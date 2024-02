Neljä epätavallista sääntöä, joita rikkaat ihmiset noudattavat

Rikkailla ihmisillä on muutamia kirjoittamattomia sääntöjä, jotka auttavat heitä menestymään

Rikkailla ihmisillä on usein erilainen lähestymistapa rahaan ja talouteen, mikä saa heidät erottumaan muista.

Heillä on omat kirjoittamattomat sääntönsä, joita he noudattavat menestyäkseen. Rikastuminen ei ole helppoa, joten varakkuuden kasvattamiseksi on tehtävä asioita, joita muut eivät tee ja toimia tavoilla, joilla muut eivät toimi.

Pelkällä päivätyöllä on mahdotonta rikastua ja menestyneet ja rikkaat ihmiset käyttävätkin paljon aikaansa keksiäkseen uusia tapoja avata lisää tulonlähteitä.

Mutta pelkästään uusien ideoiden keksiminen, rahojen sijoittaminen oikein ja budjetointi eivät tee ihmisistä miljonäärejä tai miljardööriä. Rikkaat ihmiset ajattelevat ensisijaisesti motivaattoreitaan ja pyrkivät kehittämään ja keksimään jotain kestävää. Raha on monille rikkaille ihmisille vasta toisella sijalla.

Seuraavassa esitellään neljää ”epäsuosittua” sääntöä, joita monet rikkaat ihmiset noudattavat – ja joita useimmat ihmiset eivät noudata.

Rikkaat ihmiset eivät välitä muiden mielipiteistä

Rikkaat ihmiset panostavat suurimman osan rahankäyttövoimastaan omaisuuden hankintaan, joka tuottaa heille voittoa ajan myötä sen sijaan, että he ostaisivat omaisuutta, joka tuottaa heille kuluja.

He eivät välitä siitä, mitä muut heistä ajattelevat tai ovatko he vaikuttuneita heidän varallisuudestaan. Esimerkiksi uuden auton ostamisen sijaa he keskittyvät ostamaan kiinteistöjä, jotka tuottavat vuokratuloja.

Runsauden tunteella ajatteleminen

Monet ihmiset ajattelevat, että heillä ei koskaan ole tarpeeksi rahaa ja he elävät jatkuvassa taloudellisen katastrofin pelossa. Rikkaat ihmiset sen sijaan ajattelevat runsauden tunteella. He tietävät, että heillä on varaa hoitaa laskunsa ja heillä on vapaus tehdä mitä haluavat sen sijaan, että keskittyisivät selviytymiseen.

Tämä antaa heille mahdollisuuden ajatella pitkäjänteisesti ja keskittyä tulevaisuuteen ilman, että he kamppailevat jatkuvaa selviytymistaistelua.

Pitkän aikavälin hyödyt lyhyemmän aikavälin palkinnon sijaan

Rikkaat ihmiset ymmärtävät, että hyvien asioiden saavuttaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. He eivät kiirehdi tai ole huolissaan siitä, että he eivät voi käyttää rahojaan heti.

He ymmärtävät, että kun he sijoittavat rahaa eläkesäästöihin tai muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin, heidän rahansa kasvaa ajan myötä. Heidän kärsivällisyytensä palkitaan suuremmilla voitoilla tulevaisuudessa.

Muiden auttaminen ja tiedon jakaminen

Rikkaat ihmiset nauttivat siitä, että heidät tunnetaan älykkäimpänä henkilönä ystäväpiirissään. He jakavat mielellään tietoaan ja osaamistaan ja auttavat muita menestymään. Tämä on heille tärkeä tapa saada arvokasta tietoa ja verkostoitua muiden menestyvien ihmisten kanssa.

Heillä on strateginen ajattelutapa tulevaisuutta kohtaan ja he tietävät, että auttamalla muita menestymään he itsekin hyötyvät siitä.

