Miljardööri Michael Dellin kahdeksan oppituntia yrittäjyydestä

Miljardööri Michael Dell ei ehkä ole maailman rikkain ihminen, mutta hänen menestyksensä yrittäjänä inspiroi maailmanlaajuisesti.

Yksi tunnetuimmista tietokoneiden valmistajista on Dell. Tämä tunnettu yritys, jonka tietokoneet ovat myös suomalaisille tuttuja, perustettiin vuonna 1984 Michael Dellin toimesta ja se oli tuolloin yksi maailman johtavista tietokonealan yrityksistä.

Syyskuussa 2016 Dell yhdistyi EMC Corporationin kanssa muodostaen Dell Technologiesin, monikansallisen tietotekniikkayrityksen, joka tahkosi 61,6 miljardia dollaria liikevaihtoa vuonna 2017.

Kun puhutaan brändin rakentamisesta aivan alusta alkaen, harvalla on yhtä rikasta perintöä kuin Dellin perustajalla Michael Dellillä. Forbesin arvion mukaan hänen henkilökohtainen nettovarallisuutensa oli noin 86,7 miljardia dollaria maaliskuussa 2024, ja hän oli Inc.-lehden ”Vuoden yrittäjä” vuonna 1990, vasta 24-vuotiaana.

Rakentaessaan yhtä maailman huippuluokan tietokoneyritystä, Michael on kokenut läheltä sekä epäonnistumisia että menestystä ja on tullut inspiraatioksi yrittäjille ympäri maailmaa.

Dellin menestyksen salaisuus: riskit ja intuitioon luottaminen

Dellin menestyksen salaisuus piilee hänen kyvyssään ottaa riskejä ja luottaa omaan intuitioonsa. Hän korostaa, että menestyäkseen on keksittävä jotain ainutlaatuista ja erilaista, mitä kukaan muu ei tee. Dell ei usko liikaa muiden ihmisten mielipiteisiin, vaan kannustaa yrittäjiä luottamaan omaan vaistoonsa ja arvioimaan itse, onko uusi tuote tai liikeidea pitkällä aikavälillä menestyksekäs.

”Jos kysyt ihmisiltä, onko idea hyvä, suurin osa heistä sanoo ei. Joten älä kysy,” Michael Dell sanoo Fortunen mukaan.

Dellin menestys alkoi jo nuorena, kun hän myi päivityssarjoja henkilökohtaisiin tietokoneisiin opiskelijakavereilleen. Tämä pieni liiketoiminta kasvoi nopeasti ja johti lopulta teknologiayrityksen perustamiseen.

Dellin innovatiiviset ja suoraan kuluttajille suunnatut markkinointistrategiat auttoivat häntä kasvattamaan yrityksensä maailmanlaajuiseksi menestystarinaksi.

Tilaisuuksien hyödyntäminen uutta innovaatiota varten

Michael Dell on kuuluisa lausahduksestaan ”Täytyy olla parempi tapa tehdä se.”

Kun hän näkee tilaisuuden, hän haluaa hyödyntää sen täysimääräisesti. Michael tunnisti valtavan mahdollisuuden tarjota parempaa palvelua ja halvempia kannettavia tietokoneita markkinoille, jotka olivat vähitellen lämmenneet henkilökohtaisten tietokoneiden suhteen.

Hän perusti oman yrityksensä vuonna 1984 ja myi ensimmäisenä vuonnaan 80 000 dollarin arvosta Dell-laitteita.

Usein sanotaan, että tilaisuus harvoin kolkuttaa kahta kertaa, ja tämä pätee erityisesti yrittäjyyteen. Dellin mukaan on tärkeää pitää silmät auki oikeaa hetkeä varten, ja kun se tulee, tarttua siihen epäröimättä ja hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

”Älä käytä liikaa aikaa täydellisen tilaisuuden valitsemiseen, jotta et menetä oikeaa tilaisuutta,” Michael sanoo YourStoryn mukaan.

Intohimon sytyttäminen yrittäjyydessä

Michael on aina ollut äänekkäästi yrittäjyyden kannattaja. Hän haluaa yrittäjien löytävän sen asian, mikä saa heidät liikkeelle, ja sitten jatkamaan sitä täysillä.

Hän sanoo: ”Olitpa jo löytänyt kutsumuksesi tai etsit sitä vielä, intohimon tulisi olla se voima, joka ajaa elämäsi työtä eteenpäin.”

Jos et ole intohimoinen siitä, mitä teet, se näkyy työssäsi ja suorituksessasi ja estää sinua saavuttamasta täyttä potentiaaliasi.

Epäonnistuminen on osa elämää

Michael on epäonnistunut koko uransa ajan projektista toiseen, mutta hän on aina pitänyt kiinni siitä, että loppujen lopuksi hänen oppimansa asiat matkan varrella ovat korvaamattomia.

”Tunnusta, että epäonnistumisia tulee ja hyväksy, että esteitä tulee aina olemaan. Mutta opit virheistäsi ja muiden virheistä, koska menestys ei opeta paljon,” Michael sanoo.

Kukaan menestystä saavuttanut ei ole tehnyt sitä ilman epäonnistumisia. Hyväksy se osaksi matkaasi, keskity opetuksiin ja jatka eteenpäin.

Yrittäjillä on taipumus istua ja valitella tappioitaan. Se ei ole oikea lähestymistapa, ja ajan myötä yrittäjistä tulee ärtyisiä. On tärkeää jatkaa eteenpäin ja seurata uteliaisuutta, kun siirrytään projektista toiseen.

