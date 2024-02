Useat seikat antavat myötätuulta Intian osakemarkkinoille

Intia kasvaa vauhdilla ja etenee markkinoiden kannalta eri suuntaan kuin Kiina.

Intia on tällä hetkellä bruttokansantuotteella mitattuna maailman viidenneksi suurin maa, mutta lähivuosina maan talouden odotetaan ohittavan sekä Japanin että Saksan ja nousevan maailman kolmanneksi suurimmaksi talousmahdiksi. Näin arvioi Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava. Edellä olisivat sen jälkeen vain Yhdysvallat ja Kiina.

Intian talouskasvu on nyt eri luokkaa kuin Kiinan, jonka talouskasvu on hiipunut aiempien vuosien luvuista. Intian keskuspankki odottaa maan bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna seitsemän prosenttia, mikä on suunnilleen saman verran kuin viime vuonna.

Maassa on tehty myös talouden ja osakemarkkinoiden kehityksen kannalta tärkeitä uudistuksia.

”Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat olleet yritysverotuksen kevennys, työmarkkinalainsäädännön uudistukset, ulkomaisille suorille sijoituksille suunnatut kannustimet, infrastruktuurin kohentaminen ja valtionyhtiöiden yksityistäminen. Nämä tekijät ovat vauhdittaneet yksityisen sektorin investointeja, millä on ollut positiivisia kerrannaisvaikutuksia”, Alava kertoo.

Uskottavaa rahapolitiikkaa

Intian talous saattaa saada loppuvuonna tukea myös koronlaskusyklin alkamisesta.

Alavan mukaan ohjauskorkoa lasketaan todennäköisesti kesällä tai alkusyksystä, jos inflaatio hidastuu lähemmäksi neljää prosenttia.

”Merkitystä on myös Yhdysvaltain keskuspankin toimilla, sillä korkoeron supistuminen voisi heikentää Intian valuuttaa rupiaa.”

Ulkomaisen sijoittajan kannalta rupian kehittymisellä on tuottojen kannalta merkitystä. Intian talouspolitiikan uskottavuus on parantunut, kun Intian keskuspankki on sitoutunut inflaatiotavoitteeseensa, sijoitusstrategi kertoo. Lisäksi maan hallitus on pyrkinyt pitämään budjettialijäämän kurissa.

”Intian valtion rupiamääräiset valtionlainat otetaan kesäkuussa mukaan JP Morganin kehittyvien maiden bondi-indeksiin, minkä arvioidaan johtavan 20-30 miljardin dollarin sijoitusvirtaan. Tämä tukee rupian kurssia lyhyellä aikavälillä”, Alava toteaa.

Intian osakemarkkinoiden arvostustaso selvästi kehittyviä markkinoita korkeampi

Intian vahva suorittaminen makrotaloudessa on näkynyt myös markkinoilla ja osakkeiden hinnoittelussa. Alavan mukaan se näkyy maan osakemarkkinoiden arvostustasossa suhteessa muihin kehittyviin markkinoihin.

”Intian pörssiyhtiöiden tuloskasvu on vauhdittunut viime vuosina. Tulosten kasvu on puolestaan lievittänyt huolia osakkeiden korkeasta arvostustasosta. Seuraavien 12 kuukauden tulosennusteeseen perustuva PE-luku on 22 eli varsin korkea ja se on ollut jo usean vuoden ajan selvästi koko kehittyvien markkinoiden arvostustasoa korkeampi.”

Mikäli tulokset kasvavat ennusteiden mukaisesti kaksinumeroista tahtia lähivuodet, arvostuskertoimissa ei sijoitusstrategin mielestä liene suurta laskupainetta.

Lisäksi Intian osakemarkkinoiden korkea arvostustaso ei ole epätavallista, sillä yhtiöiden tuloksiin markkina-arvoa suhteuttava kerroin on liikkunut parinkymmenen ympärillä lähes vuosikymmenen ajan. Kymmenen vuoden keskiarvo on 17,4.

Alavan mukaan Intian pörssi on hyötynyt myös Kiinan ongelmista.

”Etenkin amerikkalaiset sijoittajat ovat vähentäneet sijoituksiaan Kiinaan ja kanavoineet niitä muille kehittyville markkinoille. Vahvan suhteellisen kurssikehityksen ansiosta Intian paino kehittyvien markkinoiden indeksissä on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa 18 prosenttiin.”

Sijoitusstrategin mukaan markkinoille on tullut myös yhä useampia kehittyvien markkinoiden rahastoja, jotka ovat jättäneet Kiinan kokonaan sijoitusuniversuminsa ulkopuolelle. Näissä rahastoissa suurimmat maapainot ovat Intiassa ja Taiwanissa.

Vaikka kehittyneille osakemarkkinoille sijoittavat osakerahasto ovat painottaneet Intiaa, kansainvälisten sijoittajien omistusosuus intialaisyhtiöistä on edelleen verrattain matala. Sen sijaan erityisesti intialaisten keskisuurten yritysten arvostuksia ovat nostaneet kotimaisten sijoittajien kasvaneet sijoitukset.