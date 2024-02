Nvidia tarjoaa tuloskauden jännitysnäytelmän – odotukset on viritetty huippuunsa

Liikevaihdon ja tuloksen kasvun on oltava häikäisevän vahvaa, jotta sijoittajat olisivat Nvidian tulosraportiin tyytyväisiä.

Markkinat elävät neljännesvuosien rytmissä ja jo useamman vuosineljänneksen ajan suurimman jännitysnäytelmän on tarjonnut huikea teknotähti ja pörssikomeetta Nvidia.

Tekoälyssä käytettävien huippuluokan puolijohdesirujen kasvava kysyntä on saanut amerikkalaisyhtiön liikevaihdon ja tuloksen jyrkkään nousuun, minkä vuoksi sen osakekurssi on noussut häikäisevät 225 prosenttia viimeisen vuoden aikana.

Nvidian näytönohjainten kukoistava kysyntä on merkittävässä roolissa tekoälymallien kouluttamisessa. Yhtiön kasvun moottorina on sen kyky tarjota ratkaisuja datapalvelimien tekoälyn kehittymisestä johtuvaan kasvavaan laskentatehon tarpeeseen. Koska Nvidian grafiikkasuorittimet soveltuvat paremmin tekoälyyn kuin perinteiset suorittimet, on Nvidian menestys ollut taattu.

Yhtiön on määrä raportoida neljännen neljänneksen tuloksensa keskiviikkona markkinoiden sulkeuduttua.

Markkinoiden odotukset ovat korkealla.

Analyytikoiden konsensusennuste yhtiön osakekohtaiselle tulokselle on 4,60 dollaria liikevaihdolle yli 20 miljardia dollaria. Odotus on niin kova, että se merkitsisi 422 prosentin kasvua osakekohtaiselle tulokselle viime vuoteen verrattuna.

Odotukset on pingotettu näin korkealle, koska Nvidia on jatkuvasti ylittänyt odotukset reilusti viime toukokuussa julkaistun raportin jälkeen. Tuolloin yhtiön tulos ylitti analyytikoiden odotukset sekä ylimmällä että alimmalla rivillä datakeskusliiketoimintansa vahvuuden ansiosta.

Sijoittajat odottavat nyt kärsimättömästi, kuinka paljon kysyntää datakeskusmarkkinoilla voi olla jäljellä ja onko Nvidia mahdollisesti menettänyt markkinaosuutta kilpailijoilleen, kuten AMD:lle.

Markkinoiden huomio keskittyy ensisijaisesti tekoälynäytönohjaimiin, jotka muodostavat yli 80 prosenttia Nvidian myynnistä. Sijoittajat haluavat kuulla Nvidian toimitusjohtajalta Jensen Huangilta, kuinka kauan nämä huimat kasvuluvut voivat kestää.

Uutissivusto CNBC:n mukaan yksi huolenaihe on se, että monet Nvidian näytönohjaimet myydään suurille teknologiayrityksille, kuten Microsoftille, Amazonille, Metalle ja Googlelle. Nämä yritykset raportoivat viime viikkoina tuloksistaan. Ne kyllä ilmoittivat jatkavansa investointeja uusiin näytönohjaimiin lyhyellä aikavälillä, mutta joidenkin analyytikoiden mielestä pitkän aikavälin kuva kysynnästä voi olla vaihtelevampi.

Myös Nvidian korkea arvostus voi tehdä siitä alttiin jyrkälle laskureaktiolle, jos yhtiö julkistaa jotain muuta kuin timanttisen kovan tulosraportin. Tulospettymys saattaisi aiheuttaa myös laajemman myynnin sellaisten teknologiayritysten keskuudessa, jotka ovat hyötyneet tekoälyyn panostamisesta.

”Kun suurissa yhtiöissä teknologiasektorilla hinnat ovat näin korkealla, on selvää, että pettymykset ovat hermostuttavia. Nvidian on todellakin paitsi lyötävä ennusteen, sillä on oltava myös erittäin vahvat tulosnäkymät, jotta osake kiihdyttäisi uudelleen ylöspäin”, toteaa Reutersille Rick Meckler, Cherry Lane Investments -yhtiön osakas.

Toisaalta tekoälyn menestystarinalle ei näy loppua, kun se ei ole vielä kunnolla oikeastaan edes alkanutkaan.

”Tekoälyn vallankumous alkaa Nvidiasta, ja mielestämme tekoälyjuhlat ovat vasta alkamassa”, Varainhoitoyhtiö Wedbushin analyytikko Dan Ives kertoo muistiossaan.

Wedbush uskoo, että että tekoälymarkkinoiden kulutushuippu on vielä edessäpäin, kun monet yritykset suuntaavat tekoälyn käyttötapauspolulle lähivuosina.