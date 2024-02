Tämä sijoitustyyli on ollut tuottokuningas alkuvuoden aikana

Momentumiin voi sijoittaa muun muassa ETFien kautta.

Momentum-strategian alkuvuoden tuotto on ollut korkea.

Osakemarkkinan kehitys on ollut vahvaa alkuvuonna Yhdysvalloissa. Se on ollut viime vuoden tavoin erityisesti markkina-arvoltaan suurimpien, niin kutsuttujen ”mega-cap” -yhtiöiden ansiota.

S&P 500 -indeksi on noussut noin 7,3 prosenttia ja Nasdaq 100 on plussalla 8,4 prosenttia. Sitä vastoin pienyhtiöindeksi, Russell 2000, on tuottanut vain 0,2 prosenttia ja on siis lähes tammikuun alun tasolla.

Tuottoerot ovat olleet suuria eri kokoluokan yhtiöiden lisäksi sektorien välillä. S&P 500 -indeksin sektoreista eniten on tuottanut viestintäpalvelusektorin yhtiöiden osakkeet. Kyseinen sektori on kallistunut 9,7 prosenttia tammikuun alun jälkeen. Sen suurimmat yritykset ovat Meta, Alphabet ja Netflix. Heikoimmin ovat tuottaneet kiinteistösektorin yhtiöiden osakkeet, -3,3 prosenttia. Sektorin suurimmat toimijat ovat Prologis, American Tower Corporation ja Equinix.

Sijoitustyylien (momentum, arvo, kasvu, matala volatiliteetti, yhtiön koko ja korkea osinkotuotto) tuotoissa on ollut merkittäviä eroja. Momentum (iSharesin MSCI USA Momentum Factor ETF) on ollut ylivoimainen tänä vuonna. Se on tuottanut 7,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin S&P 500 -indeksi. Heikoin sijoitustyyli on ollut yhtiön koko, tarkemmin sanottuna markkina-arvoltaan pienet yhtiöt (iShares Core S&P Small-Cap ETF). Ne ovat hävinneet indeksille 7,9 prosenttiyksikköä.

Minkälainen sijoitus on iShares MSCI USA Momentum Factor ETF?

Aiempiin 12-1 kuukauden voittajaosakkeisiin sijoittaminen on ollut historiallisesti tuottava sijoitusstrategia.

Alkuvuoden tuottokuningas, iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, sijoittaa varansa MSCI:n momentum-strategian mukaisesti edellisen 6 ja 12 kuukauden aikana eniten riskikorjatusti tuottaneisiin markkina-arvoltaan keskisuuriin ja suuriin amerikkalaisiin osakkeisiin.

Rahaston portfolio päivitetään strategiaa vastaavaksi kolmen kuukauden välein. iShares MSCI USA Momentum Factor ETF on tuotto-osuusrahasto, jonka vuosikulut ovat 0,15 prosenttia. Tuote on listattu Yhdysvaltoihin. Suomalainen yksityissijoittaja voi ostaa lähes vastaavaa tuotetta. Se on iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF, joka on listattu muun muassa Saksan pörssiin (Xetra). Kyseinen ETF on kasvuosuusrahasto, jonka kulut ovat 0,20 prosenttia vuodessa.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF:n kokonaistuotto (rahaston nettovarallisuuden muutos + tuotto-osuudet) on ollut 12,3 prosenttia vuodessa sen alkamisajankohdasta, joka oli huhtikuun 16. päivä 2013. Wilshire 5000 -indeksi on tuottanut saman verran kyseisellä aikavälillä. Kyseinen indeksi kuvaa erinomaisesti Yhdysvaltain osakemarkkinan kehitystä.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF:n vahva alkuvuoden tuotto on ollut paljolti rahaston korkean teknologiasektorin painon (42%) ansiota. Sen suurimmat viisi sijoitusta ovat Nvidia, Meta ja Broadcom, Eli Lilly ja Amazon.com. Niistä jokaisen osakekurssi on kallistunut huomattavasti tänä vuonna.