Rafael Badziag, joka on palkittu kirjailija, yrittäjä ja asiantuntija yrittäjyyden psykologiassa, on haastatellut yli 21 miljardööriä eri puolilta maailmaa selvittääkseen heidän menestyksensä salaisuudet. Badziag on saanut arvostusta teoksestaan The Billion Dollar Secret: 20 Principles of Billionaire Wealth and Success.

Seuraavaksi esitellään yhdeksän asiaa, jotka motivoivat superrikkaita menestymään.

Rikkaiden menestyksen taustalla on erilaisia motivaattoreita

Rikkaat ihmiset motivoituvat eri asioista ja kullakin rikkaalla ihmisellä on ollut oma syynsä tehdä kovasti töitä menestyäkseen. Jokainen menestynyt miljonääri ja miljardööri on saanut kipinän rahan tahkoamiseen jostain ja alla katsotaan tarkemmin, millaiset asiat motivoivat rikkaita ihmisiä.

Köyhyydestä nouseminen

Monet itsetehdyt miljardöörit ovat kokeneet köyhyyttä nuorena ja tämä on ollut yksi tärkeimmistä motivaattoreista menestyä elämässä. Esimerkiksi Naveen Jain, Moon Expressin perustaja, syntyi maaseudulla Intiassa köyhään perheeseen. Hän halusi vain päästä pois köyhyydestä ja tehdä jotain hyödyllistä elämällään. Äidin omistautuminen varmisti, että Jain sai koulutuksen, joka oli ainoa tapa päästä pois köyhyydestä.

Myös mediamaailman jättiläinen Oprah Winfrey syntyi köyhään perheeseen. Hän kuitenkin onnistui luomaan valtavan mediayrityksen ja on nyt arvoltaan 2,8 miljardia dollaria. Winfrey perusti vuonna 1998 Oprah’s Angel Network -hyväntekeväisyysjärjestön, joka tarjoaa mahdollisuuksia vähäosaisille naisille ja lapsille nousta potentiaalinsa tasolle.

Ongelmien ratkaiseminen

Itsetehdyt miljardöörit eivät pelkää suuria haasteita. Päinvastoin, heitä motivoi ratkaista ongelmia ja löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja.

Michał Sołowow, sijoittaja ja Mitex-rakennusyrityksen perustaja kertoo, että häntä inspiroivat jokapäiväisessä elämässä kohtaamansa haasteet. Hän kokee, että ongelmat toimivat itseään ruokkivina mekanismeina ja motivoivat häntä eteenpäin. Samalla tavalla Bill Gates, Microsoftin perustaja, korostaa innovaation tärkeyttä ja tarvetta kehittää elämänlaatua.

Tuotteiden ja palveluiden parantaminen

Rikkaat ihmiset kokevat suurta tyydytystä siitä, että he pystyvät tekemään asioita hyvin. Heidän motivaationsa tulee siitä, että he pystyvät jatkuvasti kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan.

Esimerkiksi Amazonin perustaja Jeff Bezos onnistui saamaan maailman rikkaimman miehen tittelin noudattamalla yrityksensä ydinarvoa, joka korostaa korkeita standardeja. Amazonin periaatteiden mukaan johtajilla on jatkuvasti korkeat standardit ja he pyrkivät tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita, palveluita ja prosesseja.

Innovaatio

Menestyneet ihmiset eivät pelkää kokeilla uusia asioita ja hankkia uutta tietoa. Manny Stul, Moose Toysin toimitusjohtaja, sanoo, että uusien suuntien ja mahdollisuuksien löytäminen motivoi häntä eniten. Hän kokee, että innovaatio ja erilaisuus tekevät asioista jännittäviä.

Elon Musk, SpaceX:n ja Teslan perustaja, on myös korostanut innovaation merkitystä ja sanonut, että innovaation vauhti on kaikkein tärkeintä pitkällä tähtäimellä.

