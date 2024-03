Hallituksen esitys: Näin paljon ansiopäiväraha pienenee työttömyyden pitkittyessä

Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan on tulossa iso leikkuri.

Maan hallitus esittää muutoksia palkkatuettuun työhön, ansiopäivärahaan ja työttömyysturvan ikäsidonnaisiin poikkeuksiin. Petteri Orpon hallitus esittää, että ansiopäivärahan määrää porrastettaisiin niin, että ansiopäiväraha pienenisi työttömyyden pitkittyessä.

Esityksen mukaan ansiopäivärahaa pienennettäisiin viidenneksellä 20 prosentilla, kun sitä on maksettu 40 päivältä. Kun päivärahaa on maksettu 170 päivältä, sitä pienennettäisiin vielä 25 prosenttia alkuperäisestä määrästään. Ansiopäivärahan määrää ei kuitenkaan voitaisi pienentää niin paljon, että se olisi pienempi kuin peruspäiväraha.

40 etuuspäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 etuuspäivää noin kahdeksaa kuukautta. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ansiosidonnainen laskisi siis ensin 20 prosenttia kahden kuukauden päivärahajakson jälkeen ja edelleen viisi prosenttia kahdeksan kuukauden päästä päivärahakauden alusta.

Muutos kohdistuisi myös ansiosidonnaisen lisäpäiville eli niin sanottuun työttömyysputkeen. Lisäksi se koskisi osittain työllistyneitä ja yrittäjän ansiopäivärahaa saavia henkilöitä. Muutos ei vaikuttaisi jo alkaneeseen päivärahakauteen.

Etuuden määrä voi laskea jopa puoleen entisestä

Ansiopäivärahan muutokset tulisivat voimaan 2. syyskuuta.2024. Ansiopäivärahan määrää ei porrasteta, jos päivärahakausi on alkanut ennen lain voimaantuloa. Käytännössä muutos alkaisi vaikuttaa etuuksiin marraskuussa. Tällöin ensimmäisille porrastuksen piiriin kuuluville on ehtinyt kertyä 40 etuuspäivää.

Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön laskelmien mukaan 20 prosentin porrastus tarkoittaisi henkilöillä, joiden työttömyyttä edeltänyt palkka on ollut 2500 euroa, noin 305 euron ansiopäivärahan menetystä kuukaudessa. 25 prosentin porrastus leikkaa ansiosidonnaista tässä esimerkissä jo 381 euroa kuukaudessa.

Yli 4000 euron palkalla menetys olisi jo 419 euroa 20 prosentin porrastuksella ja 523 euroa 25 prosentin porrastuksella.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman kertoo, rajuimmillaan työttömyysetuus voi laskea jopa puoleen entisestä.

”Leikkausten yhteisvaikutus on merkittävä ja erityisesti lapsiperheiden ja osittain työllistyneiden tilanne heikkenee huomattavasti. Laskelmiemme mukaan osa-aikatyössä olevan kahden lapsen vanhemman etuus voi laskea alle puoleen entisestä”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toiminnanjohtaja Aki Villman kertoo TYJ:n tiedotteessa.

Työssäoloehtoihin kiristys ja ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen

Hallitus esittää myös, että palkkatuettu työ ei pääsääntöisesti enää kerryttäisi palkansaajan työssäoloehtoa. Nykyään 75 prosenttia palkkatuetusta työstä kerryttää työssäoloehtoa. Työssäoloehto tarkoittaa sitä, että työttömän on täytynyt olla riittävästi töissä ennen työttömäksi jäämistä, jotta hän saa ansiosidonnaista työttömyyskorvausta.

Palkkatuetun työn tekeminen kuitenkin pidentäisi työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Hallitus esittää, että eräistä työttömyystuen ikäsidonnaisista poikkeuksista luovuttaisiin. Esityksen mukaan palkansaajan työssäoloehtoa ei enää kertyisi työllistymistä edistävästä palvelusta. Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen koskisi 57 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia Kelan asiakkaita.

Hallituksen esitykset pohjautuvat hallitusohjelmaan. Sen mukaan hallituksen tavoitteena on työhön kannustava sosiaaliturva, jossa linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta siten, että järjestelmä on yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi.

Villmanin mukaan ikääntyneiden työttömien tilanne heikkenee usealla tavalla.

”Työttömyyden kesto on ikääntyneiden joukossa tavallista pidempi ja työllistyminen vapaille markkinoille voi olla tietyn iän jälkeen vaikeaa. Työllistymistä on helpotettu aiemmin julkisesti, mutta nyt tästä aiotaan luopua. Käytännössä yhä useampi ikääntynyt työtön tippuu työmarkkinatuelle tai saa huomattavasti entistä pienempää ansiosidonnaista. Lisäpäivien eli niin kutsutun eläkeputken osalta on myös hyvä huomata, että porrastus on pysyvä. Lisäpäivillä oleva henkilö ei voi palauttaa ansiopäivärahaa täyteen tasoon edes työllistymällä”, Villman jatkaa.

