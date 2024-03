MicroStrategy ostaa lisää bitcoineja 700 miljoonan dollarin velalla

Ohjelmistoyhtiö MicroStrategy todella uskoo Bitcoiniin. Yhtiö lisää valtavaa kryptoomistustaan velkarahalla.

MicroStrategyn kurssikehitys on seuraillut bitcoinin liikkeitä. Kuva: Koyfin.

Michael Saylor ja hänen perustamansa yritys MicroStrategy ovat jatkaneet Bitcoinin ostamista viime kuukausina. Yhtiö myi hiljattain 700 miljoonaa dollaria vaihtovelkakirjalainoja ja käyttää tuotot Bitcoinin ostamiseen.

Sijoitussivusto Benzinga kertoo, että MicroStrategy on hankkinut bitcoineja vuodesta 2020 lähtien, ja se on kerännyt lähes 200 000 tokenia, joiden arvo on 13,4 miljardia dollaria. Sen viimeisin osto helmikuussa koski 3 000 bitcoinia 155 miljoonalla dollarilla.

Yhtiö on suurin Bitcoinin yritysomistaja, mutta se ei näe ostojensa loppuvan lähiaikoina. Kun Saylorilta kysyttiin valtavan sijoituksen mahdollisesta irtautumisstrategiasta, hän sanoi: ”Bitcoin on irtautumisstrategia”.

Bitcoin on ”arvovaranto”

Velan käyttäminen minkä tahansa omaisuuserän ostamiseen on riskialtista, joten Saylorin ja hänen tiiminsä täytyy olla erittäin optimistisia ja luottavaisia Bitcoinin tulevaisuuteen.

MicroStrategyn neljännen vuosineljänneksen puhelinkonferenssissa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor puhui pitkään bitcoinin arvosta teknologiasektorille, sen roolista arvovarantona ja MicroStrategyn itsensä kuvaamasta asemoinnista ”bitcoin-kehitysyhtiönä”.

Michael Saylor sanoi hiljattain Bloomberg TV:n haastattelussa, että ”ei ole mitään syytä myydä voittajia ja ostaa häviäjiä”. Tämä osta ja pidä -asenne vastaa Saylorin konferenssipuhelussa esittämiä huomautuksia, joissa hän kuvaili bitcoinia omaisuusluokaksi ja hyödykkeeksi valuutan tai vaihdonvälineen sijaan.

Mikä on Microstrategy?

Michael Saylor, Sanju Bansal ja Thomas Spahr perustivat MicroStrategyn vuonna 1989. Lähes 35 vuotta kestäneen historiansa ajan yhtiö oli vähän tunnettu ohjelmistoyritys, joka keskittyi business intelligence eli liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisuihin.

MicroStrategy on yhä enemmän kuitenkin bitcoin-holdingyhtiö kuin ohjelmistoyhtiö.

Elokuussa 2020 MicroStrategy sijoitti 250 miljoonaa dollaria bitcoiniin vararahastona vedoten käteisvarojen tuottojen vähenemiseen, dollarin heikkenemiseen ja muihin maailmanlaajuisiin makrotaloudellisiin tekijöihin.

Yhtiö teki tämän jälkeen useita muita suuria bitcoin-ostoja; syyskuussa 2022 MicroStrategy ja sen tytäryhtiöt omistivat noin 130 000 bitcoinia, jotka oli hankittu yhteensä 3,98 miljardin dollarin ostohinnalla, keskimääräisellä ostohinnalla 30 639 dollaria bitcoinia kohti.

Elo-syyskuun 2023 välisenä aikana MicroStrategy hankki yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa noin 5 445 bitcoinia noin 147 miljoonalla dollarilla käteisenä, keskimäärin noin 27 053 dollarin bitcoinin hinnalla.

Viime vuoden lopussa 90 prosenttia yhtiön arvosta oli suoraan sidottu sen bitcoin-omistuksiin. Tämä nähdään yhtiön kurssikehityksestä, joka on seuraillut voimakkaasti bitcoinin hintaliikkeitä.