Storytel – striimauksen ruotsalainen uranuurtaja

Äänikirjamarkkinoiden innovaattorin kurssi on jo kaksinkertaistunut lokakuun pohjalukemista.

Storytel julkaisi torstaina 15.2. vuoden 2023 neljännen kvartaalin tuloksensa. Suoratoistopalvelut kasvoivat 16 prosenttia vertailukauteensa nähden ollen 858 miljoonaa Ruotsin kruunua. Konsernin liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia vertailukauteen nähden 946 miljoonaan Ruotsin kruunuun.

Oikaistu bruttovoitto kasvoi liikevaihtoa enemmän, 20 prosenttia, 387 miljoonaan Ruotsin kruunuun 322 miljoonasta Ruotsin kruunusta. EBITDA eli oikaistu käyttökate oli peräti 62 prosenttia korkeampi kuin vertailukauteensa nähden ollen 86 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Osakekohtainen tulos painui yhä pakkaselle. -9,34 Ruotsin kruunua osaketta kohden. Tulos oli viime vuonna -1,3 Ruotsin kruunua. Syynä oli kertaluonteiset massiiviset kertaluonteiset alaskirjaukset.

Storytelin liikevaihto (revenue) ja oikaistu bruttovoitto (adjusted gross profit) vuosina 2016-2023

Lukemisen vallankumous

Vuonna 2005 aloittanut yritys meni toimitusjohtaja Tellanderin mukaan melkein konkurssiin finanssikriisissä 2008. ”Aloitimme liian aikaisin…” Vain muutamat tilasivat yhtiön verkkosivujen kautta pyöriviä äänikirjoja. Konkurssin partaalla Tellander vei yrityksen ruotsalaiseen versioon televisiosarja Leijonan luolasta, Draknästet. Tuolloin sijoittaja Richard Båge antoi miljoona Ruotsin kruunua kymmenen prosentin omistusosuudesta.

Vuonna 2010 yhtiö julkaisi sovelluksensa iPhonen appstoressa. Storytellistä tuli ensimmäinen yritys, joka tarjosi audiokirjapalveluita puhelimen kautta.

Käyttäjät pystyivät myös seuraamaan datan avulla, kuinka paljon olivat lukeneet kirjoja. Käyttäjät pystyivät myös jo tuolloin jatkamaan puhelimessa verkkosivuilla aloittamaansa äänikirjaa. Äänikirjoja löytyi sovelluksesta 1600.

2010-luvulla Storytel pysyi pienenä, vaikka sen liikevaihto kasvoi tasaisesti. Viidellä hengellä aloittaneen yhtiön henkilökunta oli kasvanut vuoteen 2013 mennessä kahteenkymmeneen henkeen. Vuonna 2011 liikevaihtoa oli 16,7 miljoonaa Ruotsin kruunua, joka kaksinkertaistui vuonna 2012 35,5 miljoonaan Ruotsin kruunuun.

Storytel oli solminut sopimuksia ruotsalaisten kustantamoiden kanssa, jonka avulla se laajensi jatkuvasti äänikirjakokoelmiaan, kun ne tulivat saataville. Vuoden 2013 lopussa Storytelin kirjasto oli laajentunut 6 000 äänikirjaan ja 60 000 tilaajaan.

Vuonna 2013 syksyllä Storytel integroi e-kirjat äänikirjoihin. Storytelin Premium-tilaajat pystyivät aloittamaan teoksen lukemisen e-kirjana ja siirtymään saumattomasti äänikirjaversioon ja toisinpäin menettämättä paikkaansa. Storytelin kirjastoon kuului palvelun lanseerauksen aikaan 1000 e-kirjaa.

Valtakunta laajenee

Vuonna 2014 Storytel solmi sopimuksen Volvo Car Corporationin kanssa, jonka kautta se toi silloisen 10 000 äänikirjan valikoimansa saataville Sensus Connect -ominaisuuden kautta.

Pian Storytelin äänikirjoja pystyi lukemaan myös taivaalla, sillä se aloitti yhteistyön SAS Eurobonus, Scandian Airlines ja Widerøen kanta-asiakasohjelman kanssa. Lentoyhtiöiden asiakkaat pystyivät vaihtamaan lentopisteitä tilaukseen, joka kasvatti yrityksen tunnettuutta Ruotsissa, Tanskassa, ja Alankomaissa.