Rahaston korkea teknologiasektorin paino ja lähellä yhtä oleva markkinabeeta tarkoittavat, että se ei ole hajautushyödyn näkökulmasta optimaalinen vaihtoehto, varsinkaan jos sijoitussalkussa on jo suhteellisen suuri allokaatio esimerkiksi S&P 500 -indeksiä tai jotain toista suurten amerikkalaisyhtiöiden markkina-arvojen muutoksia seuraavaa sijoitusinstrumenttia.

Alfa on ollut negatiivinen viime vuosina

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF:n Fama ja Frenchin viiden faktorin alfa on ollut negatiivinen viime vuosina.

Riskifaktorianalyysi on tärkeä osa portfolion menestyksen arviointia. Regressionanalyysin perusteella iSharesin MSCI USA Momentum Factor ETF on sisältänyt rahaston sijoitusaikana erityisesti markkinaa keskimääräistä suurempia, heikommin kannattavia, suhteellisen konservatiivisesti investoivia, kasvuyhtiöiden osakkeita. Markkinabeeta suhteessa S&P 500 -indeksiin on ollut lähellä yhtä (1,02). Regressionanalyysin aikaväli oli noin 10 vuotta, 24.2.2014-29.12.2023.

Tuottojen negatiivinen lataus Fama ja Frenchin viiden faktorin mallin kannattavuusfaktorille on mahdollisesti heikentänyt ETF:n tuottoa, koska kannattavuusfaktori on keskimäärin tuottanut merkittävää preemiota viimeisen noin 10 vuoden aikana, kun rahasto on ollut toiminnassa.

Vuoden rullaavan regressionanalyysin avulla voi huomata, että viimeisen noin vuoden aikana arvo- ja investointifaktorien beetat ovat kohonneet positiivisiksi, ja olivat 0,28 ja 0,31 viime vuoden lopussa. Rahaston tuottokehitys on siis keskimäärin aiempaa enemmän samansuuntaista konservatiivisesti investoivien arvo-osakkeiden kanssa. Se on linjassa arvo-osakkeiden viimeaikojen hyvän tuottokehityksen kanssa. Rullaava vuoden markkinabeeta oli 0,93 viime vuoden lopussa.

ETF:n ylituotto (alfa), jota Fama ja Frenchin viiden faktorin malli ei selitä, on pienentynyt viime vuosina. Vuosien 2015 ja 2018 välillä alfa oli positiivinen, mutta vuosien 2019 ja 2023 välillä se oli negatiivinen. Fama ja Frenchin viisi faktoria ovat markkinan riskipreemio, koko, arvo, kannattavuus ja investointi. Koko aikavälin alfa oli positiivinen, 0,46 prosenttia vuodessa. Se ei kuitenkaan poikkea nollasta tilastollisesti merkitsevästi.

Regressionalyysissa käytettiin markkinan riskipreemiona S&P 500 -hintaindeksin riskipreemiota Fama ja Frenchin riskipreemion sijaan. Syynä oli sen parempi vertailukelpoisuus. Fama ja Frenchin riskipreemio sisältää osingot. Sitä vastoin iSharesin MSCI USA Momentum Factor ETF jakaa tuotto-osuutta. Sen vuoksi hintaindeksin riskipreemio on parempi vaihtoehto, joskin paras vaihtoehto olisi olettaa, että tuotto-osuudet uudelleensijoitetaan rahastoon.

Momentum-strategian tuotot eivät ole olleet viime vuosina yhtä hyviä suhteessa markkinaan kuin keskimäärin historian saatossa. Viime vuosina on nähty nopeita muutoksia markkinaympäristössä muun muassa Covid-19 pandemian ja korkean inflaation vuoksi. Selkeän markkinatrendin puuttuminen on todennäköisesti vaikuttanut negatiivisesti momentumin toimivuuteen. Strategian kuluvan vuoden tuottoajuri on teknologiasektorin ja erityisesti tekoälyyn läheisesti liittyvien osakkeiden nousutrendin mahdollinen jatkuminen.