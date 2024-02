Pahanilmanlintu Jeremy Grantham varoittaa tekoälykuplasta

Sijoituskonkari Jeremy Grantham kehottaa sijoittajia olemaan varovaisia suurten riskien uhatessa.

Rahastoyhtiö GMO:n toisen perustajan ja kokeneen sijoitusstrategin, Jeremy Granthamin mukaan Yhdysvaltain osakkeet ovat yliarvostettuja, taantuma on tulossa ja odotukset tekoälyn voittokulusta ovat ylioptimistisia.

Tuoreessa ThinkAdvisorin haastattelussa Grantman suosittelee yhdysvaltalaisten osakkeiden välttämistä.

”Ne ovat lähes naurettavan paljon kalliimpia kuin muu maailma. Osakemarkkinoilla tulee olemaan vaikea vuosi”, hän varoittaa.

Brittiläinen Grantham on laajalti arvostettu sijoittaja ja sijoitusammattilainen, jolla on pitkä kokemus pörssikuplien havaitsemisesta niiden kehittyessä. Hän on varainhoitoyhtiö GMO:n perustaja ja sijoitusjohtaja sekä yksi ensimmäisistä indeksirahastojen perustajista.

Grantman on tunnettu pörssikuplien ennustaja. Hän on sijoitusurallaan kokenut aiemmin kolme kuplaa, joista ensimmäinen oli Japanissa vuonna 1989, toinen oli teknokupla vuosina 1995-2001 ja kolmas oli vuosien 2008-2009 finanssikriisin johtanut kiinteistökupla.

Amerikkalaisyritysten voittomarginaalit ovat konkarisijoittajan mukaan historiallisen korkealla tasolla suhteessa ulkomaisiin kilpailijoihin, mikä luo osakkeille hänen mukaansa ”kaksoisvaaratilanteen”, jossa sekä tulos että kertoimet voivat laskea.

USA:n S&P 500 -osakeindeksin kehitys viimeisen 20 vuoden aikana.

Myös viimeaikaiseen tekoälybuumiin Grantman suhtautuu vähintäänkin varauksellisesti, vaikkei hän tekoälyn merkitystä haluakaan väheksyä.

Sijoittajaveteraanin mukaan tekoäly ei ole huijaus, kuten bitcoin pohjimmiltaan on. Hän kuitenkin ennustaa, ettei sen ympärillä vallinnut ”uskomaton euforia” kestäisi. Silti hän odottaa, että se voi osoittautua yhtä mullistavaksi kuin internet seuraavien vuosikymmenten aikana.

Grantham antaa myös synkän ennusteen Yhdysvaltain taloudelle, vaikka maan bruttokansantuotteen kasvu on vankkaa, työttömyys ja vuotuinen inflaatio olivat alle neljässä prosenttia joulukuussa ja vaikka korkoja on tarkoitus leikata useita kertoja tänä vuonna. Toisaalta käänteinen tuottokäyrä ja johtavien talousindikaattoreiden pitkäaikainen lasku viittaavat tuleviin vaikeuksiin.

Negatiivinen korkokäyrä nähdään yleisesti merkkinä talouden kääntymisestä laskuun. Kun korkokäyrä kääntyy negatiiviseksi, ovat sijoittajien näkemykset tulevasta inflaatiosta laskeneet, jolloin pitkien korkojen tuottovaade laskee. Laskevan korkokäyrän tilanteessa saattaa keskuspankin rahapolitiikka olla kiristymässä, mikä ohjauskorkojen nostojen kautta heijastuu lyhyisiin korkoihin.

”Talous heikkenee. Meille tulee ainakin lievä taantuma”, Grantham ennustaa.

Hän nostaa esiin myös geopoliittiset riskit Ukrainassa ja Lähi-idässä. Sijoituskonkari kehottaa sijoittajia olemaan varovaisia ja suositteli etsimään aliarvostettuja omaisuuseriä Japanista, kehittyviltä markkinoilta, luonnonvarojen kaltaisilta taantuvilta aloilta ja ilmastonmuutosratkaisujen kaltaisilta kasvualoilta.

”Kehittyvät markkinat ovat hyvin halpoja Yhdysvaltoihin verrattuna”, Grantham vihjaa.

USA:n osakemarkkinoilta hän suosii tässä tilanteessa vain laatuyhtiöitä.

”Laatu on aina hyvä idea, koska se on erittäin luotettava karhumarkkinoilla. Laatuosakkeet ovat tärkeimmät tehottomasti hinnoitellut osakkeet Yhdysvaltain markkinoilla.”

Granthamin ennusteet eivät kuitenkaan ole aina osuneet nappiin. Viime vuosina hän on useita kertoja varoittanut osakekuplasta.

Market Insider -sivusto muistuttaa, että esimerkiksi huhtikuussa hän ehdotti S&P 500 -indeksin voivan pahimmassa tapauksessa puolittua noin 2 000 pisteeseen. Indeksi on sittemmin noussut kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle yli 4900 pisteeseen.

CNBC:n haastattelussa vuonna 2021 hän varoitti, että amerikkalaisosakkeet ovat vielä hullummassa kuplassa kuin ennen suurta markkinaromahdusta vuonna 1929, joka edelsi suurta lamaa.