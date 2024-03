NoHo Partners tarjoaa korkeaa osinkotuottoa

NoHo Partners kasvaa ja jakaa kasvun hedelmiä omistajille. Viimeaikainen kurssilasku on laskenut yhtiön arvostuskertoimia.

Toimitusjohtaja Aku Vikström on erittäin tyytyväinen saavutettuun kannattavuustasoon toisella neljänneksellä 2023. Johto esitteli tulosta Mikonkadun Friends & Brgrs:issa Helsingissä 8.8.2023. Kuva: Yhtiön webcast-tallenne.

Pörssin ravintolakonserni NoHo Partners kertoi 20. maaliskuuta, että yhtiön toimitusjohtaja Aku Vikström on ilmoittanut yhtiön hallitukselle jättävänsä tehtävänsä.

Vikström siirtyy Orkla Foods Europen toimitusjohtajaksi viimeistään syyskuun alussa. Siihen asti hän jatkaa roolissaan NoHo Partnersin toimitusjohtajana. Yhtiön hallitus on aloittanut Vikströmin seuraajan etsinnän.

Vikström on onnistunut tehtävässään kiitettävästi.

”Aku Vikström on yhdessä johtoryhmämme kanssa tehnyt erinomaista työtä ja ollut keskeisessä roolissa synnyttämässä NoHo Partnersin tarinaa ensin kahden suuren ravintolayhtiön, Restamaxin ja Royal Ravintoloiden yhdistymisessä ja sen jälkeen johtamalla yhtiön läpi koronapandemian vaikeissa olosuhteissa. Samalla olemme nousseet alamme kannattavimmaksi yhtiöksi ja halutuimmaksi työpaikaksi”, sanoo NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine kertoo.

Realistiset kasvutavoitteet

Vikströmin mukaan NoHolla on sitoutuneet ja vakaat ankkuriomistajat, jotka pitävät huolta yhtiöstä epävakaissakin olosuhteissa.

Nordean analyytikko Sanna Perälä arvioi katsauksessaan, että toimitusjohtajan vaihtuminen voi aiheuttaa epävarmuutta lyhyellä aikavälillä. Kuitenkin kun otetaan huomioon, että NoHo Partners on juuri saanut päätökseen suuren yritysoston Sveitsissä, yhtiö on nyt erittäin hyvässä taloudellisessa kunnossa ja on aikeissa päivittää strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa.

”Näin ollen pidämme ajoitusta melko neutraalina. NoHo Partnersin hallitus on aloittanut seuraajan etsimisen, ja uskomme, että he etsivät kansainvälistä kokemusta alalta, kun otetaan huomioon NoHon kansainväliset kasvutavoitteet”, Perälä toteaa.

Konserni tulee johdon arvion mukaan saavuttamaan strategiakauden 2022-2024 tavoitetasonsa liikevaihdossa noin puoli vuotta etuajassa. Tavoitteena on ollut 400 miljoonan euron vuosiliikevaihto ja 10 prosentin liikevoittomarginaali, jotka molemmat ovat näin toteutumassa.

Kasvua on luvassa Sveitsin premium-hampurilaisista sekä Suomessa ainakin Messukeskuksesta ja Kulttuurikasarmista. Kaikissa näissä kasvua selittää osaltaan se, että ne eivät olleet konsernin luvuissa kuin osan vuodesta 2023.

Tosin Suomen talouden heikot näkymät sumentavat myös ravintolamarkkinan näkymiä vuonna 2024, Vikström arvioi.

”Ravintolamarkkinan positiivinen kehitys jatkuu, mutta arvioimme kuluttajien ostovoimaan kohdistuvien paineiden näkyvän erityisesti opiskelijoiden ja perheiden rahankäytössä ensimmäisellä vuosipuoliskolla”, hän arvioi.

Samalla kuitenkin raaka-aineiden osalta suurin inflaatiopaine on hellittänyt ja työvoiman saatavuus on hyvällä tasolla.

Kohtuullinen arvostustaso ja kasvava osinkotuotto

Nordea uskoo NoHon kasvutavoitteisiin ja ennustaa yhtiölle vakaata liikevaihdon ja tuloksen kasvua.

Pankki ennustaa oikaistun liikevoiton nousevan viime vuoden 37 miljoonasta eurosta 42 miljoonaan euroon tänä vuonna ja ensi vuonna 44 miljoonaan euroon. Myynnin Nordea ennustaa nousevan viime vuoden 372 miljoonasta eurosta 432 miljoonaan euroon.

Kuluvan vuoden ennusteilla NoHon arvostuskertoimet ovat viime vuosia alhaisemmat. Osake on laskenut kuluvan vuoden aikana 11 prosenttia. Pankin tulosennusteilla NoHon tämän vuoden oikaistu P/E-kerroin on maltillinen, vain 10x, kun se viime vuonna oli 20x. EV/EBIT-arvostuskerroin on Nordean tämän vuoden ennusteella 12,6x, kun viime vuoden toteuma oli 15,1x.

NoHo Partnersiin taloudellisiin tavoitteisiin kuuluu vuosittain kasvava osinko. Yhtiön osinkoehdotus tilikaudelta 2023 on 0,43 euroa osakkeelta

Osinkotuoton Nordea ennustaa nousevan tänä vuonna 5,8 prosenttiin, ensi vuonna 6,3 prosenttiin ja vuonna 2026 jo 6,8 prosenttiin.