Vuonna 2015 Storytel aloitti pörssitaipaleensa listautumalla Spotlight -osakemarkkinoille. Suomessa Storytel aloitti 2016.

Vuonna 2018 Storytel ylsi 4,5 miljoonan Ruotsin kruunun liikevaihtoon ja suunnitteli laajentuvansa uusille markkinoille muun muassa Meksikoon, Brasiliaan, Singaporeen, Saksaan ja Bulgariaan.

Joulukuussa 2018 yhtiö siirtyi myös Spotlight -pörssistä Nasdaqin First Northiin ja oli listautuessaan kuuden miljardin Ruotsin kruunun arvoinen. Tuolloin Storytel hallitsi 80 prosenttia Ruotsin äänikirjamarkkinoista

Vuoden 2019 alussa kustantamoiden joukkoon lisättiin sanomalehti- ja aikakausilehtitilauspalvelu Ztory ja yhteistyö venäläisen kirjailija Dmitry Glukhovskyn kanssa alkoi sekä Pottermore Publishing kanssa aloitettiin työstämään arabiankielistä versiota ”Harry Potter ja Viisasten kivestä”.

Samana vuonna Storytel osti suomalaisen Gummeruksen, joka on Suomen kolmanneksi suurin kustantamo ja laajentui yhdeksännelletoista markkinapaikalleen Koreaan.

Yleisöstä tulee tekijänoikeuksia arvokkaampaa

Yhteistyökumppani Bonnier julkaisi oman alustansa BookBeatin 2019 ja lopetti omien bestselleriensä tarjoamisen Storytelille. Storytel olisi halunnut siirtyä minuuttikohtaiseen laskutukseen siinä missä Bonnier olisi halunnut jatkaa kirjakohtaisella laskutuksella. Lopulta onneksi pariskunta pääsi sopimukseen, joka sopi sekä kirjailijolla että asiakkaille.

5.2. Nextory ja Storytel allekirjoittivat puolentoista vuoden riitaantumisen jälkeen uuden sopimuksen.

Nextoryn mukaan Storytel vaati royaltien korottamista 80 prosentilla uudelle sopimuskaudelle. Nextory ei suostunut uusiin korotuksiin ja Storytel veti sisältönsä Nextorylta.

Joulukuussa 2022 Nextory teki kantelun Ruotsin kilpailuviranomaiselle, että Storytel käyttää väärin omaa markkina-asemaansa neuvottelutilanteessa.

Storytel kommentoi tilanteen olevan monimutkainen ja kokevansa velvollisuudekseen alalle neuvotella isona toimijana paremmat ehdot kustannusyhtiöille, koska pienemmillä kustannusyhtiöillä neuvotteluasema on heitä huonompi.

Heidän mielestään ehdot eivät olleet kohtuuttomat, koska heillä on vastaavia muiden kustannusyhtiöiden kanssa.

Storytel kertoi marraskuussa poistavan Nextoryn valikoimasta 10 000 äänikirjaa 450 000 nimikkeestä. Nextory uutisoi Storytelin tuovan palveluunsa 20 000 äänikirjaa. Nextorylla on nykyään 1 000 000 nimikettä.

Ruotsin suosittu dekkari-genre

Vuonna 2020 jopa yli puolet Ruotsissa myydyistä kirjoista tulivat suoratoistopalveluiden kautta.

Ruotsissa, jossa Storytel on markkinajohtaja, ”parhaat striimaajat” ovat käytännössä synonyymi rikosfiktiolle – genrelle, joka keskittyy mukaansa tempaaviin juoniin ja vuoropuheluun.

Suomessa tämä genre ei ole vielä noussut yhtä suureen suosioon. Siksi täällä vielä hämmästellään ääninäyttelijöiden vaatimuksia päästä mukaan osaksi royalteja.

Olisiko tässä myös suomalaisille ääninäyttelijöille toimiva markkinarako, jonka vallata?

Vuoden 2021 lopussa Storytel solmi Conan Doyle Estaten kanssa yksinoikeussopimuksen, joka antaa Storytelille mahdollisuuden kehittää täysin uusia tarinoita maailman tunnetuimmasta salapoliisista Sherlock Holmesista. Tarinat kirjoittaa useasta kirjailijasta koostuva tiimi, jonka luovana johtajana on esimerkiksi Hercule Poirotin käsikirjoituksista tunnettu ja palkittu Anthony Horowitz.

