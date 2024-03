Kallein Suomessa myytävä ökyhuoneisto vaihtaa omistajaa 27 miljoonalla eurolla

Suomesta löytyy arvokkaita asuinhuoneistoja, mutta ne kalpenevat täysin Dubain kaltaisten kaupunkien rinnalla.

Kallein tällä hetkellä Suomessa myynnissä oleva asunto ei sijaitse Suomessa vaan Dubaissa. Huoneiston pyyntihinta on 27 miljoonaa euroa. Yksistään yhtiövastike on lähes 5000 euroa kuukaudessa.

Suurkaupunki Dubai on Yhdistyneiden arabiemiirikunnan keskus ja samannimisen emiraatin pääkaupunki. Dubain kaupungille ovat leimallisia lukuisat pilvenpiirtäjät, satama ja aurinkorannat. Kaupunki sijaitsee Persianlahden rannalla Dubain emiraatin pohjoisosassa.

Huoneistoa myyvä Habita kuvailee huoneistoa nimellä ”Dubain Super Full Floor” -kattohuoneisto.

”Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle todella ainutkertaisen tilaisuuden omistaa Super Penthouse aurinkoisen Dubain sydämessä. Koko kattokerros… kokonaan itsellesi. Kauniisti suunniteltu taivaankartano, joka säväyttää aistejasi ja paikka, joka sopii kuninkaallisille. Super Penthouse tulee täysin kalustettuna ja varustettuna ensiluokkaisilla huippulaitteilla ja -varusteilla”, Habita kuvailee The Opus -nimisessä rakennuksessa sijaitsevaa huoneistoa.

Asuinpinta-alaa kattohuoneistossa on 813 neliötä ja muita tiloja 356 neliötä. Rakennusvuosi on 2019.

Huoneistosta löytyy kattoterassi, askarteluhuone, takkahuone ja terassi. Muita tiloja ovat muun muassa sauna, kerhohuone, kuntosali, uima-allas, parkkihalli ja ravintola.

Huoneisto sijaitsee Dubain Business Bay -alueella, joka on yksi Dubain trendikkäimmistä asuinalueista ja ammatillisista keskuksista. Se sijaitsee Dubain kanaalin keskellä, ja se on Dubain keskeisen alueen, Downtown Dubain, naapurissa. Habitan mukaan Business Bay on tulossa Dubain keskeiseksi liike-elämän keskukseksi, jossa on sekä asuin- että liiketiloja.

Dubai on tullut tunnetuksi öljykaupalla, turismilla ja veroeduilla (tuloveroa ei ole lainkaan) luodusta vauraudestaan. Kaupunki aikoo laajentaa alansa kaksinkertaiseksi rakentamalla keinotekoisia saaria ja asuttamalla entistä autiomaata. Dubain tunnetuin maamerkki on vuonna 2010 valmistunut Burj Khalifa, joka on maailman korkein rakennus.