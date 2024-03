Tarttuvatko piensijoittajat putoaviin puukkoihin? – Treidaaja: ”ei uutta auringon alla”

Yksityissijoittajat tekivät helmikuussa massiivisia lisäsijoituksia kurssilaskusta kärsineisiin osakkeisiin. Treidaajan mukaan tämä strategia syö tuottoja.

Helsingin pörssin yleisindeksi laski helmikuussa noin kolme prosenttia. Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituksiaan laskeviin kurssitasoihin massiivisesti.

Nordnetin mukaan helmikuu oli vilkkain lisäsijoitusten kuukausi sitten viime vuoden maaliskuun. Sijoitusastetta kasvatettiin nettona jopa 223 miljoonalla eurolla.

”Pörssivuosi 2024 on alkanut suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa optimismin vallitessa. Odotukset inflaatiosta ja koroista ovat pysyneet laskussa. Tämä on luonut uskoa niin kotitalouksien ostovoiman näkymiin kuin myös Helsingin pörssinkin mahdollisuuteen saavuttaa käänne kahden miinusmerkkisen pörssivuoden jälkeen”, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Tuppurainen kertoo, että osinkoyhtiön profiilin omaava Fortum jatkoi tammikuun tavoin myös helmikuussa kotimaisten yksityissijoittajien selvästi netto-ostetuimpana kotimaisena osakkeena.

”Yhtiötä tankattiin yli 53 miljoonalla eurolla. Laaja-alainen osinko-osakkeiden etsintä ilmenee Nordnetin verkkopalvelunkin tilastoista, joiden mukaan tietoa osinkokohteista etsitään nyt erittäin paljon”, kertoo Tuppurainen.

Fortumin osakkeen arvosta on sulanut vuodessa 21 prosenttia. Fortumin jälkeen toiseksi ostetuin kotimainen yhtiö Neste, on myös menettänyt arvoaan pörssissä. Vuodessa Neste on romahtanut peräti 45 prosenttia.

Treidaaja: Piensijoittajat menettävät tuottoja ostaessaan heikoimpia osakkeita

Ammattitreidaaja ja salkunhoitaja Jukka Lepikkö kiinnittää viestipalvelu X:ssä huomiota siihen, että yksityissijoittajat ostivat heikoimmin kehittyneitä osakkeita ja myivät eniten nousseita. Hänen mukaansa tällaisella strategialla piensijoittaja menettää tuottomahdollisuuksia.

”Ei uutta auringon alla. Yksityissijoittajat ostivat heikoimpia osakkeita (eniten laskeneita) ja myivät eniten nousseita. Tilastojen mukaan vaihtamalla vahvat osakkeet heikkoihin laskee omia tuottojaan”, Lepikkö kirjoittaa.

Aiemmin helmikuussa Lepikkö arvioi X:ssä, että yksityissijoittajat tyypillisesti ostavat kurssilaskun vuoksi, mutta institutionaaliset sijoittajat myyvät, jos yrityksen fundamentit heikkenevät.

Onko Nesteen ja Fortumin kurssilaskulle oikeat syyt?

Esimerkiksi yksi syy Nesteen kurssilaskulle on se, että päästöoikeuskauppa heiluttaa uusiutuvien tuottajia Yhdysvalloissa tällä hetkellä rajusti. Aiheesta kertoo OP:n analyytikko Henri Parkkinen Talouselämälle.

Niin sanotuista RIN-hinnoista on reilussa vuodessa sulanut yli kaksi kolmasosaa. RIN on biopolttoainetodenne, jonka avulla Yhdysvalloissa mitataan uusiutuvia polttoaineita velvoitettujen yhtiöiden käytön kiintiöitä. Näillä RIN-todistuksilla käydään markkinoilla myös kauppaa.

Neste luo RINnejä ja ne ovat USA:ssa osa Nesteen tuotteiden myyntihintaa. Siksi RIN-hintojen lasku laskee Nesteen myyntiä.

Lisäksi Nesteen kilpailijat rakentavat uutta uusiutuvien polttoaineiden tuotantokapasiteettia samalla, kun Neste kamppailee Singaporen tehdaslaajennuksen ongelmien kanssa.

Myös Fortumilla on haasteita, jotka selittävät kurssilaskun.

Vertailukelpoinen käyttökate laski loka-joulukuussa roimasti viime vuodesta. Kun vuosi sitten se oli 774 miljoona euroa, jäi se nyt 459 miljoonan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto pieneni ja oli 359 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 669 miljoonaa euroa.

Energiayhtiö toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että vuoden 2023 jälkipuoliskolla epävarmuus Fortumin toimintaympäristössä lisääntyi entisestään.

”Vaisu taloustilanne levisi laajalle, ja inflaatio ja korot olivat edelleen korkealla tasolla, mikä heikentää sijoittajien sentimenttiä kaikilla sektoreilla. Muut maat ovat tarjonneet runsaasti tukia ei-taloudellisille dekarbonisaatiohankkeille, mikä puolestaan on ohjannut investointeja Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolelle”, hän toteaa.

Tekoälybuumi innostaa

Mutta kyllä piensijoittajat uskaltavat menestyjien kelkkaankin hypätä – ainakin kun on kyse megatrendeistä. Teknologia- ja tekoäly-yhtiöt sekä Yhdysvaltain markkina ovat nyt suomalaisille yksityissijoittajille lähes yhtä kiinnostavia kuin kotimaiset osakkeet.

”Kauppatilastojen valossa yksityissijoittajat hakevat hajautushyötyjä oikeaoppisesti maantieteen kautta, sillä viikoittain ulkomaisen osakekaupan osuus ylittää Nordnet Suomessa 40 prosenttia kauppavolyymista”, taustoittaa Tuppurainen.

Tekoälyn aallonharjalla ratsastavasta Nvidiasta tuli helmikuussa Nordnetin suomalaisasiakkaiden ulkomaisen osakekaupan selvä ykkönen. Osake oli ulkomaisessa osakekaupassa kuukausitason vaihdetuin sekä eri asiakkaiden lukumäärällä että euromääräisesti mitattuna. Lisäksi osake nousi kuukauden selvästi netto-ostetuimmaksi ulkomaiseksi osakkeeksi.

”Taustalta löytyy ilmeisenä selittävänä tekijänä yhtiön vahva osavuosiraportti valoisine tulevaisuuden näkymineen, mikä oli helmikuussa omiaan kiihdyttämään osakkeen kurssinousua”, arvioi Tuppurainen.