Kilpailu ja voittaminen

Kilpailu voi olla yksi suurimmista motivaattoreista itse tehdyille miljardööreille. Sergey Galitskiy, Magnit-supermarketketjun ja kosmetiikkamyymälöiden perustaja kertoo, että aluksi häntä motivoi perheensä tukeminen.

Kilpailutilanne kuitenkin muuttui, kun hän kohtasi kilpailevien yritysten johtajia. Hän kertoo, että kun hän tunsi toisten ylivoiman, se motivoi häntä muuttamaan asemiaan ja tekemään asiat eri tavalla. Kilpailu muuttui hänelle jopa pakkomielteeksi.

Asioiden rakentaminen

Itse tehdyt miljardöörit ovat luojia ja he nauttivat siitä, että heidän visioistaan tulee todellisuutta. Tony Tan Caktiong, Jollibee Foods Corporationin perustaja ja puheenjohtaja kertoo, että häntä motivoi kaksi asiaa: halu rakentaa suurempia asioita ja nähdä suurempia unelmia.

Frank Hasenfratz, autonosavalmistaja Linamarin perustaja kertoo, että hänen motivaationsa on rakentaa kestävä liiketoiminta. Hänellä on jo tarpeeksi rahaa, mutta hän jatkaa työskentelyä. Hänelle on tärkeintä rakentaa jotain, mikä kestää pitkään.

Sosiaalisen vaikutuksen luominen

Monet itse tehdyt miljardöörit kokevat tarvetta luoda sosiaalista vaikutusta ja auttaa muita ihmisiä. N. R. Narayana Murthy, Infosys-yhtiön perustaja sanoo, että hän haluaa luoda työpaikkoja, joissa ihmiset voivat ansaita paremmin ja vähentää siten köyhyyttä.

Selviytyminen

Yrittäjille selviytyminen on ensiarvoisen tärkeää. Monet yrittäjät kokevat pelkoa epäonnistumisesta, ja tämä pelko voi olla suuri motivaattori. Esimerkiksi Jack Cowin, Competitive Foods Australian perustaja kertoo, että yrityksen perustamisen alussa tärkein kysymys on, selviääkö hän.

Hän haluaa selviytyä ja toivoa, että yrityksestä tulee jotain, mistä hän voi olla ylpeä. Hän kertoo, että raha on toki motivaattori, mutta tärkeintä on rakentaa jotain, mikä kestää pitkään.

Vapaus

Vapaus ja elämänhallinta ovat tärkeitä itse tehdyille miljardööreille. Esimerkiksi Frank Stronach, Magna Internationalin perustaja kertoo, että hän halusi olla taloudellisesti vapaa, jotta voisi tehdä asioita, joita hän haluaa tehdä. Hän haluaa voida sanoa mitä haluaa ja tehdä mitä haluaa. Vapaus on tärkeä osa heidän menestystään.

Nämä yhdeksän asiaa motivoivat miljardöörejä menestymään. Heihin ei vaikuta raha tai valta, vaan heitä ajaa halu ratkaista ongelmia, rakentaa uusia asioita ja luoda vaikutusta maailmaan. Heidän tarinansa ovat inspiroivia ja opettavaisia, ja niistä voi löytää arvokkaita oppitunteja menestyksen saavuttamiseksi omassa elämässä.

Rikkailla ihmisillä on kädessään menestyksen avain

Rikkaat ihmiset seuraavat usein erilaisia sääntöjä kuin suurin osa ihmisistä. He eivät välitä siitä, mitä muut ajattelevat heistä tai heidän taloudellisesta tilanteestaan.

He ajattelevat runsauden tunteella, eivätkä pelkää taloudellista epävarmuutta. He ymmärtävät, että menestyminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, ja he ovat valmiita odottamaan.

Lisäksi he ovat avuliaita ja jakavat tietoaan ja osaamistaan, jotta voivat hyötyä muiden menestyksestä. Nämä ”epäsuositut” säännöt voivat auttaa muita saavuttamaan taloudellista menestystä ja hyvinvointia.