Wetteri alkaa rakentaa valtakunnallista vaihtokuorma-autojen myyntiverkostoa

Yrityskaupan ansioista Wetterin raskaan kaluston liiketoiminnan markkina-alue laajenee merkittävästi.

Autoliike Wetteri vahvistaa raskaan kaluston liiketoimintaansa, kun Suvanto Trucks -yhtiöstä tulee osa Wetteri-konsernia maaliskuun alusta alkaen.

Suvanto Trucks -kaupan myötä Wetterin vaihtokuorma-automyynnin markkina-alue kasvaa nykyisestä kattamaan myös pääkaupunkiseudun, Tampereen sekä Turun talousalueet, joissa kuorma-autokaluston määrä on noin 2,5 kertaa suurempi yhtiön aikaisempaan markkina-alueeseen.

Kauppa vahvistaa Wetteriä myös laite- ja tarvikemyynnissä sekä asennuspalvelussa, sillä Suvanto Trucks on AJK-koukkulaitteiden maahantuoja sekä PM-kappaletavaranostimien jälleenmyyjä.

Wetteri on autoalan kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on kasvaa kotimaan suurimmaksi ja kannattavimmaksi monimerkkiautotaloksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Viimeisen vuoden aikana Wetteri on toteuttanut neljä yrityskauppaa.

Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula kertoo, että autoalan keskittyminen suuremmille ja paremmin kannattaville toimijoille on globaali ilmiö. Kotimaisissa uutisissa on hänen mukaansa näkynyt hiljattain paljon esimerkkejä murroksen vaikutuksesta sekä konsolidaation että talousvaikeuksiin ajautuneiden toimijoiden näkökulmista.

”Wetterille autoalan murros on kasvun keskeinen ajuri, ja alalla on kiinnostusta myös muihin vastaaviin järjestelyihin kuin nyt toteutettu osakevaihto. Olen innoissani tästä kaupasta, tästä on hyvä lähteä kasvattamaan Wetterille tärkeää raskaan kaluston liiketoimintaa vieläkin vahvemmaksi”, Simula toteaa.

Wetteri kertoi viime joulukuussa ostaneensa Suvanto Trucksin. Ostettu yhtiö harjoittaa käytettyjen kuorma-autojen kauppaa sekä huoltoa Turussa, Tampereella ja Vantaalla. Suvanto Trucksilla on toimintaa myös Pohjois-Suomessa, se on yksi Suomen suurimmista käytettyjen kuorma-autojen myyjistä ja se toimii myös DAF- ja Sisu-autojen jälleenmyyjänä. Suvanto Trucksin liikevaihto tilikaudella 2022 oli noin 30 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto hieman yli miljoona euroa.

Wetterille kaupassa siirtyi Suvanto Trucksin koko osakekanta. Kauppahinta oli 4,16 miljoonaa euroa, joka maksettiin kokonaan Wetterin uusilla osakkeilla.

Wetterin tavoitteena on olla Suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija vuoden 2025 loppuun mennessä. Yhtiö kasvaa erityisesti yrityskaupoilla ja hakee asiakassegmenttien laajentamista.

Tammi-syyskuun aikana Wetteri toteutti kaksi liiketoimintakauppaa: maaliskuun alussa Autotalo Hartikainen tuli osaksi Wetteriä ja kesäkuun alussa AutoPalin liittyi joukkoon. Lisäksi Wetteri tiedotti lokakuun lopussa ostavansa Osuuskauppa Suur-Savon autoliiketoiminnan.