Matkustelu vai säästäminen? – Talousguru Dave Ramsey vastaa

Matkustelu on monille mieleinen asia, mutta Dave Ramsey on sitä mieltä, etteivät matkustelu ja rahan säästäminen kulje käsi kädessä.

Säästäminen on tärkeä taloudellinen tavoite, mutta monille matkustelu on myös intohimo. Voiko nämä kaksi asiaa yhdistää? Usein kuulemme talousasiantuntijoiden kehottavan meitä välttämään matkustelua, kun yritämme säästää rahaa.

Myös talousguru Dave Ramsey neuvoo, että matkustelua tulisi välttää, jos tarkoituksena on säästää rahaa. Toisaalta monet tutkimukset ovat kuitenkin todistaneet, että matkustelusta ei tulisi säästää, sillä matkustelu tekee ihmisistä onnellisia.

Kun tavoitteena on säästää rahaa, monet säästävät ensimmäisenä tarpeettomista kuluista. Matkustelun tarpeellisuudesta ja tarpeettomuudesta ollaan montaa mieltä ja talousneuvoja Ramseyllä on aiheesta vahva mielipide.

Dave Ramsey on tunnettu talousguru ja mediahenkilö, joka on noussut yhdeksi Amerikan luotetuimpana talousneuvojana. Hänellä on oma kansallisesti lähetettävä radio-ohjelma The Dave Ramsey Show ja hän on myös kirjoittanut useita kirjoja, kuten Financial Peace ja The Total Money Makeover, jotka ovat olleet suuria menestyksiä.

Dave Ramseyn neuvoja arkielämänsäästämiseen

Ramsey on tunnettu talousasiantuntija, joka on auttanut monia ihmisiä saavuttamaan taloudellisen menestyksen. Hän tarjoaa lukuisia vinkkejä säästämiseen, mutta yksi hänen suosituksistaan herättää erityistä huomiota: hän kehottaa välttämään matkustelua, kun tarkoituksena on säästää rahaa.

Ramseyn mukaan matkustelu on ”huonoin asia, mihin voit käyttää rahaa,” jos tavoitteena on kartuttaa omaa säästötiliä.

Hän suosittelee sen sijaan lähialueen tutkimista ja ”staycationin” viettämistä. Näin matkustelija voi säästää satoja tai jopa tuhansia euroja samalla, kun tutustuu oman lähiympäristösi nähtävyyksiin.

Myös yksi maailman rikkaimmista henkilöistä, Warren Buffett, säästää matkustelusta.

Onko Dave Ramsey oikeassa?

Vaikka Dave Ramseyn neuvo säästää matkustelusta voi kuulostaa järkevältä, tutkimukset osoittavat toista. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että matkustelu ja kokemusten ostaminen tekevät ihmiset onnellisemmiksi kuin fyysisten esineiden ostaminen.

Matkaa suunniteltaessa ihmiset voivat nauttia kokemuksesta jo ennen matkan alkamista. Itse matkalla voidaan nauttia uusista nähtävyyksistä, kulttuureista ja elämyksistä. Lisäksi matkasta jää mieleen pysyviä muistoja, jotka voivat tuoda iloa vielä pitkään matkan jälkeenkin.

Toisin kuin tavaroiden ostaminen, matkustelu tarjoaa pitkäaikaisen onnellisuuden tunteen. Moni muistaa yhä vuosien takaisen perheloman yksityiskohtia, mutta harva muistaa tarkalleen, mitä tavaroita he ostivat samana vuonna.

Jos luulemme, että meidän täytyy luopua matkustelusta säästääksemme enemmän rahaa, tämä voi tehdä säästämissuunnitelmien noudattamisesta vaikeampaa. Kun riistämme itseltämme ilon ja nautinnon elämästä vain säästääksemme enemmän rahaa, on todennäköistä, että luovutamme näistä uhrauksista pitkällä aikavälillä.

Dave Ramseyn sijoitusfilosofia

Dave Ramsey on avoin sijoitustyylistään. Hän kannustaa seuraajiaan välttämään yksittäisten osakkeiden sijoittamista ja sijoittamaan mieluummin pitkän ajan hyvin suoriutuneisiin rahastoihin. Henkilökohtaisesti hän sijoittaa osakkeisiin neljään eri tyyppiseen rahastoon: kasvu-, kasvu ja tuotto-, aggressiivinen kasvu- ja kansainväliset rahastot.

