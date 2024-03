Jim Cramerin viisi vinkkiä sijoittamiseen sekä varoituksen sana

Jim Cramer tunnetaan etenkin äänekkäänä Mad Money-ohjelman hahmona, mutta hänellä on hihassaan myös erinomaisia sijoitusvinkkejä.

Sijoittaminen älykkäästi vaatii monipuolisen työkalupakin, johon kuuluu mentaalisia strategioita ja tutkimusmenetelmiä, jotka on suunniteltu takaamaan johdonmukainen menestys. Yksikään sijoittaja ei voi onnistua joka kerta, mutta hyvin suunniteltuje sijoitusstrategioiden avulla voi tehdä älykkäitä päätöksiä säännöllisesti ja saavuttaa parhaat mahdolliset tuotot sijoitusmatkalla.

Yksi tapa oppia parempaa strategista päätöksentekoa on kuunnella asiantuntijoita. Pörssiasiantuntijat, kuten Jim Cramer voivat toisinaan antaa kyseenalaista tai jopa huonoa taloudellista neuvontaa, mutta he jakavat myös loistavia vinkkejä sijoitusportfoliosi ja -strategiasi parantamiseksi pitkällä aikavälillä.

Cramer on erityisen näkyvä hahmo osakemarkkinoilla. Hän on juontanut Mad Money-ohjelmaa viimeiset kaksi vuosikymmentä, ja vaikka hänen esitystapaansa usein kyseenalaistetaan, hänen puheenvuorojensa ja raivoamisensa keskellä on laadukkaita osakeanalyysin opetuksia ja joskus jopa arvokas osakevalinta.

Vaikka Jim Cramer vaikuttaa äänekkäältä ja innostuneelta, hänen yleinen strateginen lähestymistapansa pysyy vakaasti ammattimaisessa leirissä.

Anna indeksirahaston tehdä raskas työ puolestasi

Jim Cramer on suuri indeksirahastojen kannattaja. Indeksirahastot ovat joitain helpoimmin lähestyttäviä sijoitusmahdollisuuksia erityisesti aloittelijoille. Ne seuraavat osakemarkkinoiden osa-alueita tai ehkä jopa koko markkinaa joissakin tapauksissa.

Indeksirahasto vähentää riskiä jakamalla omistajuuden useiden yksittäisten yritysten omaisuuteen. Sen sijaan, että sijoittaja ostaisi yhden osakkeen 15 yrityksestä (tai 15 osaketta yhdestä yrityksestä), yksi indeksirahaston osake antaa pääsyn kymmeniin ellei satoihin julkisesti noteerattuihin yrityksiin. Niiden arvo koostuu ja salkun tasapainoa hallitsee algoritmi, mikä tekee sijoitusprosessista erinomaisen aloittelijoille.

Indeksirahastot avaavat markkinat sijoittajille, jotka eivät ehkä ole valmiita käyttämään huomattavaa määrää aikaa yrittäessään valita omia osakeostojaan.

Sen sijaan esimerkiksi S&P 500 -indeksirahasto tai pienyrityksiä seuraava rahasto vähentää sijoittajan kokonaisriskiä ja tarjoaa laajan markkinoille pääsyn. Yleisesti ottaen ammattilaiset alisuoriutuvat markkinoihin verrattuna mitä pidempään he yrittävät aktiivisesti valita osakkeita.

Jim Cramer ja käytännöllisesti katsoen jokainen muu sijoitusanalyytikko ja -neuvoja ehdottavat liittymistä indeksirahastoihin.

Osakkeen laskun tulisi toimia liipasimena

Jim Cramer huomauttaa, että vahva suorituskyky houkuttelee enemmän sijoittajien huomiota. Nopeasti nouseva hinta johtaa kasvavaan osto-ohjelmien määrään sijoittajien kiirehtiessä hyötymään positiivisesta momentista.

