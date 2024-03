LapWall kasvattaa tuotantokapasiteettiaan roimasti jätti-investoinnilla

LapWallin suurinvestointi tuo yhtiölle muitakin hyötyjä kuin kapasiteetin kovan kasvun.

LapWallin Pyhännän tehdas. Kuva: Petteri Löppönen.

Vuonna 2011 perustettu LapWall on laajan tuotevalikoimansa ja nykyaikaisten tehtaidensa ansiosta kasvanut nopeasti Suomen johtavaksi puuelementtivalmistajaksi. Yhtiöllä on tehtaat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä. Lisäksi toimipisteet ovat myös Oulussa ja Vantaalla.

LapWall kertoi joulukuussa suunnittelevansa uuden kokoonpano- ja osavalmistustehtaan rakentamista Pyhännälle. Nyt yhtiö on tehnyt odotetusti investointipäätöksen 19 miljoonan euron tehdashankkeestaan. LapWallin liikevaihtoon nähden investointi on iso.

Investointi laskee yhtiön mukaan osavalmistus- ja kokoonpanokustannuksia merkittävästi sekä parantaa materiaalinkäytön tehokkuutta hyödyntämällä toimialan uusinta teknologiaa. Investointi mahdollistaa yhtiön strategian mukaisen kannattavan kasvun ja markkinaosuuden merkittävän kasvattamisen.

Aika on yhtiön mukaan otollinen kapasiteetin voimakkaaseen kasvattamiseen.

”LapWallin vakavaraisuus ja hyvässä kunnossa oleva tase mahdollistavat uudet investoinnit ja tulevaisuuden rakentamisen. Tiedotimme 14.12.2023 suunnittelevamme Pyhännälle uutta tehdasinvestointia, ja nyt olemme tehneet päätöksen sen käynnistämisestä”, kertoo LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen.

Pekkarisen mukaan investoinnin ansiosta yhtiön tuotantokapasiteetti tulee kolminkertaistumaan.

”Tällä varaudumme tulevien vuosien piristyvään markkinanäkymään. Nyt on hyvä aika investoida, kun kustannukset ovat alhaalla”, toimitusjohtaja kertoo.

Kapasiteetin kasvun lisäksi mahdollisuus uusien tuotteiden valmistamiseen

Uusi kokoonpano- ja osavalmistustehdas tulee osaksi nykyistä Pyhännän yksikön tehdasaluetta ja se on suunnitelmien mukaan valmis tuotantoon vuoden 2025 toisen vuosipuoliskon aikana.

LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen, henkilöstö- ja markkinointipäällikkö Sanna Vappula ja talousjohtaja Tuomo Riihonen tulosjulkistuksessa Helsingissä 7.2.2024. Taustalla yhtiön isoin asiakastoimitus, kattoelementit Metsä Woodin kertopuutehtaalle Äänekoskelle 2023-2024. Kuva: Henri Elo.

LapWallin toimialalle tuoma avoin standardi on mahdollistanut puuelementtien käytön volyymin merkittävän kasvun rakentamisessa. Toteutettava investointi mahdollistaa myös uusien tuotteiden ja tuoterakenteiden valmistuksen, mikä tulee laajentamaan puuelementtien käyttöä entisestään rakentamisessa.

Tehdashankkeen yhtenä mahdollistajana on ollut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, joka on myöntänyt hankkeelle merkittävän kehittämisavustuksen Euroopan aluekehitysrahastosta. Tehdas tulee työllistämään täyden kapasiteetin käynnissä noin 50 henkilöä.

Talousjohtaja Tuomo Riihosen mukaan yhtiön lainanhoitokustannukset eivät juuri kasvaisi investoinnin vuoksi, koska vanhat jäljellä olevat pankkilainat juoksevat loppuun reilussa vuodessa.

Puuelementtien käyttö rakentamisessa kasvaa

Yhtiön mukaan markkinatrendit ohjaavat kulutusta enenevissä määrin kestävään kehitykseen. Puuelementtien käyttö rakentamisessa kasvaa, kun muun muassa hybridirakentaminen lisääntyy, työmaiden osaavan työvoiman tarjonta heikentyy ja laatu sekä kustannusvaatimukset kasvavat.

Kattoelementeissä LapWallin markkinaosuus on yhtiön oman arvion mukaan on noin 70 prosenttia.

Julkisivu- ja kattoelementtijärjestelmätuotteiden osuus LapWallin liikevaihdosta viime vuonna oli noin 10 prosenttia. Yksikerrosseinäelementtimarkkina on pirstaloitunut ja LapWallin markkinaosuus siitä on yhtiön arvion mukaan noin 20 prosenttia. LapWallin tavoite kuluvalla strategiakaudella on kasvattaa markkinaosuuttaan tässä segmentissä yli kolmannekseen.

LapWall arvioi puurakentamisen sekä sen valmistamien puuelementtien käytön kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Puurakentamisen kasvua tukevat yhtiön johdon arvion mukaan erityisesti tiukentuva rakentamisen sääntely sekä ympäristötavoitteet sekä osaavan työvoiman saatavuus.

Suomessa ympäristöministeriö on julkaissut tavoitteen, jonka mukaisesti puurakentamisen markkinaosuuden tavoitellaan kasvavan 45 prosenttiin kaikesta julkisesta rakentamisesta. LapWallin johdon arvion mukaan tavoitteen toteutuminen tarkoittaisi puurakentamisen volyymin kaksinkertaistamista nykyiseltä tasoltaan. Yhtiön mukaan uutta puurakentamisen kapasiteettia tarvitaan merkittävästi lisää tavoitteeseen pääsemiseksi.

Kovat kasvutavoitteet

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa yli 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Siihen yhtiön on tarkoitus päästä orgaanisella kasvulla.

LapWallin vuosi 2023 oli haastava, että liikevaihto laski 20 prosenttia 42 miljoonaan euroon. Liikevoitto ilman liikearvopoistoja puolittui 8,3 miljoonasta 4,0 miljoonaan euroon.

Tulos säilyi silti selvästi voitollisena, vaikka yhtiön perinteisesti isoimman tuoteryhmän, yksikerrosseinäelementtien, kysyntä sakkasi. Elokuussa annettu ohjeistus vuodelle 2023 oli 40-45 miljoonan euron liikevaihto ja 4-4,5 miljoonan euron EBITA-liikevoitto. Tähän haarukkaan yhtiö pääsi.

Liikevaihdon lasku ei ole ihme, sillä asuntoaloitukset Suomessa ovat nyt historiallisen alhaisella tasolla.

LapWallin tilauskanta 17,1 miljoonaa euroa oli vuodenvaihteessa hieman korkeampi kuin vuotta aiemmin mutta kausiluonteisesti matalampi kuin kesäkaudella.

Yhtiön osakkeen arvosta on vuodessa sulanut lähes neljännes toimialan heikentyneiden näkymien ja yhtiön liikevaihdon laskun vuoksi.