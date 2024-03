Teknojätti Amazon on analyytikoiden suosikki – tässä syyt

Amazon on lyönyt tulosennusteet selvästi jo useilla tuloskausilla. Kasvunäkymät ovat useista syistä edelleen vahvat.

Niin sanottuun mahtiseitsikkoon kuuluva Amazon on tullut suurelle yleisölle tunnetuksi ennen kaikkea sen verkkokaupasta. Yritys aloitti nettikirjakauppana, mutta on laajentunut sittemmin myymään lähes kaikenlaisia tuotteita. Amazonin omistuksessa on useita mediatuotantoon ja julkaisemiseen liittyviä yhtiöitä.

Yrityksen perustajasta Jeff Bezosista tuli vuonna 2021 maailman rikkain ihminen. Amazon on rekisteröity Yhdysvaltojen Seattleen.

Yhtiö on kuitenkin nykyään paljon muutakin kuin maailman toiseksi suurin vähittäismyyjä Walmartin jälkeen. Se hallitsee pilvipalvelumarkkinoita 30 prosentin markkinaosuudella, ja se hallitsee suoratoistomarkkinoita Fire-suoratoistotikulla ja kolmella suoratoistopalvelulla.

Yhtiö on myös alkanut hyödyntää generatiivista tekoälyä ja sen kukoistavaa mainosliiketoimintaansa vauhdittaakseen kasvuaan.

Yli 1,8 biljoonan dollarin markkina-arvollaan Amazon on maailman arvokkaimpia yrityksiä. Teknojätin osake on lähestymässä aiempaa ennätystään, jonka se saavutti viimeksi vuonna 2021.

Amazon noussut pankin suosikkilistalle

OP on lisännyt Amazonin Osakeideoiden listalleen 19. helmikuuta. Pankin mukaan Amazon hyötyy merkittävästi sähköisen kaupankäynnin kasvusta, koska koronapandemia vauhditti verkkokaupan kehitystä vuosiksi eteenpäin. Lisäksi yhtiön suoratoistopalvelu Amazon Prime on käytössä yli 200 miljoonassa taloudessa eri puolilla maailmaa. Amazon Primesta on tullut alan johtava kuluttajapalvelu.

Pilvipalveluissa Amazonin AWS on Microsoftin Azuren kilpailija. OP:n mukaan AWS on vakiinnuttanut asemansa johtavana palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamisen palveluntarjoajana, ja sen pitäisi pystyä hyötymään yritysten globalisaatiosta ja siirtymisestä pilvipalveluihin.

Amazonilla on myös vahva brändi ja markkina-asema.

Yhtiö on Pohjois-Amerikan tärkein verkkokaupan toimija ja useimpien amerikkalaisten ykkösvalinta, OP muistuttaa. Amazon on luonut alan kehittyneimmän toimitusketjun hallinnan, joka mahdollistaa äärimmäisen kustannustehokkuuden.

Kaiken kukkuraksi Microsoftin tavoin Amazon hakee kasvua tekoälyratkaisuista.

Vakuuttavaa tuloskasvua

Kasvu on ollut vauhdikasta. Kun vuonna 2020 Amazonin liikevaihto oli 386 miljardia dollaria, nousi liikevaihto viime vuonna jo 575 miljardiin dollariin.

Yhtiö on takonut viimeisillä vuosineljänneksillä myös vahvaa ja analyytikoiden odotuksia kovempaa tulosta. Viimeisimmällä vuosineljänneksellä yhtiön osakekohtainen tulos nousi 1,0 dollariin, kun analyytikoiden konsensusodotus oli 0,8 dollaria.

Amazonin toimitusjohtaja Andy Jassyn mukaan toimitusverkoston rakenneuudistus on tehostanut tuotteiden toimittamista.

Amazonin toimitusjohtaja Andy Jassy.

”Vahvan kasvun lisäksi, joka auttoi parantamaan liiketoiminnan tehokkuutta, olemme edelleen edistyneet palvelukustannusten alentamisessa. Neljäs vuosineljännes on vuoden kiireisintä aikaa, jota tukee yhä laajempi ja integroituneempi toimintaverkosto”, Jassy sanoi yhtiön tulosjulkistuksessa.

Myös Amazonin verkkosivustolla, sovelluksissa ja suoratoistokanavissa myytävien mainosten vilkas liiketoiminta kasvattaa katteita. Mainosmyynti kasvoi 27 prosenttia edellisvuodesta 14,7 miljardiin dollariin. Mainokset ovat yhtiön nopeimmin kasvava segmentti.

Osakkeen arvostus ei ole mahdoton kasvunäkymiin nähden

Kasvuodotukset ovat edelleen kovat.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että yhtiö yltää tänä vuonna 4,1 dollarin osakekohtaiseen tulokseen, kun viime vuonna lukema oli 2,9 dollaria. Ensi vuodelle odotuksissa on jo lähes 5,3 dollarin osakekohtainen tulos.

Myös aiemmilla kolmella vuosineljänneksellä Amazonin tulos ylitti konsensusodotukset selvästi.

Evercore ISI -yhtiön analyytikko Mark Mahaney näkee useita syitä Amazonin tulosnäkymien taustalla.

Amazonin osakekurssin kehitys viimeisen 10 vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

”Kolme perustavanlaatuista katalysaattoria on toteutumassa. AWS:n kasvu kiihtyy, Pohjois-Amerikan vähittäiskauppasegmentti on nousemassa ennätyksellisen korkeisiin käyttökatteisiin ja koko yhtiö on nousemassa ennätyksellisen korkeaan vapaan kassavirran marginaaliin”, Mahaney kirjoitti asiakkaille tulosraportin jälkeen.

Eikä osakkeen hintakaan vaikuta enää mahdottomalta.

Tämän vuoden analyytikoiden tulosennusteella P/E-kerroin on 42x ja ensi vuoden ennusteella 33x. EV/Ebitda-kerroin on kuluvan vuoden ennusteella 13x.

OP:n analyytikoiden lisäksi moni muukin analyytikko suosii Amazonia. Yhtiö saa 51 analyytikolta ostosuosituksen, seitsemän analyytikkoa antaa lisää-suosituksen ja vain kolmen suositus on pidä. Yksikään analyytikko ei suosita vähentämään tai myymään Amazonin osakkeita. Kolme kuukautta sitten ostosuosituksen antoi 48 analyytikkoa.