Osakemarkkinoille on kuitenkin ominaista jatkuva vaihtelu, jossa yksittäisten osakkeiden hinnat nousevat ja laskevat toistuvissa sykleissä. On mahdotonta ennustaa varmuudella, mitä markkinat tekevät. Analyytikot kuitenkin huomioivat osakkeiden ylikuumentumien, kun kaupankäynti siirtyy näihin härkävaiheisiin tietyn hyödykkeen osalta.

Sijoittajat, kuten Warren Buffett tietävät, että osakemarkkinat toimivat parhaiten, kun ostetaan pitkään omistuksessa olevilla sijoituksilla. Tässä suhteessa osakekohtainen hinta ei ole kaikki kaikessa, vaikka Buffett ehdottaa, että sijoittajien tulisi aina pyrkiä puristamaan paras arvo ostoksistaan.

Jim Cramer lisää hieman nyansseja tähän opetukseen ja kehottaa sijoittajia odottamaan hinnan korjausta ennen kuin sijoittavat nousevaan osakkeeseen. Yleisesti ottaen osakkeen hinnan laskun tulisi toimia laukaisimena nousevan osakkeen ostamiseen.

Yritysjohtajien osakeostojen seuraaminen

Tietysti sisäpiirikauppa on laitonta, ja sijoittaja on syyllinen siihen, kun hän toimii luottamuksellisilla tiedoilla hyödyntääkseen omaa salkkuaan. Cramer kuitenkin ehdottaa, että fiksu sijoittaja seuraa yritysjohtajien osakeostoja: tämä on täysin laillinen käytäntö ja se voi kertoa laajemmista liikkeistä liiketoimintaympäristössä.

Älykäs sijoittaja katsoo kaikkea saatavilla olevaa tietoa. On yleistä etsiä analyysejä tulosraporteista ja rutiinitietoja yritysten painopisteistä ja muista lähteistä.

Monet sijoittajat kuitenkin jättävät huomiotta julkisesti saatavilla olevan tiedon siitä, mitä yritysjohtajat tekevät. Jos he panostavat yritykseensä ja osoittavat korkeaa luottamusta sen tulevaisuuteen, saatavilla voi olla tietoa tulevasta kasvusta, jota ulkopuoliset eivät ole vielä hyödyntäneet.

Sijoitussalkun riskin alentaminen iän myötä

Riski on sisäänrakennettu osa sijoittamista. Sijoitukset osakemarkkinoille eivät ole koskaan taattuja, ja yritykset voivat jopa mennä konkurssiin yön yli äärimmäisissä olosuhteissa.

Eläkettä varten säästettäessä sijoittajien kannattaa käyttää eräänlaista liukuvaa riskiskaalaa. Nuorella sijoittajalla on paljon aikaa toipua mahdollisista epäonnistumisista ja tehdä riskialttiita sijoituksia.

Kun lähestyt eläkeikääsi, riskinhalukkuus ja mahdollisuus menettää merkittävää arvoa sijoituksissa eivät enää ole yhtä tärkeitä osakekauppaa tehdessä.

Jim Cramer kannattaa salkun uudelleen tasapainottamista iän karttuessa riskin vähentämiseksi ajan myötä. Cramer kertoi jopa AARP:lle vuonna 2021, että täyttäessään 65 vuotta hän muutti klassisen, 80 prosentin osakeveturinsa sijoitusportfoliota sellaiseksi, jossa oli 40 prosenttia osakevaroja. 50 prosenttia Cramerin eläkekassasta muutettiin käteisvaroiksi.

Sijoitussalkun hajauttaminen aina avainasemassa

Salkun monipuolisuus on keskeinen viisaus, jota osakemarkkinoiden ammattilaiset korostavat. Jim Cramer on yksi heistä, jotka pitävät salkun monipuolisuutta älykkään sijoittajan säästämisen avaintekijänä.

Hajautus voi tapahtua monin tavoin. Ensinnäkin Cramer ja muut ovat samaa mieltä siitä, että indeksirahastot tulisi asettaa ensisijaiseksi tavoitteeksi sijoitusmatkaa aloitettaessa. Vahvan tukijalan rakentaminen ETF:illä, indeksirahastoilla ja jopa kiinteistörahastoilla varmistaa, että riskialttiimmat sijoitukset saavat tukea vakaalta pohjalta, joka on sidoksissa markkinoihin.

