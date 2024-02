Israelilaisyhtiön osake nousi pystysuoraan +50 prosenttia – syynä teknojätti Nvidia

Kurssikomeetta Nvidian ilmoitus osakesijoituksesta oli mannaa pienen israelilaisyhtiön markkina-arvolle.

Teknojätti ja älysirujen valmistaja Nvidia jatkaa häikäisevää menestystarinaansa. Yhtiön osake on noussut vuoden alusta jo peräti lähes 52 prosenttia. Yhtiön markkina-arvo noussut Alphabetia korkeammaksi.

Siruvalmistaja sai aikaan muunlaistakin markkinoilla säpinää, kun se jätti Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) ensimmäisen 13F-ilmoituksessa.

Yli 100 miljoonan dollarin hallinnoitavien varojen institutionaalisten varainhoitajien tulee Yhdysvalloissa jättää SEC:lle lomake 13F neljännesvuosittain. Siinä ilmoitetaan hallinnoitavat osakeomistukset, ja sen tavoitteena on tuoda läpinäkyvyyttä tällaisten suurten varainhoitajien taloudellisiin omistuksiin. Tällaisten institutionaalisiin sijoitusten hoitajiin voi kuulua sijoitusneuvojia, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, meklareita, eläkerahastoja ja yhtiöitä.

Nvidian 13F-lomake paljastaa yhtiön sijoittaneen vähemmän tunnettuun Nasdaq-pörssiin listattuun Nano-X Imaging -yhtiöön. Aiheesta kertoo sijoitussivusto Finbold.

Israelilainen Nano-X Imaging kehittää kaupallista tomografiakuvantamislaitetta, jossa on digitaalinen röntgenlähde. Tietokonetomografiassa röntgensäteilyn avulla otetaan kuvia halutulta alueelta ihmiskehosta. Tutkimuksella saadaan yksityiskohtaista tietoa kehon rakenteista kuten sisäelimistä, verisuonista ja luista.

Yritys tarjoaa teleradiologisia palveluja ja kehittää tekoälysovelluksia käytettäväksi todellisissa lääketieteellisissä kuvantamissovelluksissa. Yhtiö tarjoaa pilvipohjaista kuva-analyysiä, verkkodiagnoosia ja laskutuspalveluja. Nano-X Imaging palvelee Israelin hallituksia, sairaaloita ja klinikkaketjuja.

Yhtiön liikevaihto on noussut häikäisevällä vauhdilla. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli vain 1,3 miljoonaa dollaria, mutta viime vuonna kolmannella vuosineljänneksellä vuosiliikevaihto oli noussut jo 9,6 miljoonaan dollariin. Analyytikoiden konsensusennuste tälle vuodelle on 25 miljoonan dollarin liikevaihto.

Finbold-sivuston mukaan Nvidian sijoitus on suhteellisen pieni, sillä sen vaatimaton omistus on alle 60 000 osaketta, joiden arvo on alle 380 000 dollaria.

Teknojätin sijoituksella oli kuitenkin iso merkitys Nano-X Imaging -yhtiön osakekurssiin. Israelilaisyhtiön osake lähti jyrkkään yli 50 prosentin nousuun Nasdaq-pörssissä torstaina. Myös osakkeen vaihto on selvästi normaalia suurempaa. Helmikuun aikana osake on noussut jo yli 80 prosenttia.

Alla olevassa tviitissä näkyy myös muut Nvidian ilmoittamat sijoitukset.