Lisäksi Ramsey omistaa vuokra-asuntoja. Hänen kiinteistösijoitusfilosofiansa perustuu kiinteistöjen hankkimiseen ilman velkarahoitusta.

Dave Ramsey on kulkenut pitkän matkan henkilökohtaisesta konkurssistaan.

Hänen arvioitu nettovarallisuutensa on 200 miljoonaa dollaria, mikä on hyvä todiste siitä, että kuka tahansa voi kääntää huonon taloudellisen tilanteen ympäri. Ramsey tienasi ensimmäisen miljoonansa, menetti sen ja rakensi vielä suuremman omaisuuden suhteellisen lyhyessä ajassa.

Voiko matkustelun ja säästämisen yhdistää?

Matkustelun lopettamisen sijaan säästöä voi lähteä etsimään muista kustannuksista. Esimerkiksi auton vaihtaminen julkisen liikenteen käyttämiseen voi tuoda huomattavia säästöjä vuositasolla.

Toinen vaihtoehto on harkita asunnon vaihtamista edullisempaan tai ottaa huonetoveri jakamaan asumiskustannuksia. Näiden muutosten avulla on mahdollista kasvattaa säästöjä huomattavasti samalla, kun säilytetään mahdollisuus nauttia elämästä ja matkustelusta.

Miksi matkustaminen tekee onnelliseksi?

Matkustaminen on elämää rikastuttava kokemus, joka voi tuoda onnea ja nostaa elämänlaatua. Usein ajattellaan, että onnellisuus liittyy materiaalisiin hyödykkeisiin, kuten uusiin puhelimiin, televisioihin tai autoihin.

Monet tutkimukset kuitenkin osoittavat, että pitkäkestoinen onni ja tyytyväisyys tulevat kokemuksista materialististen asioiden sijaan.

Materiaalisten tavaroiden lyhytkestoinen onni

Tutkimukset ovat osoittaneet, että uuden esineen hankkiminen tuo hetkellistä onnea, mutta tämä onni haihtuu nopeasti.

Adaptaatio-ilmiö tarkoittaa sitä, että totumme uusiin asioihin ja ne menettävät viehätyksensä ajan myötä. Uusi televisio voi aluksi tuoda iloa, mutta pian se muuttuu osaksi arkipäiväämme ja menettää erityisyytensä.

Kokemusten pitkäkestoinen onni

Toisin kuin materiaaliset tavarat, matkustaminen tarjoaa pitkäkestoisempaa onnea ja tyytyväisyyttä. Kokemukset, kuten matkat, ulkoiluaktiviteetit, uusien taitojen oppiminen ja taidenäyttelyiden katselu, muodostavat osan identiteettiämme. Ne rikastuttavat elämäämme ja jättävät pysyvän vaikutuksen meihin.

Matkustamisen sosiaaliset edut

Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, ja merkittävät sosiaaliset suhteet vaikuttavat suuresti onnellisuuteemme. Matkustaminen tarjoaa loistavan tilaisuuden luoda merkityksellisiä sosiaalisia suhteita.

Uudet kohtaamiset ja vuorovaikutukset muiden matkailijoiden tai paikallisten kanssa voivat syventää yhteyksiämme muihin ihmisiin ja tuoda iloa elämäämme.

Matkustamisesta saadut kokemukset voivat rikastuttaa enemmän kuin raha

Vaikka talousasiantuntijat kuten Dave Ramsey suosittelevat säästämistä matkustelusta, tutkimukset osoittavat, että matkustelu ja kokemusten ostaminen tekevät ihmiset onnellisemmiksi kuin tavaroiden ostaminen. Sen sijaan, että luopuisimme matkustelusta kokonaan, voimme tarkastella budjettiamme ja etsiä muita tapoja säästää rahaa.

Matkustaminen voi olla erinomainen tapa käyttää rahaa, kun tavoitteena on saavuttaa kestävää onnea.

Materiaaliset tavarat voivat tuoda hetkellistä iloa, mutta kokemukset ja matkustaminen tarjoavat pitkäkestoisempaa tyytyväisyyttä. Matkailu mahdollistaa uusien kokemusten luomisen, sosiaalisten suhteiden syventämisen ja oman maailmankuvan laajentamisen.

Säästäminen on tärkeää, mutta elämästä nauttiminen ja matkustelu voivat myös olla merkityksellisiä osia elämäämme. Yhdistämällä järkevästi säästämisen ja matkustelun, on mahdollista saavuttaa taloudellinen vakaus samalla, kun nautimme uusista kokemuksista ja elämyksistä.