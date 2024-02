Alustayhtiö Shopify on rakentanut väkevästi kasvavan liiketoimintamallin

Shopify kasvattaa myyntiään ja tulostaan kuin juna. Ansaintamalli on yksinkertaisen tehokas.

Vuonna 2006 perustettu Shopify on kanadalainen pörssiyhtiö, joka tarjoaa alustan ja työkaluja verkkokaupan perustamiseen ja ylläpitämiseen. Se on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat aloittaa verkkokaupan tai laajentaa olemassa olevaa liiketoimintaansa verkossa.

Yhtiön ohjelmiston avulla verkkokauppiaat voivat hallita liiketoimintaansa fyysisissä ja digitaalisissa kanavissa yhdeltä käyttöliittymältä. Palvelu kattaa Amazonin kaltaiset verkkomarkkinapaikat, sosiaaliset mediat ja suoraan kuluttajille suunnatut verkkosivustot.

Palvelu mahdollistaa tuotteiden ja varaston hallinnan, tilausten ja maksujen käsittelyn, tilausten täyttämisen ja lähettämisen, uusien ostajien ja asiakassuhteiden rakentamisen, tuotteiden hankinnan, analytiikan ja raportoinnin hyödyntämisen, käteisvarojen, maksujen ja liiketoimien hallinnan sekä rahoituksen saannin. Alustalla käyttäjät voi myös luoda omia verkkosivustoja ja blogipostauksia.

Lisäksi Shopify täydentää ohjelmistoaan oheispalveluilla, kuten maksujen käsittelyllä ja lainoilla. Verkkokauppiaat voivat myös käyttää tukkukaupan ja rajat ylittävän kaupan ratkaisuja.

Yrityksellä on kaksi liiketoimintasegmenttiä. Tilausratkaisut-segmentin avulla Shopify-kauppiaat voivat harjoittaa sähköistä kaupankäyntiä useilla eri alustoilla. Näihin kuuluu yrityksen verkkosivusto, fyysiset myymälät, pop-up-myymälät, kioskit, sosiaaliset verkostot ja Amazon. Kauppiasratkaisut-segmentti tarjoaa puolestaan alustaan lisätuotteita, jotka helpottavat sähköistä kaupankäyntiä.

Kasvu on kovaa

Shopify tarjoaa kauppapaikkaa ja palveluja laajasti eri puolilla maailmaa. Yhtiöllä on toimintaa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Latinalaisessa Amerikassa.

Vaikka Shopify toimii tilauspohjaisella liiketoimintamallilla, se ansaitsee suurimman osan rahoistaan kauppiaspalveluilla, jotka ovat verkkokauppiaille tarjottavia lisäpalveluja.

Yhtiön kasvu on vinhaa.

Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi 23,6 prosenttia edellisvuodesta 2,1 miljardiin dollariin. Myös edellisellä kolmannella vuosineljänneksellä kasvu oli kovaa, kun liikevaihto kasvoi 25 prosenttia.

Tilausratkaisujen tuotot kasvoivat loka-joulukuussa 31,3 prosenttia edellisvuodesta 525 miljoonaan dollariin, mikä johtui ensisijaisesti siitä, että useammat kauppiaat liittyivät alustaan sekä hinnoittelumuutoksista, jotka koskivat nykyisiä kauppiaita Standard-tilauspaketeissa.

Kauppiasratkaisut-palvelun tuotot kasvoivat 21,3 prosenttia edellisvuodesta 1,6 miljardiin dollariin, mikä johtui vahvasta bruttomyyntivolyymista, joka kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta 75,1 miljardiin dollariin.

Tuloskehitys on myynnin kasvuakin kovempaa. Shopifyn oikaistu liikevoitto oli loka-joulukuussa peräti 396 miljoonaa dollaria, kun se vuotta aiemmin oli 63 miljoonaa dollaria.

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä Shopify odottaa liikevaihdon kasvavan alle 20 prosenttia vuositasolla.

Tulevaisuudessa uusilla oheispalveluilla entistä enemmän tuottoja

Sijoitussivusto Motley Foolin toimittaja Trevor Jennewine arvioi, että Shopifyn kustannusintensiivisen logistiikkaliiketoiminnan myyminen on mahdollistanut merkittävän katteen parantumiset. Sijoittajat voivat odottaa samaa myös tulevina vuosineljänneksinä, hän uskoo.

Shopifyn liiketoiminnan pihvi on sen avaimet käteen -strategia, joka on Jennewinen mukaan tehnyt yhtiöstä suositun kaikenkokoisten yritysten keskuudessa, ei siis vain pienten ja keskisuurten yritysten.

”Sen vakio-ohjelmisto on markkinoiden suosituin verkkokauppa-alusta, ja sen yritystason ohjelmisto (Shopify Plus) on tutkimusyhtiö G2:n mukaan johtava monikanavainen kauppapaikka. Shopify vastaa yli 10 prosentista Yhdysvaltain verkkokauppamyynnistä, mikä tekee siitä toiseksi suurimman kotimaisen verkkokaupan yrityksen Amazonin jälkeen”, Jennewine toteaa.

Jennewine uskoo, että Shopifyn kyky ansaita rahaa verkkokauppiaille kasvaa edelleen, kun se lisää portfolioonsa lisää oheispalveluja.

”Shopify ei esimerkiksi ole vielä alkanut periä kauppiailta maksua Audiences-markkinointiohjelmistosta, joka käyttää koneoppimista mainonnan kohdentamiseen Google-hakupalvelun ja Alphabetin YouTuben kaltaisissa ominaisuuksissa.”

Lisäksi Shopify on lisännyt tukkutoimintoja yritystason ohjelmistoonsa, jotta se voisi tuoda suurempia kauppiaita ekosysteemiinsä.

”Tämä strategia lisää huomattavasti sen tavoiteltavia markkinoita. Grand View Researchin mukaan tukkukaupan sähköisen kaupankäynnin markkinat ovat kolme kertaa suuremmat kuin vähittäiskaupan sähköisen kaupankäynnin markkinat”, Motley Foolin toimittaja kertoo.

Onko Shopifyllä vallihauta?

Wall Streetin analyytikot odottavat Shopifyn liikevaihdon kasvavan keskimäärin 22 prosenttia vuosittain seuraavien viiden vuoden aikana.

Kaiken kukkuraksi Shopifyllä on niin sanottu vallihauta eli kestävä kilpailuetu.

”Kun yritys alkoi käyttää Shopifyä, sen oli todella vaikea vaihtaa toiseen palveluntarjoajaan. Me kaikki näimme, että Shopify teki alustastaan ajan mittaan tarttuvamman, kun se lisäsi uusia palveluja. Kauppiaat voivat nyt käyttää Shopifyta kymmenien kriittisten tehtävien hoitamiseen, kuten verkkosivuston hallintaan, maksujen keräämiseen, mainontaan ja toimitusten järjestämiseen”, kertovat sijoittajat Brian Feroldi, Brian Stoffel ja Brian Withers.

Sijoittajien mukaan Shopifyn johto panosti yhtiöön tuloksen kustannuksella kasvaakseen nopeammin, vallatakseen markkinaosuutta ja laajentaakseen vallihautaa.

”Tämä on keskeinen syy siihen, miksi kukin meistä päätti investoida”, sijoittajat kertovat. Feroldin, Stoffelin ja Withersin mukaan Shopify kasvoi huimaa vauhtia ja rakensi samalla vallihautaa.

Hyvien kasvuodotusten varjopuolena on osakkeen korkea arvostustaso. Analyytikoiden tämän vuoden 0,72 dollarin osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteella Shopifyn P/E-kerroin on 107x.