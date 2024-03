Peliyhtiö Remedyn tulos sukeltaa – Alan Wake 2:n kriitikkomenestys voi tehdä käänteen

Remedyn loka-joulukuun tulosraportti oli odotetun kehno. Kasvutoiveet lepäävät Alan Wake 2:n paluun varassa.

Tarinavetoisista toimintapeleistään tunnettu Remedy julkisti keskiviikkona viime vuoden viimeisimmän vuosineljänneksen tulosraporttinsa ja tilinpäätöksensä. Yhtiöltä osattiin odottaa heikkoa vuosineljännestä helmikuussa julkistetun tulosvaroituksen vuoksi.

Yhtiön loka–joulukuun liikevaihto oli edellisvuotta 24,4 prosenttia vertailukautta alhaisemmalla tasolla, 10,3 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan tuloskaudella liikevaihdon merkittävimmät lähteet olivat kehitysmaksut Max Payne 1&2 remakesta, koodinimi Kestrelistä ja Vanguardista, sekä rojaltit Alan Wake Remasteredista.

Vertailukaudella vuonna 2022 Control 2:n kehitysmaksut sisälsivät maksuja jo aikaisemmin tehdystä työstä.

Loka–joulukuussa 2023 Remedyn käyttökate painui pakkaselle ja oli -3,9 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli positiivinen +2,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto sukelsi vieläkin syvemmälle, -12,8 miljoonaan euroon edellisvuoden +2,1 miljoonasta eurosta.

Tulossukellus ei ollut yllätys

Analyysitalo Inderes odotti myös -12,8 miljoonan euron liiketappiota, joten tulossukellus ei ollut yllätys. Remedyn osakkeen reagointi tulosraporttiin oli myös maltillinen.

Materiaalien ja palveluiden kulut olivat 80,7 prosenttia, henkilöstökulut 12,8 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut 8,9 prosenttia suuremmat kuin vertailukaudella. Liikevoittoon vaikutti koodinimi Vanguardin -7,2 miljoonan euron alaskirjaus.

Yhtiön nettokassa hupeni viime vuoden 50 miljoonasta eurosta 23,8 miljoonaan euroon.

Inderesin analyytikko Atte Riikola toteaa tuloskommentissaan, että vuonna 2023 strategiansa mukaisesti Remedy kasvatti investointejaan kehitteillä oleviin pelihankkeisiin niiden edetessä tuotantoputkessa. Kehityspanostukset näkyvät viivan alla.

”Vielä matalaksi jääneet rojaltit, kasvaneet rekrytoinnit, ulkoisen pelinkehityksen lisääminen sekä muiden kulujen nousu näkyvät viime vuoden isoissa tappioissa, joita Vanguardiin tehty 7,2 miljoonan euron alaskirjaus entisestään syvensi”, Riikola toteaa.

Toimitusjohtaja Tero Virtanen hehkuttaa uuden Alan Wake pelin paluuta.

” Alan Wake teki paluun 13 vuoden jälkeen Alan Wake 2 julkaisun myötä lokakuun 2023 lopussa. Alan Wake 2 on suurin ja kunnianhimoisin Remedyn toteuttama projekti. Pelin viimeistely laadukkaaksi oli prioriteetti ja se sitoi alunperin suunniteltua enemmän henkilöstöä vuoden aikana, mikä puolestaan viivästytti muiden projektiemme siirtymistä seuraaviin kehitysvaiheisiin. Alan Wake 2:n menestyksekäs julkaisu vapautti osaajia muihin peliprojekteihin, mikä kiihdytti niiden kehitysnopeutta”, Virtanen kertoo.

Alan Wake 2 on saanut Virtasen mukaan sekä kriitikoilta että pelaajilta positiivisen vastaanotosta. Pelin ”Metacritic keskiarvo” on 89, jolla se sijoittuu kaikkien vuoden 2023 aikana julkaistujen pelien kärkijoukkoon. Peli on myös voittanut useita palkintoja, kuten parhaan ohjauksen, parhaan tarinankerronnan ja parhaan kuvasuunnittelun palkinnot The Game Awardsissa.

”Meillä on nyt kaksi vakiintunutta pelibrändiä, Alan Wake ja Control, ja tavoitteenamme on kasvattaa niistä pelibrändejä, joilla on korkea bränditunnettuus, tasaisesti kasvava käyttäjäkunta, säännöllisemmät jatko-osat, ja kyky tuottaa liikevaihtoa ja tuottoa korkealla tasolla”, Virtanen toteaa.

Control ja Alan Wake ovat Remedyn syömähampaat

Remedy arvioi vuonna 2024 yhtiön liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta ja liikevoiton parantuvan.

Liikevaihdon kasvunopeus ja liikevoiton paraneminen riippuvat merkittävästi valinnasta itsejulkaisun ja/tai uuden julkaisukumppanin valitsemisen välillä Control-pelibrändin peleille (Codename Condor ja Control 2).

Yhtiö tarkentaa vuoden 2024 näkymiä, kun päätös liiketoimintamallista ja mahdolliset sopimukset Control 2:n ja Condorin osalta on tehty.

Pitkän aikavälin liiketoimintanäkymissä Remedyllä on kaksi omaa vakiintunutta pelibrändiä, Control ja Alan Wake. Näiden pelibrändien kasvattaminen ja laajentaminen tulee olemaan keskeinen osa yhtiön tulevaisuutta. Lisäksi Remedy työskentee partneripelibrändi Max Paynen parissa, joka on alun perin Remedyn luoma.

Alan Wake 2:n erittäin vahvan kriitikkomenestyksen ja saatujen myyntilukujen pohjalta peliltä on lupa odottaa hyvää kaupallista menestystä lähivuosina, Inderesin Atte Riikola arvioi.

”Remedy tiedotti helmikuussa Alan Wake 2:n myyneen miljoona kappaletta joulukuun 2023 loppuun mennessä, ja 1,3 miljoonaa kappaletta helmikuun 2024 alkuun mennessä”, Riikola toteaa.

Inderes ennustaa vuonna 2024 Alan Wake 2 rojaltien siivittävän Remedyn liikevaihdon vahvaan kasvuun. Käyttökatteen ja liiketuloksen analyysitalo odottaa paranevan merkittävästi, mutta jäävän vielä kasvaneen kulurakenteen myötä lievästi pakkaselle.