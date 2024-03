Britannian pääministeri uskoo talouden käänteeseen – osakkeet houkuttelevasti arvostettu

Englantilaiset osakkeet ovat sekä historiallisesti että suhteellisesti matalasti arvostettuja.

Iso-Britannia erosi Euroopan Unionista hieman yli neljä vuotta sitten. Arviot brexitin vaikutuksista Britannian talouteen vaihtelevat, koska koronakriisin vaikutukset osuivat samaan ajankohtaan.

Euroopan Unionissa Britannia oli osa laajaa talousaluetta. Yksi EU-eron perusteluista oli se, että Iso-Britannia sopisi kahdenvälisiä kauppasopimuksia eri maiden kanssa. Sen vienti Euroopan Unioniin on kuitenkin laskenut 20 prosenttia niin sanotun kauppa- ja yhteistyösopimuksen (TCA) solmimisen jälkeen. Samanaikaisesti tuonti EU:sta on laskenut 25 prosenttia suhteessa muuhun maailmaan.

Iso-Britannia on ollut määritelmällisesti taantumassa, eli bruttokansantuote on laskenut kaksi vuosineljännestä, viime vuoden lopulta lähtien. The Guardianin mukaan ennätyksellisen maahanmuuton ansiosta talouden koko on kasvanut, ja näin syvemmältä taantumalta on vältytty. Asukaslukuun suhteutettu bruttokansantuote on kuitenkin koronakriisiä edeltänyttä tasoa alempana.

Pääomamarkkinoilla brexitin vaikutukset ovat olleet myös huomattavat. Pelkästään vuoden 2023 aikana Iso-Britanniaan sijoittavista osakerahastoista lunastettiin 18,4 miljardin punnan edestä varoja. Kun mukaan lasketaan vuosi 2022, lunastusten määrä yltää yhteensä 35 miljardiin puntaan.

Financial Timesin mukaan Iso-Britannian painoarvo MSCI All-Country World -indeksissä oli kaksi vuosikymmentä sitten kahdeksan prosenttia, kun tänään paino on 3,5 prosenttia. Puolet englantilaisista osakkeista on ulkomaisessa omistuksessa.

Lontoon pörssin suurimpia yhtiöitä seuraavan FTSE 100 -indeksin keskimääräinen P/E-luku on noin 11. Viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen P/E-luku on yli 16. Lontoon pörssin sadan suurimman yhtiön osinkotuotto on 4,4 prosenttia. Helsingin pörssin P/E-luku on noin 14-15.

Britannian talouskehityksen ja epäsuosion lisäksi arvostustasoa selittää myös toimialajakauma. Suurimpien yritysten joukossa on paljon rahoitusalan ja energiasektorin yhtiöitä. Vain kolme yritystä toimii teknologiasektorilla, joka on saatellut amerikkalaisia indeksejä ylöspäin.

Iso-Britannian inflaatio on jäähtynyt ja sen keskuspankki on lopettanut koronnostot. Nordean mukaan maan talousnäkymät ovat piristyneet, kun sekä palvelualojen että teollisuuden luottamusindeksi ovat kirineet ylöspäin ylittäen ekonomistien ennusteet. Maanantaina 18.3. Britannian pääministeri, Rishi Sunak, vakuutteli Britannian talouden tekevän käännettä parempaan.

Mikäli Britannian käänteeseen on uskominen, englantilaiset osakkeet voivat olla houkutteleva arvosijoitus.

Englantilaisiin osakkeisiin sijoittavia ETF:iä löytyy yhteensä kymmenkunta. Nordnetin omistetuin pörssilistattu rahasto on State Streetin FTSE UK All Share, jonka suurimpia omistuksia ovat Shell, Astra Zeneca ja HSBC-pankki.

Englantilaiset pienyhtiöt ovat myös verrattain edullisia

Englantilaisten suuryhtiöiden liiketoiminnasta suuri osa on kansainvälistä. Pienyhtiöt sen sijaan ovat tyypillisesti enemmän riippuvaisia kotimarkkinoistaan. Mikäli Britannian talous todella tekee käännettä, voi sen myönteinen vaikutus pienyhtiöihin olla suurempi.

Englantilaisten pienyhtiöiden arvostustaso on selkeästi eurooppalaisia ja amerikkalaisia yhtiöitä alhaisempi. Niiden keskimääräinen P/E-luku on 10,4, kun Euroopassa ja Yhdysvalloissa vastaavat luvut ovat 11,5 ja 13,9.

Keskimääräinen osinkotuotto yltää yli neljään prosenttiin, kun Euroopassa ja Yhdysvalloissa keskimääräinen osinkotuotto on 3,8 ja 1,6 prosenttia.

Englantilaisiin pienyhtiöihin voi sijoittaa esimerkiksi iShares MSCI UK Small Cap ETF:n (SXRD) kautta. ETF on sijoittanut lähes 240 yhtiöön, joista 40 prosenttia toimii teollisuudessa ja rahoitusalalla. Omistusten keskimääräinen P/E-luku on 13,8.

Osinkohaukan vaihtoehto

Osinkosijoittajalle mielenkiintoinen vaihtoehto on State Streetin pörssilistattu rahasto (SPYG), joka sijoittaa englantilaisiin osinkoaristokraatteihin. Nimestään huollimatta rahasto ei niinkään sijoita osingon kasvattajiin vaan korkeaa osinkoa maksaviin yhtiöihin.

Sen kymmenen suurimman omistuksen joukosta löytyvät muun muassa tupakkayhtiö British American Tobacco, sähköverkkoyhtiö National Grid ja kuluttajatuoteyhtiö Unilever. ETF tarjoaa noin 3,7 prosentin suuruisen tuotto-osuuden.