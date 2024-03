Oriola tekee tuloskäännettä, mutta ei ole vakuuttanut sijoittajia

Oriola keskittyy aiempaa enemmän ydinosaamiseensa. Merkit strategian toimivuudesta ovat lupaavia, mutta siitä huolimatta lääketukkurin osake matelee.

Lääketukkuri Oriola ei ole viime vuosina omistajilleen ilonaiheita tarjonnut. Osake on menettänyt viidessä vuodessa lähes 58 prosenttia arvostaan ja tänä vuonna jo 11 prosenttia.

Yhtiön osakekohtainen tulos painui tappiolle vuosina 2022-2023, mutta tälle vuodelle analyytikot odottavat positiivista tuloskäännettä. Kun viime vuonna osakekohtainen tulos oli negatiivinen -0,11 euroa, povaa analyytikoiden konsensusodotus 0,06 euron osakekohtaista tulosta.

Mikäli yhtiö onnistuu jättämään viivan alle sen mitä yhtiöltä odotetaan, näyttävät arvostuskertoimet houkuttelevilta. Konsensusennusteilla kuluvan vuoden EV/EBITDA-kerroin on vain 5,2x ja osinkotuotto 7,7 prosenttia.

Yhtiö on selkeyttänyt strategiaansa ja pyrkinyt keskittymään yhä selvemmin ydinliiketoimintaansa.

Yhtiö kertoi viime lokakuussa allekirjoittaneensa sopimuksen koko Svensk dos AB:n osakekannan myynnistä Apotekstjänst AB:lle. Oriola luopuu samalla annosjakeluliiketoiminnasta Ruotsissa. Oriola hankki Svensk dosin vuonna 2016.

Annosjakelutoiminta ei ole Oriolalle ydinliiketoimintaa, toisin kuin lääkkeiden sekä terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppa. Tosin Oriola tarjoaa edelleen annosjakelupalvelua apteekeille Suomessa, jossa markkinoiden toiminta on hänen mukaansa terveemmällä pohjalla.

Jatkossa Oriola ja Apotekstjänst suunnittelevat syventävänsä yhteistyötään, jossa Oriola toimittaa apteekkien terveystuotteita Apotekstjänstille.

Apotekstjänst on itsenäinen apteekki, joka on erikoistunut apteekkipalveluiden tarjoamiseen hoitokodeille ja kotihoitoa tarjoaville yrityksille Ruotsissa toimittamalla kautta maan potilaille heidän tarvitsemansa päivittäiset lääkkeet.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson kertoi Oriolan tilinpäätöksessä, että vuonna 2023 yhtiö keskittyi edelleen kehittämään kaupallisten toimintojen ja toimitusketjun laatua sekä edistämään kannattavuutta, tehokkuutta ja yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria.

Toimitusjohtajan mukaan yksi vuoden merkkipaaluista oli jalostetun strategian, uusien pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden ja vastuullisuusagendan julkaiseminen.

”Jalostettu strategia auttaa meitä rakentamaan uutta Oriolaa, jossa keskitymme vahvemmin tukkukauppaliiketoimintaan ja investoimme jakeluliiketoiminnan ydinosaamiseen.”

Yhteisyrityksen synergiaedut vielä edessäpäin

Oriolan toteumaluvuissa ei näy vielä niitä hyötyjä, joita se odottaa yhteisyritykseltään Kronans Apotekilta. Oriolan Kronans Apotek ja Euroapothecan-konsernin Apoteksgruppen yhdistivät yhtiöiden apteekkiliiketoiminnat Ruotsissa alkuvuodesta 2022.

Kronans Apotek on apteekkien määrällä mitattuna Ruotsin suurin apteekkiketju, jonka markkinaosuus on noin 24 prosenttia. Sillä on myös kasvava asema verkkokaupassa.

Gabrielsonin mukaan yhteisyritys Kronans Apotekissa integraatiotoimet etenevät ja useita hankkeita on toteutettu vaikkakin hyödyt eivät vielä ole täysin nähtävissä.

”Vuoden aikana Kronans Apotekissa on otettu käyttöön uusi organisaatio, yhdenmukaistettu

valikoimaa, brändätty uudelleen 191 apteekkia ja optimoitu verkostoa sulkemalla joitain apteekkeja. Tällä hetkellä yli 500 apteekkia toimii yhden brändin alla. Lisäksi Kronans Apotek jatkoi investointeja monikanavaiseen toimintamalliinsa vahvistamalla kyvykkyyksiään verkkokaupassa”, toimitusjohtaja kertoo.

Gabrielsonin mukaan Kronans Apotek on nyt valmis parantamaan kannattavuuttaan sekä vahvistamaan liiketoimintaansa ja brändiänsä pitkällä aikavälillä. Vuonna 2024 lääkkeiden korvattavuutta koskevan uuden lainsäädännön odotetaan vaikuttavan myönteisesti Kronans Apotekin kannattavuuteen, hän kertoo.

Kronans Apotek on Oriolalle strategisesti tärkeä kumppani, ja merkittävänä osakkeenomistajana Oriola tukee aktiivisesti yhtiön arvonluontia. Kronans Apotek odottaa saavuttavansa täyden tulospotentiaalinsa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Selkeä tulosparannus viimeisimmällä tuloskaudella

Viime vuoden viimeinen vuosineljännes sujui yhtiöltä mallikkaasti.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia. Liikevaihtoa tuki lääkejakelun hyvä kehitys. Tämä kompensoi Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienempien volyymien kielteistä vaikutusta.

Oikaistu liikevoitto nousi loka-joulukuussa 5,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 2,9 miljoonasta eurosta. Jakeluliiketoiminnan vahva tulos kompensoi Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienempien volyymien negatiivista vaikutusta, joka johtui julkisten tarjousten menetyksestä ja siten alhaisemmista potilasmääristä.

Oikaistu liikevoitto ilman Ruotsin annostelujakeluliiketoiminnan vaikutusta oli 6,2 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten lukema oli 1,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut laskivat edellisvuoden tasosta, mikä johtui pääasiassa Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan kustannussäästöistä ja toimintojen tehokkuuden paranemisesta.

Tilikauden tulos painui kuitenkin -2,8 miljoonaa euroa miinukselle loka-joulukuussa, kun tulos sisältää yhteisyrityksen tappiollisen tuloksen.

Vuonna 2024 Oriola odottaa lääkejakelumarkkinan kasvun jatkuvan. Mikäli kuluttajien luottamus pysyy heikkona, se voi vaikuttaa terveystuotteiden tukkukauppamarkkinan kehitykseen. Lisäksi toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Oriola odottaa vuoden 2024 oikaistun liikevoiton, ilman Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan osuutta, kasvavan vuoden 2023 oikaistuun liikevoittoon verrattuna. Koko viime vuonna oikaistu liikevoitto oli 19,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön kassaa nakertaa kuitenkin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, jonka hintalapuksi Oriola on arvioinut 35 miljoonaa euroa. Yhtiö uskoo kuitenkin investoinnin mahdollistavan liiketoimintaprosessien harmonisoinnin sekä yhtiön tiedonhallinnan ja asiakaskokemuksen parantumisen.