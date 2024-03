Bitcoin-ETF:ien suosiolla ratsastava Coinbase on todellinen kurssiraketti

Kryptovälittäjä Coinbase on löytänyt keinot kasvavaan tulovirtaan. Se näkyy osakekurssissa.

Kuva: Ivan Radic

Bitcoinin vaihtosuhde dollariin on noussut kuluvan vuoden aikana ällistyttävästi. Kryptovaluutta on noussut jo lähes 53 prosenttia vuoden alusta. Bitcoinin arvo kävi keskiviikkona kaikkien aikojen ennätyksessä, yli 73 000 dollarissa.

Jos on bitcoinin arvo kiitänyt, niin lähes samaa vauhtia on kiitänyt myös kryptovälittäjäyhtiö Coinbasen arvo. Yhtiön osake on kivunnut vuoden alusta 50 prosenttia ja vuodessa 265 prosenttia.

Yhdysvaltojen suurin kryptovälittäjä Coinbase hyötyy suoraan bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen suosion kasvusta, kun yhä useammat sijoittajat pyrkivät pitämään johtavaa kryptovaluuttaa salkussaan.

JMP Securitiesin analyytikko Devin Ryan nosti keskiviikkona Coinbasen osakkeen tavoitehinnan 220 dollarista 300 dollariin osakkeelta. Tällä hetkellä Coinbase noteerataan 235 dollarin hintaan

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) hyväksyttyä Bitcoiniin suoraan sijoittavat spot-ETF-rahastot on se avannut erityisesti suurille institutionaalisille sijoittajille mahdollisuuden lisätä Bitcoin helposti salkkuihinsa. Siten se on myös avannut Coinbaselle mahdollisuuden toimia useampien Bitcoin-asiakkaiden säilyttäjänä, Ryan sanoo.

Bitcoinin ja Coinbasen kurssikehityksen vertailu viimeisimmän 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Bitcoinin hintaa nostaa spot-ETF:ien lisäksi bitcoinin puoliintuminen, joka on asetettu huhtikuun jälkipuoliskolle. Tämä puoliintuminen tarkoittaa sen lohkopalkkion puoliintumista, ja lohkopalkkion Bitcoinin louhija saa uuden lohkon lisäämisestä lohkoketjuun. Kun bitcoinin kysyntä näin kasvaa, kasvavat myös Coinbasen tulot.

Kasvu riippuu kryptosijoitusten suosiosta

Coinbasen kryptopörssi on säilytyskumppani kahdeksalle 11 hyväksytystä ETF:stä. Ryan ennustaa, että Bitcoin-ETF:iin virtaa pääomaa yli 200 miljardia dollaria seuraavien kolmen vuoden aikana, mikä tarkoittaa väistämättä lisää liikevaihtoa Coinbaselle.

Coinbase pyrkii myös valmistautumaan liiketoimintansa mahdolliseen kasvuun. Yhtiö ilmoitti juuri suunnitelmista kerätä pääomaa laskemalla liikkeeseen yli miljardin dollarin arvosta vaihtovelkakirjalainoja. Yhtiö aikoo käyttää varat kalliimman velan lyhentämiseen sekä käyttöpääomaan ja investointeihin.

Coinbasen osakkeen nousuun on analyytikon mielestä vielä tilaa, sillä yhtiö pyrkii vahvistamaan talouttaan ja valmistautumaan tulevaan kasvuun.

Kasvusuunnitelmien toteutuminen riippuu myös Bitcoinin ja itse kryptovaluuttamarkkinoiden kohtalosta. Bitcoinin viime aikoina saaman vauhdin myötä on todennäköistä, että yhä useammat sijoittajat pyrkivät hajauttamaan toimintaansa kryptoilla.

Coinbasen perustaja Brian Armstrong.

Liikevaihto on monipuolistunut

Yhtiön liikevaihto oli 905 miljoonaa dollaria vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä, mikä on lähes 50 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana, jolloin ne olivat 605 miljoonaa dollaria. Coinbasen nettotulos oli 273 miljoonaa dollaria neljännellä neljänneksellä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö raportoi positiivisesta nettotuloksesta sitten vuoden 2021 neljännen neljänneksen.

Yhtiö on myös onnistunut erinomaisesti laajentamaan tulovirtoja kasvavilla palvelu- ja tilausmaksuilla. Kaupankäynnin myyntitulot olivat vain puolet kokonaismyynnistä vuoden 2023 aikana, kun vielä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä lähes kaikki myynti tuli kryptovaluuttojen kaupankäynnistä.

Coinbase on myös onnistunut pitämään kulunsa kurissa samalla kun se on ottanut käyttöön uusia tuotteita. Yhtiö toteuttanut kustannusten leikkaustoimenpiteitä, kuten automatisointia ja henkilöstön vähentämistä, sekä ottamalla käyttöön etätyön.

Lisäksi yhtiö hakee kasvua Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

Coinbase keskittyy vahvistamaan läsnäoloaan Euroopan unionissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Singaporessa, Kanadassa, Brasiliassa ja Australiassa. Sijoitussivusto Motley Foolin mukaan Coinbase on päättänyt asettaa etusijalle nämä markkinat, koska niissä oikeudellinen toimintaympäristö on Yhdysvaltoja tarkemmin määritelty ja toimintaa edistävä.

Kansainvälisellä kasvulla Coinbase on jo nyt noin kolminkertaistanut asiakaskuntansa vain vuodessa.