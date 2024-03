Appelsiiniala ympäri maailman kriisissä – seuraukset nähtävissä kaupan hyllyssä

Appelsiinimehun hinta on ollut rajussa nousussa. Hintanousu on monen epäonnisen tekijän summa.

Kuluvaa 2020-lukua on varjostanut lukuisat erilaiset pulat ja pullonkaulailmiöt. Koronapandemian alkaminen keväällä 2020 synnytti pulaa merikonteista, ja myöhemmin pulaa on nähty mm. komponenteista, siruista ja jopa sähköstä.

Pulaa on riittänyt myös elintarvikealalla. Vuoden 2021 lopulla raakakahvin hinta lähti jyrkkään nousuun, mikä johtui maailman suurimman kahvintuottajamaan, Brasilian sääolosuhteiden ääri-ilmiöistä.

Kahvi ei ole kuitenkaan ainoa elintarviketeollisuuden raaka-aine, josta on ollut pulaa. Viimeisen vuoden aikana on nähty pulaa appelsiineista. Kuten monen muun puutteen kanssa, myös appelsiinipulan takana on useita erilaisia syitä, jotka ovat pahaksi onneksi kasaantuneet tapahtuvaksi samaan aikaan.

Lue myös: Mitä kuuluu kahvin hinnalle? – Näin raakakahvin hintapiikki vaikutti alan yrityksiin

Luonnonilmiöt kiusaavat appelsiinialaa – tuotanto heikointa sataan vuoteen

Suurin osa appelsiinialaa kiusaavista vitsauksista liittyy jollain tavalla luonnonilmiöihin. Appelsiinisatoa on tuhonnut niin myrskyt, mutta samaan aikaan myös bakteeritaudit.

Erityisesti Yhdysvaltain Floridaa syyskuussa riepotelleet voimakkaat hurrikaanit tuhosivat appelsiiniviljelmiä. Alue on appelsiinituotannon kannalta merkittävä, sillä Floridassa tuotetaan yli 90 prosenttia Yhdysvalloissa myytävästä appelsiinimehusta. Syksyn hurrikaanimyrskyt olivat yksiä voimakkaimmista viime vuosina Yhdysvaltain mantereelle iskeneistä myrskyistä.

Hurrikaanien ohella appelsiinituotantoa on kiusannut kylmentyneet kelit, jotka nekin ovat tuhonneet satoa. Tällä hetkellä alalla ollaan huolissaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista äärimmäisistä sääolosuhteista, jotka voivat haitata hedelmätuotantoa myös tulevaisuudessa kasvavissa määrin.

Luonto kiusaa appelsiinituotantoa myös tautien muodossa. Alaa on vaivannut jo pitkään niin kutsuttu HLB-bakteeritauti, joka aiheuttaa sitruspuiden kellastumista. Hyönteisten levittämästä taudista tartunnan saaneissa puissa ravinteet eivät kulje normaalisti, jonka seurauksena puun hedelmät jäävät raaoiksi ja epämuodostuneiksi, jonka seurauksena niitä ei voi käyttää mehutuotannossa.

Tauti itsessään ei ole mitenkään uusi, sillä sitä on havaittu Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa jo vuonna 1998, ja sitäkin ennen tauti on liikkunut Aasiassa. Tällä hetkellä taudin ilmavuus on kuitenkin pahinta vuosikausiin. Reutersin mukaan taudin ilmaantuvuus on noussut Brasiliassa 38 prosenttiin edellisvuoden 24,4 prosentista, jolloin taudin ilmavuus on suurinta sitten vuoden 2008. Brasilia on maailman suurin hedelmä- ja mehutuottajamaa.

Ilmastonmuutoksen ohella haasteita appelsiinituotannolle tuo se, että HLB-bakteeritautia vastaan käytetyt vasta-aineet eivät tahdo enää tehota tautia vastaan. Hyönteiset muuttuvat jatkuvasti vastustuskykyisemmiksi käytettäviä myrkkyjä vastaan.

Appelsiinifutuurien hinnat rajussa nousussa

Appelsiinituotantoa haittaa myös se, että monet viljelijät ovat saaneet tarpeekseen heikoista satovuosista. Esimerkiksi Italian ja Kreikan maanviljelijät ovat siirtyneet appelsiinituotannosta kannattavampiin viljelykasveihin, kuten avokadoihin, persimoniin tai kakiin

Florida Citrus Mutualin, eli viljelijöitä edustavan kauppajärjestön toimitusjohtaja Matthew Joyner totesi Financial Timesille, että Appelsiinimehun tuotanto Yhdysvalloissa on heikointa yli 100 vuoteen. Joynerin mukaan parikymmentä vuotta sitten tuotanto oli 240 miljoonaa laatikkoa, mutta nyt se jää vajaaseen 18 miljoonaan laatikkoon.

Appelsiinimehun hintaa voidaan seurata appelsiinimehufutuurien avulla, jotka ovat liikkuneet viime aikoina kaikkien aikojen ennätyshinnoissaan. Helsingin Sanomat uutisoi elokuussa, että appelsiinimehufutuurin hinta on lähes kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Suurin hintahuippu nähtiin marraskuussa, jonka jälkeen futuurin hinta lähti rajuun laskuun. Laskua kesti aina tammikuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen futuurin hinta lähti uudelleen rajuun nousuun.

Saatavuusongelma aiheuttaa tyhjiä hyllyjä ja nousevia hintoja

Suomessa maailman heikko appelsiinisato on helposti nähtävissä kaupan hyllyistä. Appelsiinimehutuotannon haasteet näkyvät niin mehupurkkien nousevina hintoina, mutta paikoitellen myös tyhjinä hyllyinä.

Etenkin viime syksynä monien markettien appelsiinimehuhyllyissä riitti tilaa, sillä kaupat eivät onnistuneet saamaan mehutoimituksia raaka-ainepulan vuoksi. Vuoden loppupuolella tilannetta helpotti Espanjan alkanut satokausi.

Tamperelainen-lehti uutisoi tammikuussa, että Valion appelsiinituoremehun hinta olisi noussut reilussa vuodessa lähes 40 prosenttia. Marraskuussa 2022 litra appelsiinimehua maksoi 1,89 euroa, kun taas vuoden 2024 alussa hinta oli jo 2,59 euroa.

Kuluttajat ovat reagoineet hintojen nousuihin vaihtamalla mehutuotteita toisiin. Esimerkiksi omenamehujen myyntivolyymi kasvoi S-ryhmän kaupoissa viime vuonna yli seitsemän prosenttia. Osa kuluttajista ei ole tinkinyt appelsiinimehusta, mutta on vaihtanut tuotteen halvempaan vastaavaan.

”Vaikuttaisi siltä, että kuluttajat siirtyivät viime vuonna jonkin verran arvokkaammista, kylmähyllyistä myytävistä appelsiinimehuista edullisempiin, lämpimässä säilytettäviin appelsiinimehuihin”, S-ryhmän myyntipäällikkö Juhani Haara kommentoi Tamperelaiselle.

Oman osuutensa appelsiinimehun hinnan nousemiseen tulee myös yleisestä hintojen noususta. Vaikka inflaation pahin ralli vaikuttaisi olevan jo takanapäin, ovat hinnat nousseet silti yhä. Esimerkiksi marraskuussa 2023 inflaatio oli Suomessa kuluttajahintaindeksin mukaan 3,3 prosenttia.