Oppitunteja koetaan matkan varrella

Monet yrittäjät haluavat kaiken olevan täydellistä ennen kuin he astuvat markkinoille. He eivät rakenna vähimmäistuotettaan kerätäkseen pääomaa ja haluavat olla täydellisiä ennen kuin menevät julkisiksi.

Tämä on väärä tapa hoitaa liiketoimintaa.

“Yksi niistä eduista, joista hyödyin yrityksen perustamisen alussa oli se, että en tiennyt mitään. Olin vain vaistoilla liikkeellä ilman ennakkokäsityksiä. Tämä mahdollisti minulle oppimisen ja nopean muutoksen ilman, että minun tarvitsi huolehtia minkäänlaisen status quon ylläpitämisestä,” Michael kertoo.

Työn lomassa oppiminen on paras tapa kehittää taitojaan, joten ei kannata odottaa tulevansa asiantuntijaksi alallasi ennen kuin matka yrittäjänä aloitetaan.

Unelmiin keskittyminen

Oletko innoissasi päivästäsi herätessäsi vai painatko torkkunappia joka kymmenes minuutti?

Vaikka tämä saattaa tuntua merkityksettömältä, se voi tehdä kaiken eron epäonnistumisen ja menestyksen välillä.

”Avain on kuunnella sydäntäsi ja antaa sen johdattaa sinut unelmiesi suuntaan. Olen oppinut, että on mahdollista asettaa tavoitteet korkealle ja saavuttaa unelmansa ja tehdä se rehellisyydellä, luonteella ja rakkaudella. Ja jokaisena päivänä edistyessäsi unelmiasi kohti kompromisoimatta omaa itseäsi, olet voittaja,” hän sanailee.

Päämäärät ja unelmat on tärkeää pitää mielessä, sillä ne pitävät yrittäjät motivoituneena ja kannustavat jatkamaan työskentelyä.

Kohdemarkkinoiden löytäminen: kaikkia ei voi miellyttää

Tämä on yleinen harhakäsitys, johon perustajat sortuvat. He yrittävät miellyttää kaikkia ja tavoittaa jokaisen henkilön. Mutta kaikkien tarpeita ja ongelmia ei voi ratkaista. Paljon parempi strategia on brändätä yritys tehokkaasti ja luoda arvoa pienemmälle, kohdennetulle yleisölle: tämä parantaa mahdollisuuksia menestyä ja auttaa yrittäjää kehittämään vahvan läsnäolon kohderyhmässä.

”Ajatus siitä, että kaikille olisi tarjolla jotakin, on menneen ajan jäänne,” Michael sanoo.

Oman menestyksen määritteleminen

Muihin ei kannata verrata itseään ja omaa menestystään, koska se on nopein tapa olla surullinen ja masentunut elämässä.

Sen sijaan kannattaa keskittyä luomaan menestystä omalla tavallaan ja siinä elämässä, joka itse valitaan.

Michael uskoo samaan, sanoen: ”Jos olet onnellinen, se on todennäköisesti tärkeintä. Jokaisella on luultavasti oma määritelmänsä menestyksestä, minulle se on onnellisuus. Nautinko siitä, mitä teen? Nautinko ihmisistä, joiden kanssa olen? Nautinko elämästäni?” Se on suhteellisen yksinkertainen tehtävä, mutta moni yrittäjä ja johtaja jättävät sen huomiotta, mikä johtaa tyytymättömyyteen, katkeruuteen, vihaan ja lopulta epäonnistumiseen,” hän sanoo.

Rohkeus vaaran edessä

Usein yrittäjät pääsevät tiettyyn pisteeseen, josta he eivät voi palata, mutta eivät ota sitä viimeistä askelta. Olipa kyse sitten asenteesta, yrityksestä tai elämästä, ei ole mahdollista luoda itselle arvoa, jos antaudutaan pelolle. Michael suosittelee, että kohtaamme haasteemme suoraan.

”Joskus sinun täytyy vain astua esiin ja ottaa riski. Teimme joitain virheitä, mutta meillä oli myös voimaa työskennellä tiemme ulos niistä,” hän sanoo.

Michael Dell on inspiroiva esimerkki yrittäjille maailmanlaajuisesti

Vaikka Dellin yritys on kokenut nousuja ja laskuja, hän on aina ollut valmis muuttamaan liiketoimintastrategiaa ja etsimään uusia ratkaisuja. Dell Technologies on kasvanut huomattavasti perustamisensa jälkeen ja on edelleen yksi maailman johtavista teknologiayrityksistä.

Dellin menestystarina on inspiroiva esimerkki siitä, miten nuorella yrittäjällä voi olla suuri vaikutus liike-elämässä. Hänen menestyksensä perustuu rohkeuteen ottaa riskejä, luottaa omaan intuitioon ja hyväksyä epäonnistumiset osana oppimisprosessia.

Dellin tarina kannustaa yrittäjiä ja liiketoiminnan ammattilaisia seuraamaan intohimoaan ja luottamaan omiin kykyihinsä, vaikka matka olisi vaikea. Dellin menestys osoittaa, että ainutlaatuisuus, innovatiivisuus ja rohkeus voivat johtaa suuriin saavutuksiin liike-elämässä.

Michael Dell ei ehkä ole maailman rikkain teknologiayrittäjä, mutta hän on elänyt kokemusten täyteisen elämän.