Vahvan pohjan jälkeen tulisi alkaa etsiä tapoja lisätä monimuotoisuutta salkussa. Monet huomaavat, että heidän salkkunsa on liian painottunut teknologia-alalle, joten lisäämällä hyödyllisyys-, materiaali- tai valmistusindeksirahastoja tai yksittäisiä yrityksiä sijoittaja voi hajauttaa salkkuaan.

Hajautus varmistaa, että markkinoiden ailahdellessa osa sijoituksista pitää arvonsa tai jopa nostaa arvoaan silloin, kun muut sijoituksen kokevat laskuja.

Varoituksen sana ja Jim Cramerin huonoimmat neuvot

Jim Cramerin Mad Money-ohjelma CNBC-kanavalla on todennäköisesti jokaiselle sijoittajalle tuttu. Cramer ei vain puhu laajasti osakemarkkinoista, vaan tekee sen tavalla, joka herättää huomiota. Mad Money-ohjelmaa leimaa sen isännän fyysinen esiintyminen, äänekäs esiintymistapa sekä äänitehosteet, jotka liittyvät osakevalintoihin.

Cramer on vakiinnuttanut paikkansa televisioasiantuntijoiden joukossa. Hän on entinen Goldman Sachs -kauppias, joka myöhemmin perusti oman yrityksen ja Cramerilla on taustaa laadukkaana sijoitusneuvojana.

Mutta kuka tahansa, joka katsoo hänen ohjelmaansa, kuuntelee hänen puheitaan tai lukee hänen sijoitusneuvojaan, tietää todennäköisesti, että Cramer on melko haastava hahmo.

On toki myönnettävä, että hän ei pelkää tunnustaa virheitään. Mutta useimmat satunnaiset katsojat tuntevat hänet äänekkään viihdyttäjän hahmosta, joka ei näytä omaavan pohdiskelevaa tai analyyttista mieltä..

Cramer sanoo: ”Yritä voittaa markkinat”

Yksi johdonmukainen piirre Jim Cramerin taloudellisessa neuvonnassa on se, että sijoittajien tulisi mahdollisesti pyrkiä voittamaan markkinat. Cramer puhuu usein menneisyyden epäonnistumisistaan markkinoilla, kun hän ei esiinny Mad Money-ohjelmassaan.

Jokaisella sijoittajalla on omat kauhutarinansa ajoista, jolloin markkinat eivät olleet heidän puolellaan ja Cramer on valmis jakamaan nämä oppimiskokemukset oikeissa olosuhteissa.

Jokaisen sijoittajan tulisi olla varovainen tällaisen lähestymistavan suhteen. On huomattava, että ammattimaiset sijoittajat harvoin voittavat markkinoita pitkällä aikavälillä, vaikka heillä saattaa olla mahdollisuus poimia muutamia osakkeita, jotka menestyvät lyhyellä aikavälillä.

Yleisesti ottaen parhaat tulokset sijoitukselle saavutetaan luomalla hajautettu salkku ja sijoittamalla ymmärrettäviin indeksirahastoihin ja ETF-sijoituksiin. Tällaiset sijoitukset tarjoavat laajamittaista markkinanäkyvyyttä ja mahdollistavat sekä pitkän aikavälin voittojen kartuttamisen että laskun vähentämisen, joka puuttuu silloin, kun tavoitteena on pääasiassa voittaa markkinat.

Hän ylläpitää jatkuvasti positiivista näkemystä

Jim Cramer on jatkuvasti positiivinen sijoituksia kohtaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Cramer suosittelee usein osakkeiden ostamista ja harvoin antaa myyntisuosituksia.

Analyysi hänen suosituksistaan vuosien 2016 ja 2022 välillä osoittaa, että 61,27 prosenttia hänen suosituksistaan oli ostoja, kun taas 10,32 prosenttia oli myyntisuosituksia. Lisäksi hän antoi myös positiivisia tai negatiivisia kommentteja ilman muodollista osto- tai myyntisuositusta.

