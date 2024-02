Sijoittajilta tyrmäys Finnairin tulosraportille – analyytikko pitää kurssireaktiota aiheettomana

Finnair ylsi viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä lähes tulosodotuksiin.

Finnairin osake painui torstaina lähes 10 prosenttia pettymyksen aiheuttaneen tulosraportin jälkeen.

Lentoyhtiön liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 5,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 727 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus oli 751 miljoonan euron liikevaihto. Matkustajamäärä kasvoi 6,5 prosenttia 2,6 miljoonaan matkustajaan, ja tarjotut henkilökilometrit kasvoivat 10,5 prosenttia.

Vertailukelpoinen liiketulos nousi viime vuoden 17,9 miljoonasta eurosta 22,5 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusodotus oli 27 miljoonan euron liikevoitto. Toteuma jäi siis analyytikoiden odotuksista jonkin verran.

Finnairin vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen kuudennen neljänneksen ja nettotulos jo viidennen neljänneksen peräkkäin.

Kustannustentehostus- ja myynninedistämistoimet tuottivat suotuisan markkinan tukemina hyvää tulosta, kertoo Finnairin väliaikainen toimitusjohtaja Jaakko Schildt.

Liiketoiminnan nettorahavirta eli operatiivinen kassavirta painui negatiiviseksi -5,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli ollut positiivinen lähes 30 miljoonaa euroa.

Tase vahvistunut

Finnair toteutti viimeisen vuosineljänneksen aikana aikana onnistuneesti 570 miljoonan euron merkintäoikeusannin, joka oli Schildtin mukaan merkittävä askel yhtiön strategiassa.

”Osakeannista saadut varat käytettiin Finnairin taseen ja taloudellisen aseman vahvistamiseen, jotta pystyisimme paremmin hallitsemaan rahoitusvelkojamme, tukemaan kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamista ja varmistamaan kykymme toteuttaa investointeja tulevaisuudessa”, hän toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan osakeannin jälkeen yhtiö maksoi muun muassa loput valtion myöntämästä 400 miljoonan euron pääomalainasta takaisin, minkä jälkeen Finnairilla ei enää ole oman pääoman ehtoisia velkainstrumentteja. Lisäksi Finnair maksoi myös ylimääräisen 120 miljoonan euron takaisinmaksuerän 600 miljoonan euron TyEL-lainasta.

”Taseemme on näiden toimenpiteiden sekä vahvan koko vuoden tuloksen ja kassavirran myötä aiempaa terveempi. Myös rahoituskulumme pienenivät”, Schildt toteaa.

Schildtin mukaan Finnairin strategiatyö jatkui kokonaisvaltaisesti katsauskauden aikana.

”Aloitimme muun muassa yhteistyömme oneworld-kumppanimme Qantasin kanssa vuokraamalla heille kaksi A330-lentokonetta Australian ja Kaakkois-Aasian välillä lennettäviin lentoihin. Tämä on jälleen yksi merkittävä askel, jolla varmistamme laivastomme tehokkaan ja kannattavan käytön, kun Venäjän ilmatila on kiinni.”

Lisää lentokapasiteettia Aasiaan ja Eurooppaan

Lentoyhtiö odottaa kansainvälisen lentoliikenteen jatkavan kasvuaan vuonna 2024. Riskit liittyen inflaation ja kohonneen korkotason nousun vaikutuksista kysyntään ja kustannuksiin ovat kuitenkin edelleen koholla aiheuttaen toimintaympäristön epävarmuutta.

Myös kansainväliset konfliktit ja maailmanpoliittinen epävakaus aiheuttavat toimintaympäristön epävarmuutta. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Finnair suunnittelee lisäävänsä kokonaiskapasiteettiaan yli 10 prosentilla vuonna 2024. Kapasiteettiarvio pitää sisällään koneiden ulosvuokraukset miehistöineen. Kasvu painottuu pääasiassa Aasiaan ja Eurooppaan. Finnairin liikevaihdon odotetaan kasvavan kapasiteettia jonkin verran hitaammin vuonna 2024.

Yhtiö antaa koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen kehitystä kuvaavan ennusteen puolivuosikatsauksen yhteydessä heinäkuussa.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Ylireagoivatko markkinat?

Inderesin analyytikko Antti Viljakainen pitää markkinoiden tyrmäystä Finnairin osakkeelle aiheettomana.

Viljakaisen mielestä lentoyhtiön loka-joulukuun tulosraportin kokonaiskuva oli melko neutraali markkinoiden voimakkaan negatiivisesta reaktiosta huolimatta.

”Q4-tulos oli operatiivisesti lähes odotustemme mukaisella tasolla. Yhtiö hakee kasvua tänä vuonna odotuksiamme aggressiivisemmin, mutta kasvun hakemiseen liittyvä riski on mielestämme silti siedettävä. Markkinatilanteessa ei myöskään ollut oleellisia poikkeamia ennakkoarvioihimme nähden”, Viljakainen toteaa.

Yhtiön liiketoiminnan kassavirta jäi negatiiviseksi, mutta Viljakaisen mukaan pääsyy tälle oli kuitenkin ainoastaan liiketoiminnan kausiluonteen mukana heiluva käyttöpääoma.

Inderes arvioi sijoittajien saavan Finnairista nykyiselle markkina-arvolle kaksinumeroisen vapaan kassavirran tuoton.

”Mielestämme osakkeen tuotto-odotus vastaakin ennustettua kassavirtatuottoa nykyiseltä arvostustasolta, mitä pidämme jo varovaisen houkuttelevan osakkeen kroonisesti korkeista riskeistä huolimatta”, Viljakainen toteaa.

Inderesin suositus Finnairin osakkeille on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 0,04 euroa. Viimeisin kurssinoteeraus on jyrkän kurssilaskun jälkeen 0,032 euroa.