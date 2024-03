Kulta rikkoo ennätyksiä – ammattilaiset uskovat jalometallin hinnannousun jatkuvan

Kullan hinta on kivunnut uusiin ennätyksiin, mutta inflaatiokorjatusta ennätyksestä ollaan vielä kaukana.

Bitcoinin häikäisevä kurssinousu on kiinnittänyt varmasti viime aikoina usean markkinoita aktiivisesti seuraavan sijoittajan huomion. Samalla kuitenkin, kuin vaivihkaa, myös kullan futuurihinta on voimakkaassa nousussa, kun kuukaudessa arvometallin hinta dollareissa on noussut 4,4 prosenttia.

Viidessä vuodessa kulta on vahvistunut 64 prosenttia. Jalometalli on noussut uuteen kaikkien aikojen ennätyshintaansa.

Kulta voi helposti nousta nykyistenkin ennätyskorkeuksien yläpuolelle, ennustaa Phillip Streible, Chicagossa sijaitsevan Blue Line Futures -yhtiön päämarkkinastrategi Reutersille.

USA:n keskuspankin mahdollinen koronlasku lisää kullan kysyntää. Kullan kysyntä kärsii, kun inflaation taltuttamiseen tähtäävät korkeat Yhdysvaltain korot nostavat kilpailevien omaisuuserien, kuten joukkovelkakirjojen, tuottoja ja vahvistavat dollaria. Tällöin jalometallia on kalliimpaa ostaa ulkomaisilla valuutoilla.

Vastaavasti korkojen lasku toimii kullan kannalta toisinpäin. Kun korot laskevat, kullan hinta yleensä nousee, koska sijoittajat etsivät turvasatamaa. Tällöin joukkovelkakirjojen kaltaiset omaisuuserät menettävät houkuttelevuuttaan, koska ne eivät enää tarjoa houkuttelevaa tuottoa.

Bleakley Financial Groupin sijoitusjohtaja Peter Boockvarin mukaan inflaatiokorjattuna kulta saavutti kaikkien aikojen korkeimman arvonsa noin 3200 dollarissa vuonna 1980.

”Olemme vielä kaukana, mikä viittaa myös potentiaaliseen nousuun”, Boockvar kertoo uutiskanava CNBC:lle. Hän uskoo kullan hinnan hätyyttelevän pian myös inflaatiokorjattua ennätystä.

Kullan hinta on kehittynyt hyvin korkeista koroista ja vahvasta dollarista huolimatta. Tämä johtuu Boockvarin mukaan pitkälti siitä, että maailman keskuspankit ostavat valtavasti kultaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Euroopan unioni takavarikoivat 300 miljardia dollaria Venäjän valuuttavarannosta Moskovan hyökättyä Ukrainaan.

”Voitte kuvitella Kiinan, Saudi-Arabian ja muiden maiden ajattelutavan: ’Haluammeko todella, että kaikki varamme ovat Yhdysvaltain valtionlainoissa?'” Boockvar toteaa.

World Gold Councilin viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan 24 prosenttia kaikista keskuspankeista aikoo kasvattaa kultavarantojaan seuraavien 12 kuukauden aikana, koska ne suhtautuvat yhä pessimistisemmin Yhdysvaltain dollariin varantovälineenä.