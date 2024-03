Salkunhoitaja: Helsingin pörssi ei ole hinnalla pilattu

Helsingin pörssin arvostustaso ei ole korkea ja yritykset maksavat kiitettäviä osinkoja. Ongelmana on kasvun puute.

Helsingin pörssin osingot sisältävä tuottoindeksi on laskenut vuodessa noin yhdeksän prosenttia ja kuluvana vuonna 2,7 prosenttia. Samalla esimerkiksi USA:n S&P 500 -indeksi on noussut vuodessa lähes 27 prosenttia, eikä kyseinen indeksi edes sisällä osinkoja. Myös Euroopan suurimpia yhtiöitä seuraava Euro Stoxx 50 on noussut vuodessa yli 13 prosenttia.

Helsingin pörssin vaisun kehityksen vuoksi osakkeiden arvostuskertoimet eivät päätä huimaa.

Prophius Partnersin salkunhoitaja Mika Heikkilä arvioi artikkelissaan, että korkeista arvostuksista tai ylisuurista odotuksista ei Helsingin pörssiä voi syyttää.

”Meillä tämän vuoden P/E-odotus on 13,9 ja osinkotuotto 4,7 prosenttia indeksitasolla. Huomautan, että monet indeksitasolla keskeisessä roolissa olevat yhtiöt, kuten metsäyhtiöt, ovat edelleen tuloskunnoltaan nihkeinä, joten sikäli tuo arvostus houkuttelee sitäkin enemmän”, Heikkilä toteaa.

SEB-pankin mukaan pitkän tähtäimen mediaani P/E-kerroin ennustetuilla tuloksilla laskettuna on Helsingin pörssissä noin 15x, mikä näkyy alla olevassa kuvaajassa.

Salkunhoitaja muistuttaa, että aika monen yhtiön odotus on talouskasvun piristymisestä vuoden toisella puoliskolla. Se saattaa tietää parempia aikoja kotimaisille pörssiyhtiöille, erityisesti pienyhtiöille.

”Jos näin tapahtuu ja keskuspankit hieman hellittävät korkoruuviaan, voi kesästä alkaen alkaa näkyä pikkuhiljaa kirkkaampaa valoa myös laajemmalle joukolle kuin konepajoille. Pienemmissä yhtiöissä on vielä suurempi tulosvipu, joten niiden hankinnan aika on, kun markkina näyttää heikolta.”

Helsingin pörssin etuna sijoittajan kannalta on, että yritykset tekevät nykyisille liikevaihdoille pääsääntöisesti ihan kelpo tuloksia. Lisäksi Suomessa maksetaan erittäin kilpailukykyisiä osinkoja. Heikkilän mukaan Helsingin pörssi onkin yksi maailman parhaita osinkopörssejä, ja siksi ee sopii hyvin “bondien tilalle” tuomaan vahvaa kassavirtaa.

Miksi sitten Helsingin pörssi matelee? Heikkilän näkemyksen mukaan kokonaisuutena Helsingin pörssin ongelma on kasvun puute.

”Meillä on siis pienimuotoinen ongelma, että täältä kyllä saadaan varsin maltillisilla arvostuksilla kohtuullista kassavirtaa ja osinkotuottoa, mutta ei juurikaan kasvua tai uusia avauksia. Onko tämä vain pörssin ongelma vai koko suomalaisen yhteiskunnan? En tiedä.”

