Onko Warren Buffettin suosima öljy-yhtiö alelaarissa?

Occidental Petroleum tekee oikeita asioita, kertoo Omahan Oraakkeli.

Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn salkussa suurimmat sijoitukset ovat Apple, Bank of American ja American Expressin osakkeissa. Kuudenneksi suurin sijoitus on öljy- ja kaasuyhtiö Occidental Petroleum, jonka osuus Berkshiren salkusta on tällä hetkellä 4,3 prosenttia.

Berkshire omistaa öljy-yhtiöstä 28 prosenttia. Viisi vuotta sitten sijoitusyhtiö ei omistanut Occidental Petroleumin osakkeita lainkaan.

”Pidämme erityisesti sen laajoista öljy- ja kaasuvarannoista Yhdysvalloissa sekä sen johtavasta asemasta hiilidioksidin talteenottoa koskevissa aloitteissa, vaikka tämän tekniikan taloudellista toteutettavuutta ei ole vielä todistettu. Molemmat näistä toimista ovat hyvin paljon maamme etujen mukaisia”, Buffett totesi vuoden 2023 kirjeessään osakkeenomistajille.

Occidental ei ole vain yksi suurimmista öljyntuottajista Yhdysvaltain suurimmalla öljykentällä, vaan sen tuotantokustannukset myös yksi alhaisimmista. Yhtiölle riittää osingon ylläpitämiseen vain 40 dollarin tynnyrihinta.

Buffettin mukaan Occidentalin toimitusjohtaja Vicki Hollub tekee oikeita asioita sekä maansa että omistajiensa hyväksi. Hän viittaa Occidentalin liuskeöljytuotantoon.

”Kukaan ei tiedä, miten öljyn hinta kehittyy seuraavan kuukauden, vuoden tai vuosikymmenen aikana. Mutta Vicki osaa erottaa öljyn kivestä, ja se on harvinainen lahja, joka on arvokas osakkeenomistajilleen ja maalleen”, Buffett toteaa.

Toimitusjohtajan mielestä Occidental Petroleumin osake on edullinen

Occidental Petroleum vähentää osakkeiden takaisinostoja seuraavien parin vuoden aikana, kun se keskittyy vähentämään velkaantumistaan öljy- ja kaasuntuottaja CrownRockin oston myötä.

”Meillä on ollut erittäin hyvä takaisinosto-ohjelma parin viime vuoden aikana, koska osakkeemme on tällä hetkellä mielestämme hyvin aliarvostettu”, toimitusjohtaja Vicki Hollub kertoi Yahoo Financen Julie Hymanille S&P Globalin CERAWeek-konferenssissa Houstonissa.

Viime vuonna Occidental maksoi osinkoja 600 miljoonaa dollaria, osti kantaosakkeita takaisin 1,8 miljardilla dollarilla ja lunasti etuoikeutettuja osakkeita 1,5 miljardilla dollarilla.

Occidental Petroleuminosakekurssin kehitys viiden vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Kuluvan vuoden analyytikoiden konsensusennusteilla öljy-yhtiön P/E-kerroin on 16,8x ja ensi vuoden ennusteilla 11x. EV/Ebitda-kerroin on tänä vuonna 6,6x ja ensi vuonna 5,1x.

Arvostustaso ei vaikuta korkealta, kun huomioidaan yhtiön kannattavuus. Sen ennustettu oman pääoman tuotto tälle vuodelle on 17 prosenttia.

Analyytikoiden konsensusennuste yhtiön osakekohtaiselle tulokselle tänä vuonna on 3,8 dollaria ja ensi vuonna 5,8 dollaria, kun viime vuoden osakekohtainen tulos oli 3,9 dollaria.

Vahvaa kassavirtaa

Sijoitussivusto Motley Fool listaa kolme syytä, miksi Occidental on tällä hetkellä houkutteleva sijoituskohde.

Ensinnäkin yhtiö takoo vahvaa kassavirtaa.

Pelkästään kolmannella neljänneksellä Occidental tuotti 1,7 miljardia dollaria vapaata kassavirtaa. Se käytti 600 miljoonaa dollaria tästä ylimääräisestä käteisvarasta kantaosakkeiden takaisinostoon ja 342 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden lunastamiseen. Jäljelle jäi vielä yli 700 miljoonaa dollaria pääomakuluihin ja velkojen lyhentämiseen, ja loput täydensivät yhtiön kassavaroja.

Vapaan kassavirran osakekohtainen ennuste ensi vuodelle on 6,2 dollaria osakkeelta, kun tälle vuodelle ennuste on 4,6 dollaria. Kasvuodotus on siis kova.

Joulukuussa Occidental osti öljy- ja kaasutuottaja CrownRockin 12 miljardilla dollarilla. CrownRock omistaa liuskeöljyvaroja Permin altaassa, joka on Occidentalille hyvin tuttu alue.

Ensimmäisen vuoden aikana Occidentalin johto uskoo yritysoston lisäävän sen vapaata kassavirtaa noin miljardi dollaria.

Kauppa ei ole kuitenkaan riskitön. CrownRockin kannattavuusraja on tällä hetkellä 50-60 dollaria tynnyriltä. Kun öljyn hinta on noin 80 dollaria tynnyriltä, tämä ei ole ongelma juuri nyt. Jos öljyn hinta kuitenkin laskee, voi CrownRockista tulla kannattamaton.

Hiilidioksidin talteenotto on tulevaisuuden mahdollisuus

Nykyään sijoittajien kiinnostus fossiilisten polttoaineiden tuottajia kohtaan on ympäristösyistä laskussa. Siksi Occidental pyrkii vauhdittamaan kasvuaan investoimalla hiilidioksidin talteenottoon. Öljyn- ja kaasuntuottajan sijasta yhtiöstä voisi tulevaisuudessa hiilidioksidin hallintayritys.

Occidentalilla on jo monia hiilidioksidin sitomiseen tarvittavia resursseja, mutta se tarvitsee silti keinon kerätä hiiltä sitomista varten. Siksi se on käynnistänyt kaksi pilottihanketta, joissa pyritään keräämään hiiltä paikan päällä suoraan ilman kautta. tätä prosessia kutsutaan suoraksi ilmasieppaukseksi (direct air capture, DAC).

DAC ei ole tällä hetkellä taloudellisesti kannattavaa, mutta tulevaisuudessa tekniikka skaalautuu ja paranee, jolloin sen kustannukset laskevat.