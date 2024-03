Björn Wahlroos: Puhdas energia on tulevaisuuden sijoitusteema

Energiatuotannossa on mahdollista tehdä lähivuosina paljon tuottoa, väittää Björn Wahlroos.

Tällä hetkellä kaikki tuntuvat olevan innoissaan tekoälyn tuomista mahdollisuuksista useilla eli toimialoilla. Sijoittajan kannalta kuumimpia sijoituskohteita ovat toistaiseksi olleet erityisesti tekoälyratkaisuja tarjoavat yritykset, kuten Microsoft tai Nvidia.

Merkittävä suomalainen talousvaikuttaja ja useiden kotimaisten pörssiyhtiöiden entinen hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos uskoo tekoälyn vaikuttavan teknologiayhtiöiden arvonkehitykseen. Kuitenkin hän on sitä mieltä, että tekoälyäkin kiinnostavampi sijoitusteema on kuitenkin puhdas energia ja siihen liittyvä teknologian.

”Energiantuotannossa on tarjolla suuria mahdollisuuksia, ja jos arvaa oikein niin lähivuosina voi tehdä paljon tuottoa”, Wahlroos kertoo Mandatum Lifen haastattelussa.

Asetelman taustalla on hänen mukaansa Euroopassa tehdyt massiiviset virhearvioinnit, kuten ydinvoimasta luopuminen ja riippuvuus maakaasusta.

Näissä piilee mahdollisuus sijoittajalle.

”Oma neuvoni on tutustua huolellisesti energiateollisuuden tarvitsemien komponenttien tuotanto- ja toimitusketjuihin. Vaikka monet nyt esimerkiksi ostavat sähköautoja, ne eivät välttämättä ole lopullinen tulevaisuuden autoilumuoto”, Wahlroos pohtii.

Wahlroosin mukaan myös ydinvoimaa tarvitaan vihreään siirtymään ja Wahlroosin mielestä pienten SMR-ydinreaktoreiden (small modular reactor) mahdollisuuksia pitäisi vielä tarkastella uudestaan.

”Pienreaktoreiden etuna on, että ne ovat valmiiksi suunniteltuja ja lupakäsiteltyjä, eikä sähköverkon kapasiteettiin tarvitse tehdä merkittäviä lisäinvestointeja niiden tuottaman energian jakelua varten.”

Wahlroosin mukaan on yleinen harhaluulo, että isompi on aina kauniimpaa, eikä ajatus ole ollut missään yhtä ilmeinen kuin ydinvoimaloissa.

Uusiutuvan energian tarve lisääntyy Euroopassa ja USA:ssa

Potsdamin ilmastovaikutusten tutkimuslaitoksen (Potsdam Institute for Climate Impact Research) johtaman raportin mukaan Eurooppa voisi saada sähköä kokonaan omista uusiutuvista energialähteistään vuodesta 2030 alkaen, kunhan hallitukset ja yksityiset sijoittajat ovat valmiita investoimaan triljoonia euroja.

Jos tämä ennuste toteutuu, ei vuodesta 2030 lähtien Euroopan tarvitsisi tuoda sähköä tai energiavaroja mantereen ulkopuolelta sähköksi muunnettavaksi.

Tutkimuksen mukaan kestäisi vielä vuosikymmenen, ennen kuin koko energiajärjestelmä, voitaisiin muuntaa uusiutuviin energialähteisiin.

Tämä 100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiajärjestelmä alentaisi kuluttajien energiakustannuksia. Tutkimuksen mukaan aidosti omavaraisten energiasektorien luominen Eurooppaan maksaa kaksi biljoonaa euroa.

Myös Yhdysvalloissa vaihtoehtoinen energiatuotanto kasvattaa suosiotaan vauhdilla.

Vaikka maakaasu on edelleen Yhdysvaltain sähköntuotannon hallitseva polttoainelähde – yli 40 prosenttia sähköntuotannosta vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä – valtaosa uuden kapasiteetin lisäyksistä on keskittynyt uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan sekä akkujen varastointiin.

”Pitkällä aikavälillä tuuli- ja aurinkoenergian osuus sähköntuotannosta nousee lähes 45 prosenttiin vuoteen 2032 mennessä, mikä on noin kolminkertainen nykyiseen tasoon verrattuna. Suurin osa osuuden kasvusta tulee kivihiilestä, jonka ennustamme edelleen vähenevän, koska sen päästöt ovat suuret”, toteaa sijoitustutkimusyhtiö Morningstarin osakeanalyytikko Brett Castelli.

Miten puhtaaseen energiaan voi sijoittaa?

Sijoittaja voi tietysti sijoittaa suoraan puhtaan energian ratkaisuja tarjoaviin yrityksiin.

Toinen mahdollisuus on hajautettu sijoitus kustannustehokkaasti. Puhtaan energian ratkaisuihin on mahdollista sijoittaa edullisten hallinnointikulujen pörssinoteerattujen indeksirahastojen eli ETF:ien kautta.

Tässä on kolme suurinta tällaista ETF-rahastoa, joihin myös suomalaiset sijoittajat voivat sijoittaa.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Rahasto pyrkii seuraamaan S&P Global Clean Energy -indeksiä. S&P Global Clean Energy -indeksi seuraa maailmanlaajuisesti suurimpia ja likvideimpiä osakkeita, jotka harjoittavat puhtaan energian liiketoimintaa.

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Rahasto pyrkii seuraamaan MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered -indeksiä. MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered -indeksi seuraa maailmanlaajuisesti yrityksiä, jotka toimivat puhtaan energian alalla. Mukana olevat osakkeet on suodatettu ESG-kriteerien (ympäristö-, sosiaali- ja hallinto- ja ohjausjärjestelmä) mukaan.

L&G Clean Energy UCITS ETF

Rahasto pyrkii seuraamaan Solactive Clean Energy -indeksiä. Solactive Clean Energy -indeksi seuraa maailmanlaajuisesti yrityksiä, jotka toimivat puhtaan energian alalla.