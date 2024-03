Analyytikko: Alisuoriutuneessa Helsingin pörssissä kaksi toimialaa elpyy

Helsingin pörssin alavireisyyteen löytyy kolme syytä, arvioi OP:n pääanalyytikko.

Helsingin pörssin kehitys viiden vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Moni suomalaissijoittaja on viime aikoina tuskaillut Helsingin pörssin heikkoa kehitystä. Vuoden 2023 alusta tähän päivään sen kokonaistuotto on reilun prosentin miinuksella. Samaan aikaan eurooppalaiset osakkeet ovat tuottaneet 25 prosenttia, yhdysvaltalaiset osakkeet 39 prosenttia ja naapurimaassa Ruotsissakin osakkeet ovat nousseet 27 prosenttia.

OP:n pääanalyytikko Antti Saari näkee Helsingin pörssin alisuoriutumiselle kolme pääsiallista syytä.

Nämä ovat syklisten teollisuusyhtiöiden yliedustus pörssissä, voimakkaan kasvun teknologiayhtiöiden puuttuminen sekä muutaman suuren suomalaisyhtiön heikko kehitys.

”Helsingin pörssissä on paljon syklisiä teollisuusyhtiöitä, joiden tuotto vaihtelee voimakkaasti suhteessa talouden yleiskuvaan. Teollisuudessa vallitseva alakulo heijastuu sen vuoksi voimalla koko Helsingin pörssin kehitykseen. Lisäksi tekoälybuumi on tarjonnut vahvoja tuottoja viime aikoina ja tällaisia voimakkaan kasvun teknologiayhtiöitä meiltä ei juuri löydy”, avaa Saari.

Merkittävät Helsingin pörssin yhtiöt kehittyneet heikosti

Saaren mukaan kulunut vuosi on myös ollut epäonninen useille Helsingin pörssin kannalta merkittäville yhtiöille, kuten Fortumille, Nesteelle ja Nokialle. Niiden heikko kehitys näkyy selvästi koko indeksissä, jatkaa Saari.

Esimerkiksi Nokian viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 21 prosenttia edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Ongelma yhtiön myynnissä on hyvin tiedossa; makrotaloudellinen epävarmuus jarruttaa edelleen operaattoreiden investointeja. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihdon kehityksessä oli edelleen haasteita viimeisellä neljänneksellä. Suurin pettymys tuloskaudella oli ison AT&T-asiakkuuden menetys Ericssonille.

Myös Neste on ollut sijoittajille viime kuukausina suuri pettymys, kun osakkeen arvosta on sulanut vuodessa 44 prosenttia.

Yksi syy Nesteen kurssilaskulle on se, että päästöoikeuskauppa heiluttaa uusiutuvien tuottajia Yhdysvalloissa tällä hetkellä rajusti. Lisäksi Nesteen kilpailijat rakentavat uutta uusiutuvien polttoaineiden tuotantokapasiteettia samalla, kun Neste kamppailee Singaporen tehdaslaajennuksen ongelmien kanssa.

Prophius Partnersin salkunhoitaja Mika Heikkilä arvioi maaliskuun alussa, että korkeista arvostuksista tai ylisuurista odotuksista ei Helsingin pörssiä voi syyttää.

”Meillä tämän vuoden P/E-odotus on 13,9 ja osinkotuotto 4,7 prosenttia indeksitasolla. Huomautan, että monet indeksitasolla keskeisessä roolissa olevat yhtiöt, kuten metsäyhtiöt, ovat edelleen tuloskunnoltaan nihkeinä, joten sikäli tuo arvostus houkuttelee sitäkin enemmän”, Heikkilä toteaa.

Etusykliset teollisuusyritykset johtavat joukkoa

Monet suomalaisyhtiöt ovat kuitenkin ensimmäisten hyötyjien joukossa, kun globaali teollisuus alkaa elpyä.

Saaren arvion mukaan tämä nostaa koko Helsingin pörssin nousuun kesää kohti mentäessä.

”Globaali teollisuus osoittaa orastavia merkkejä elpymisestä ja odotamme näiden merkkien voimistuvan kesää kohti mentäessä. Monet suomalaisyhtiöt ovat etusyklisiä, mikä tarkoittaa, että suhdannemuutos heijastuu näiden yhtiöiden toimintaan nopeammin kuin useimpiin muihin aloihin”, Saari toteaa.

Saaren mukaan etusyklisiä teollisuudenaloja ovat muun muassa metsä- ja metalliyhtiöt.

Pitkällä aikavälillä Helsingin pörssi on kuitenkin menestynyt hyvin verrattuna esimerkiksi eurooppalaisiin pörsseihin.

”20 vuoden keskimääräinen kokonaisvuosituotto Helsingin pörssissä on ollut 8,7 prosenttia, kun se eurooppalaisissa osakkeissa on ollut 7,5 prosenttia. Pitkällä aikavälillä tämä on merkittävä ero. Amerikkalaisosakkeet ovat samalla jaksolla tuottaneet keskimäärin 10,6 prosenttia vuodessa”, muistuttaa Saari.

Myös pörssikonkari Hannu Angervuo näkee kotimarkkinoillakin mahdollisuuksia hyviin tuottoihin – tietyin edellytyksin.

”Itse uskon Helsingin pörssin kirjaavan kaksinumeroisen plusmerkkisen nousun vuonna 2024, edellyttäen, että euroalueen talous alkaa elpyä voimakkaasti keväällä kuten ekonomistit lupaavat. Jos euroalueen ja Kiinan eli Suomen vientiteollisuuden tärkeiden kohdemaiden talous ei elvy ensi vuonna, uhkaa pörssiä kolmas perättäinen miinusvuosi”, Angervuo arvioi.