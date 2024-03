H&M on kasvuyhtiö kohtuullisella arvostuksella

Ruotsalainen vaatejätti H&M kasvaa selkeiden kilpailuetujensa ansiosta. OP on lisännyt osakkeen suosikkilistalleen.

H&M eli Hennes & Mauritz on ruotsalainen kansainvälisesti toimiva vähittäiskaupan konserni, jonka valikoimissa on naisten, miesten ja lasten vaatteita sekä kosmetiikkaa sekä vuodesta 2009 kodintuotteita. Yrityksen vaatemerkkejä ovat H&M, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday sekä & Other Stories.

H&M on maailman toiseksi suurin muodin vähittäismyyjä.

Yhtiön liikeideana on myydä muotia ja laatua parhaaseen hintaan ja vastuullisesti. Koska H&M omistaa itse kaikki liikkeensä, se voi itse koordinoida tavaraerien logistiikkaa haluamallaan tavalla.

Yhtiö korostaa myös liikepaikan merkitystä. Sillä on liiketiloja suurten metropolien tärkeimmillä ostoskaduilla.

H&M:n toimintaan kuuluu myös vaatteiden kierrätys. Sen myymälät ottavat vastaan käytettyjä tekstiilejä, joista saa vastineeksi alekuponkeja liikkeisiin. H&M toimittaa kerätyt vaatteet ja kodintekstiilit vaatteiden kierrätykseen erikoistuneelle yritykselle, joka lajittelee kerätyt vaatteet niiden kunnon mukaan eri käyttötarkoituksiin.

Syksyllä 2022 yhtiön osake painui vain 103 kruunuun, kun keväällä 2021 osake oli noteerattu yli 200 kruunun hintaan.

Panostus verkkokauppaan

Yhtiöllä oli useita erilaisia ongelmia, joista päällimmäisenä kivijalkakaupan epävarma tulevaisuus. H&M oli luottanut vankasti perinteisiin kivijalkakauppoihin verkkokauppojen sijaan, ja yhtiö onkin investoinut jatkuvasti uusiin kivijalkamyymälöihin eri puolille maailmaa. Markkinat eivät kuitenkaan ottaneet uusia kivijalkakauppoja vastaan innolla, vaan vaatekauppamarkkinoiden siirtyminen yhä enemmän internettiin huoletti H&M:n omistajia.

Yhtiö on kuitenkin onnistunut kasvattamaan verkkokauppaansa. Yhtiön julkaisemien tietojen mukaan suuntaus kohti kasvavaa verkkomyymälöiden läsnäoloa jatkuu. 77 prosentissa maista on sekä fyysisiä että verkossa toimivia H&M-myymälöitä vuonna 2023.

Viime vuonna yli kolme neljäsosaa asiakkaista voi nyt käydä paikallisessa H&M-verkkokaupassa, kun vuonna 2013 se oli mahdollista vain kuudesosalle asiakkaista. Suuntaus kuvastaa sitä, miten tärkeänä yritys pitää verkkokauppaa. H&M:n mukaan noin 30 prosenttia myynnistä tulee nyt verkkokaupasta.

Vahvaa tuloskasvua vuonna 2023

Ruotsalaisyhtiön vuoden 2023 liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia edellisvuodesta 236 miljardiin kruunuun.

Toimitusketjun parannustyö, kustannus- ja tehokkuusohjelma sekä ostokustannuksiin vaikuttavien ulkoisten tekijöiden jatkuva normalisoituminen paransivat yhtiön myyntikatetta viime vuonna.

H&M:n liiketoimintaa ei rasita enää Venäjän markkinoilta irtautuminen ja se näkyi viime vuonna selvänä tulosparannuksena.

Koko vuoden 2023 liikevoitto kasvoi 14,5 miljardiin kruunuun, kun edellisvuonna liikevoitto oli 7,2 miljardia kruunua. Vuonna 2022 koko vuoden tulosta rasittivat Venäjän toimintojen lopettamisesta sekä kustannus- ja tehostamisohjelmasta aiheutuneet 2,6 miljardin kruunun kertaluonteiset kustannukset.

H&M:n liikevoitto vuoden 2023 loka-joulukuussa sekä koko vuonna 2023. Harmaalla vertailukauden luvut. Kuva: H&M.

”Vuonna 2023 otimme tärkeitä askelia kohti pitkän aikavälin tavoitteitamme. Toimitusketjun parannustyömme ja ostokustannuksiin vaikuttavien ulkoisten tekijöiden jatkuva normalisointi johtivat myyntikatteen vahvistumiseen. Keskittyminen kustannusten hallintaan, kannattavuuteen ja varastojen tuottavuuden lisäämiseen edisti myös parempaa kassavirtaa, jolla rahoitetaan lisääntyneitä uudelleeninvestointeja liiketoimintaan”, Toimitusjohtaja Helena Helmersson kertoi tilinpäätöksen yhteydessä.

Helmerssonin mukaan monien kuluttajien ostovoima heikkeni tänä vuonna korkean inflaation ja korkeiden korkojen vuoksi. Tästä huolimatta H&M:n liikevaihto kasvoi vertailukelpoisilla markkinoilla vuoteen 2022 verrattuna.

”Neljäs vuosineljännes alkoi epätavallisen kuumalla säällä useilla tärkeillä Euroopan markkinoillamme. Lokakuun puolivälistä alkaen myynti elpyi, kun normaalimpi syyssää palasi ja mallistot saivat hyvän vastaanoton”, toimitusjohtaja toteaa.

H&M hyödyntää suuruuden voimaa

OP on lisännyt H&M:n omalle osakesuosikkiensa listalle uusimpana yhtiönä 4. maaliskuuta.

Pankin mukaan H&M:llä on vahva globaali brändi ja toimintaa yli 50 markkina-alueella.

”Se hyödyntää mittakaavaetujaan keskeisillä alueilla, kuten hankinnoissa, logistiikassa, vastuullisuusinvestoinneissa ja digitalisointihankkeissa”, pankki toteaa.

OP:n mukaan H&M hyötyy kasvavista globaaleista muotimarkkinoista ja laajentumisesta kehittyvillä markkinoilla. Ruotsalaiskonserni on edullisen muotitarjontansa ansiosta melko hyvässä asemassa myös hitaamman talouskasvun aikana. Yhtiö on arvioitu globaalisti alansa vastuullisimmaksi yritykseksi, mikä on sille kilpailuetu.

Pankin mukaan yhtiön arvostus on houkutteleva. Eteenpäin katsova P/E-luku on lähellä 2020-luvun alinta tasoaan.

Ruotsalaisyhtiöltä odotetaan kovaa tuloskasvua. Analyytikoiden konsensusodotus H&M:n osakekohtaiselle tulokselle tänä vuonna on 8,6 kruunua, kun viime vuoden osakekohtainen tulos oli 5,4 kruunua. Kuluvan vuoden konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on 17,6x.

Arvostustaso on hyvistä kasvuodotuksista huolimatta selvästi alhaisempi kuin viime vuonna, jolloin se oli 31x.