Tämä jakauma on hieman huolestuttava. Ajanjakson ensimmäisellä puoliskolla markkinoilla oli laajamittaista nousumomenttia, joka alkoi jo vuonna 2009 ja jatkui pitkään. Pandemia vaikutti tähän markkinoiden nousupaineeseen, vaikka se ei ole ainoa tekijä.

Cramerin 0,15 prosentin pitopositioiden suositusten määrä on yksinkertaisesti ristiriidassa hyvän strategian kanssa, kun käydään kauppaa joko nousevassa markkinassa tai tämän nousumarkkinan päättymisen jälkeisessä laskumarkkinassa vuonna 2020.

Hänen osakevalintojensa suorituskyky on vaihtelevaa

Vaikka Jim Cramer ei usein suosittele myymistä, kun hän tekee niin, hän usein erehtyy kyseisen osakkeen suhteen. Vuosien 2016 ja 2022 välillä hänen suosittelemiensa myyntiosakkeiden yhden vuoden keskimääräinen tuotto oli 14,25 prosenttia.

Tämä tarkoittaa sitä, että hänen neuvojaan seuranneet katsojat olisivat jääneet paitsi huomattavasta tuoton kasvusta salkussaan vuosittain. Reiluuden nimissä hänen ostosuosituksensa yhden vuoden keskimääräinen tuotto oli 16,39 prosenttia, joten monet hänen valitsemistaan osakkeista suoriutuivat hyvin tänä aikana.

Hänen jatkuva siirtelynsä ei toimi useimmille sijoittajille

Jim Cramer on puhunut tuhansista osakkeista lähes 20 vuotta kestäneen Mad Money-ohjelman aikana. Tämä on luonnollinen osa ohjelmaa, koska päivittäin samoista kymmenestä tai 15 osakkeesta kertova ohjelma ei olisi kovin viihdyttävä katsojille.

Lisäksi Mad Money-ohjelma asettaa usein Cramerin viihdyttäjänä ensisijaiseksi ja analyytikkona toissijaiseksi, mikä on helppo nähdä, kun otetaan huomioon hänen villit temppunsa ja äänitehosteet, jotka hallitsevat suurinta osaa hänen esiintymisestään.

Hänen toimitustapansa hieman maaninen tyylinsä ja hämärä raja analyytikon ja viihdyttäjän välillä voivat saada sijoittajat ajattelemaan, että useiden omaisuuskohteiden ostaminen säännöllisesti on järkevä sijoitusstrategia.

Todellisuudessa laadukas salkku näyttää todennäköisesti sisältävän kymmenestä ja 30:een yksittäistä osaketta, joihin kuuluvat yksittäiset yrityksen osakkeet, ETF:t, indeksirahastot ja ehkä jopa joukkovelkakirjat ekä jalometalli- tai kiinteistörahastot. Hajauttaminen on tärkeää, mutta liiallinen hajauttaminen voi johtaa haavoittuvuuteen ja keskinkertaisiin tuloksiin.

Yhteenveto: kuuntele oppeja, mutta muista oma perspektiivi

Jim Cramerin antamat vinkit sijoittajille voivat auttaa aloittelevia sijoittajia tulemaan älykkäämmiksi sijoittajiksi. Hänen neuvonsa indeksirahastojen käytöstä, yritysjohtajien osakeostoista seuraamisesta, salkun riskin vähentämisestä iän myötä ja salkun monipuolistamisesta tarjoavat arvokkaita oivalluksia monille sijoitusmaailmaan astuville.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen sijoituspäätös on yksilöllinen, ja on tärkeää tehdä omaa tutkimusta ja harkita omia tavoitteita ennen päätösten tekemistä.

Sijoitusmaailmaan tutustuessa on tärkeää oppia jatkuvasti ja kuunnella erilaisia näkemyksiä. Jim Cramerin kaltainen asiantuntija voi tarjota arvokasta opetusta ja perspektiiviä, mutta on aina oleellista soveltaa omaa harkintaa ja tehdä päätöksiä, jotka sopivat omiin taloudellisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.