Minä, sijoittaja

Olen yrittänyt koko urani ja sijoittanut siinä matkan varrella.

Viimeisen viiden vuoden aikana olen suhtautunut sijoittamiseen ammattimaisesti (= suurin tulonlähde) ja etsinyt omaa profiiliani sijoittajana.

Erityistä minussa sijoittajana on vain se, että olen tehnyt töitä lähes kaikkien sijoitusteni kanssa. En tiedä onko siitä varsinaisesti hyötyä, mutta ei siitä haittakaan ole.

Rahat on tienattu työllä, sijoittamalla ja yrityskaupoilla. Raha on niin sanottua eläkerahaa, eli 5,0 prosentin tuotto riittää hyvin. Viimeisen kolmen vuoden aikana portfolioni allokaatio on vaihdellut, mutta olen näköjään päätynyt varsin tylsään yhtälöön.

Kokonaisomaisuudesta noin 40 prosenttia on kiinteistöissä, 50 prosenttia listautuneissa osakkeissa ja 10 prosenttia käteistä. Seuraan edistymistäni taseen kautta ja ennen kaikkea kokonaisvarallisuuden kasvua tutkimalla.

Tässä on muutamia periaatteitani sijoittajana.

Haluan tienata enemmän kuin kuluttaa jokaisena vuotena.

Haluan ymmärtää ja tuntea omistajuutta omaisuudestani.

Haluan omistaa liiketoimintaa, johon sitoudun vaikka arvo välillä puolittuisi.

Etsin viikoittain uusia vaihtoehtoja ja luen ”kaiken” mitä yritykset julkaisevat ja niistä puhutaan.

Salkku helmikuussa 2024

Suurimmat omistukseni:

Reka (olen hallituksessa) Huhtamäki UPM Neste Nordea (näissä omistukset yli 100K)

Pienemmät:

Sampo

Mandatum

Metso

Fortum

Miksi ”pää pensaaseen” ja näin perinteistä?

Minulla ei ole aikaa, energiaa eikä resursseja seurata USA:n markkinoita. Olen tehnyt 20 vuotta digitalisaation kanssa töitä ja tiedän, miten vaikeaa ajoitus on, joten AI-hype ja vastaavat eivät nappaa.

Markkina: Mikäli olemme nyt ”syklin” pohjalla, perusteollisuuden yhtiöt hyötyvät paremmista olosuhteista. Niitä valvotaan eniten, ne tunnetaan ja raportointi on läpinäkyvää. Siksi niitä on helppo omistaa ja seurata.

Mikäli USA romahtaa ja kaikki on kohta 50 prosentin laskussa, silloin on laskussa kaikki omaisuuslajit. Silti perusteollisuus pyörittää aina ja maksaa ehkä osinkoakin. Jännitystä etsin aivan toisaalta.

Miten tässä näin pääsi käymään?

Eläkerahastoon ei minusta kuulu jännitys vaan aktiivinen omistusten ja omaisuuden kasvattaminen. Hallittua riskiä voin ottaa sitten jossain muualla vaikkapa omassa yritystoiminnassani.

Millainen sijoitusstrategia sinulla on?