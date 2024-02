Mitä kuuluu kahvin hinnalle? – Näin raakakahvin hintapiikki vaikutti alan yrityksiin

Kahvin hinta nousi rajusti vuoden 2021 jälkimmäisellä puolikkaalla. Miten kahvin tilanne on kehittynyt sen jälkeen?

Kahvin hinta lähti rajuun nousuun vuonna 2021. Kerroimme aiheesta vuoden 2021 lopulla, jolloin hinnan nouseminen ei vielä ollut ehtinyt tarttua kaupoissa myytävän kahvin hintaan.

Vuoden 2022 alkoi kuitenkin tapahtua – joskin ei pelkästään kahvin hintakehityksen vuoksi. Venäjän hyökkääminen Ukrainaan, korkojen nousu, energiakriisi ja nopea inflaatio vauhdittivat kaikki elintarvikkeiden hinnan nousemista. Näistä lähtökohdista kahvista tulikin yksi eniten kaupoissa kallistunut elintarviketuote.

Kahvin hintahuippu nähtiin helmikuussa 2022, jolloin arabica-kahvipapu maksoi 2,5 dollaria per pauna. Hintahuipun jälkeen arabican hinta jäi pyörimään muutamaksi kuukaudeksi 2–2,4 dollarin välimaastoon. Syyskuusta 2022 aina tammikuuhun 2023 kahvin hinta laski reilut 20 prosenttia, jääden kuitenkin merkittävästi 2020-luvun alkutasoa kalliimmaksi.

Hinnan laskeminen vuoden 2022 loppupuolella herätti ihmetystä vuoden 2023 alussa, sillä kaupan hyllyssä kahvipaketin hinta ei näyttänyt laskevan arabica-pavun perässä. Syy sille, miksei kahvin hinta kuitenkaan muuttunut hyllyssä, perustuu kahvituotannon hitaisiin liikkeisiin.

– Pavut, jotka on aikoinaan jauhettu kahviksi, on ostettu aika kauan sitten Suomeen. Siksi hintojen nousu ei näkynyt heti, kun kahvi lähti kallistumaan, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto totesi alkuvuodesta 2023 Iltalehdelle.

Monet asiat vaikuttavat kahvipaketin hintaan kaupassa

Kotimaiset kahvinjalostajayhtiöt Pauligin johdolla käyttävät tuotteissaan lähes poikkeuksetta arabica-kahvia, jonka hinta määräytyy New Yorkin pörssissä. Lontoon pörssin puolella voi vuorostaan seurata robusta-kahvin hintaa. Kuluttajahinta seuraa aina kahvin maailmanmarkkinahintaa, mutta lopullisen kahvipaketin hinnan sanelee kuitenkin kauppa.

Kahvin maailmanmarkkinahintaan vaikuttavat monet asiat, mutta suurin niistä on kahvipapusadon onnistuminen. Myös loppuvuoden 2022 hintalasku johtui siitä, että maailman suurimman kahvintuottajamaa Brasilian satokausi oli käynnistynyt lupaavissa merkeissä, ja sadosta povattiin hyvää. Vastaavasti vuodenalun 2023 hinnan nouseminen perustui Etelä-Amerikan koviin sateisiin.

Viljelyn onnistuminen ei kuitenkaan yksin sanele kahvipaketin myyntihintaa, vaan taustalla on luonnollisesti kaikki muutkin tuotantoketjun kulut. Kahvipaketin hintaan sisältyvät mm. varastointi-, tuotanto- ja kuljetuskustannukset kaikkine öljyn ja energian hintoineen. Lisäksi kun arabica-kahvista käydään kauppaa dollareilla, myös euron ja dollarin välinen vaihtokurssi määrittelee kahvipaketin hintaa.

On myös hyvä huomioida, että kahvin pörssihinta toimii vain viitteellisenä hintana kahville. Lopullinen hinta kahvipavuille määräytyy mm. niiden laadun pohjalta, joten luonnollisesti paremmasta laadusta saatetaan olla valmiita maksamaan pörssihintaa kalliimpaa hintaa.

Oman mausteensa kahvipaketin hinnalle kaupassa tuo myös se, että kaupat ovat käyttäneet kahvipaketteja monesti sisäänheittotuotteina. Tällöin kahvipaketteja voidaan myydä ilman katetta tai jopa tappiolla, kunhan kahvitarjous houkuttelee kauppaan paljon asiakkaita.

Kahvin hinta nousi – miten kävi pörssiyrityksille?

Taannoisessa artikkelissa listasimme erilaisia kahvin ympärille keskittyneitä pörssiyrityksiä. Tuolloin artikkelissa mainittiin elintarvikeyhtiö Nestlé, kahvilaketju Starbucks, kahvin ja teen jakelija JDE Peet’s sekä ETF-rahastoista Bloombergin Coffee Subindex -indeksi.

Maailman suurin ruoka- ja juomayhtiö Nestlén tuoteportfolioon kuuluu lukuisia tuotteita, joten siitä ei voi puhua pelkkänä kahviyhtiönä. Nestlé omistaa kuitenkin erilaisia kahvibrändejä, joista tunnetuimmat ovat Nescafe ja Nespresso.

Nestlen osakkeelle viimeiset pari vuotta ovat olleet vaikeita. Vuoden 2022 alussa Nestlen osake maksoi 127 Sveitsin frangia, mutta nyt osake liikkuu 97 frangin tuntumassa. Kahvin hintaliikkeiden lisäksi osakekurssissa näkyy Ukrainan sodan alkaminen. Nestlé on saanut osakseen paljon negatiivista julkisuutta siitä, ettei se ole vetäytynyt Venäjältä.

Maailman suurin monikansallinen kahvilaketju Starbucks sen sijaan elää vahvasti kiinni kahvin hinnassa. Taannoinen koronapandemia haittasi kahvilakulttuuria merkittävästi, vaikkakin pandemian aiheutamat pohjat jäivät taakse hyvinkin nopeasti.

Myös Starbucksin osake on laskenut viimeisen parin vuoden aikana. Vuoteen 2022 lähdettäessä osake maksoi 117 dollaria, mutta tällä hetkellä osakkeen hinta liikkuu 94 dollarissa. Viimeisin suuri käänne nähtiin marraskuussa, jolloin Starbucks menetti kärkipaikan Kiinan markkinalla. Yhtiö on satsannut viime vuosina erityisesti Kiinan valloittamiseen.

Kahvi-, tee- ja kaakaobrändejä omistava JDE Peet’s on pörssitulokas, sillä sen osake listattiin Amsterdamin pörssiin toukokuussa 2020. Nykymuotoinen yhtiö on perustettu vuonna 2015, kun elintarvikejätti Mondelez Internationalin kahviliiketoiminta fuusioitui Douwe Egbertsin kanssa.

JDE Peet’sin vajaan neljän vuoden mittainen pörssihistoria on ollut kivikkoinen, sillä osakkeen trendi on ollut listautumisen jälkeen pääasiassa laskeva. Vuoden 2022 alussa osake maksoi 27 euroa ja tällä hetkellä 23,5 euroa. Samaan aikaan osakkeen hinta on sen pörssihistorian alimmalla tasolla.

Kahviin on mahdollista sijoittaa myös ETF:n eli pörssinoteeratun rahaston kautta, sillä Bloombergillä on olemassa Coffee Subindex -indeksi. Indeksi lähti vuoteen 2022 vajaan 14 dollarin hinnasta ja tällä hetkellä kahvi-indeksin hinta liikkuu 12,3 dollarin paikkeilla.