Vaikka ruotsalaiset dekkarifanit saivat uusia Sherlock Holmes tarinoita, sijoittajat toivovat saavansa katalogiin uutta eksklusiivista sisältöä esimerkiksi Ludlum estaten kanssa Jason Bournesta tai Flemingin James Bondista.

Mutkia kasvuun

Vuonna 2020 Storytelillä oli vielä suuret suunnitelmat. Pandemian vuoksi tilaajien määrä nousi 1,5 miljardiin. Silloin tavoitteena oli vuoteen 2023 mennessä laajentua 40 maan markkinoille ja neljään miljardiin tilaajaan.

Pandemian aikaan Storytel kiinnostikin sijoittajia ja yksittäisen osakkeen arvo kävi yli 300 Ruotsin kruunussa syksyllä 2020.

Storytelin tilaajamäärät keskimäärin kvartaaleittain vuosina 2018 – 2023

Mutta koska kaikissa hyvissä tarinoissa on juonenkäänteitä, tässäkään tarinassa kaikki ei mennyt aivan kuten oli alunperin suunniteltiin.

Pandemia tuli ja meni. Vuonna 2022 elämä palasi hiljalleen takaisin päänsisältämme ihmisten ilmoille. Ukrainan tilanteen vuoksi myös Storytel vetäytyi Venäjän markkinoilta maaliskuussa 2022.

Massiivinen kertaluontoinen alaskirjaus

Vuoden 2021 lopussa Storytel ilmoitti hankkivansa Audiobooksin, joka toimii Yhdysvaltojen markkinoilla. Yrityskaupat rahoitettiin lainarahalla ja kaupan hinta oli 500 miljoonaa Ruotsin kruunua, joka oli tuolloin 57,3 miljoonaa dollaria.

Vuoden 2023 viimeisellä kvartaalilla vähennettiin 632 miljoonan kruunun arvoinen kertaerä, josta 465 miljoonaa kruunua liittyy Audiobooksin arvonalentumiseen. Adiobooksin arvonalentuminen on lähes koko kauppahinnan veroinen

Kesällä 2023 Storytel ilmoitti uudesta strategiasta, joka suosi kannattavaa kasvua ja yhtiö lakkasi investoimasta kasvuun epäkypsillä markkinoilla.

Tulevaisuuden odotukset

Vuonna 2024 konserni odottaa liikevaihdon kasvavan noin kymmenen prosenttia ja oikaistun käyttökatteen olevan 12 prosenttia ja liikevoiton olevan yli seitsemän prosenttia liikevaihdosta.

Storytel keskittyy entistä enemmän kasvun kannattavuuteen ja kymmeneen ydinmarkkinaan – viiteen Pohjoismaahan, Alankomaihin, Puolaan, Turkkiin, Bulgariaan ja Yhdysvaltoihin. Tavoitteena on noin 4,5 miljardin liikevaihto vuoteen 2026 mennessä.

Alaskirjauksista huolimatta Storytel omistaa yhä merkittävän kokoelman venäjän, espanjan ja arabiankielistä sisältöä.

Vaikka Storytelin pääpainona on hakea kannattavaa kasvua jo kypsemmiltä markkinoilta, yritys on maininnut ihmisten liikkuvuuden vuoksi asiakkaiden valitsevan myös muilla kuin maan virallisilla kielillä itselleen luettavaa. Maahanmuuton vuoksi on luonnollista, että äidinkielekseen arabiaa puhuva haluaa kuunnella arabiankielisiä äänikirjoja.

Vaikka Storytel vetäytyi Etelä-Amerikan markkinoilta osana kannattavuussuunnitelmiaan, esimerkiksi Netflix hakee kasvua sieltä.

Yhä suurempi osa äänikirjojen ja e-kirjojen tuloista menevät kirjailijalle, kääntäjälle ja kustantajalle. Myös äänikirjanäyttelijöiden palkkioiden muuntamista tulosperusteiseksi on pohdittu.

Koska yhä pienempi osuus jää striimauspalveluiden tuottajille, äänikirjamarkkinoista muodostuu todennäköisesti isojen yritysten pelikenttä, jossa skaalaeduilla ja tilaajamäärillä on yhä suurempi merkitys.

Myös Spotify on tullut isosti äänikirjamarkkinoille. Spotifylla on sopimus myös Storytelin kanssa.