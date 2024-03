Sampo on jatkossakin hyvä osinkoyhtiö

Sampo on profiloitunut osinkoyhtiöksi, jolta odotetaan vakaata ja korkeaa osinkoa. Sammon erittäin vahva tase mahdollistaa korkean osingonjaon.

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson. Kuva: Olli Häkkinen.

Finanssikonserni Sampo on karsinut rönsyjään. Yhtiö on saanut päätökseen yhtiön muutoksen puhtaaksi vahinkovakuutuskonserniksi. Yhtiö on päivittänyt strategiset tavoitteensa.

”Aiomme houkuttelevan tuloskasvun tuottamiseksi jatkossakin hyödyntää ainutlaatuista asemaamme Pohjoismaiden suurimpana vahinkovakuuttajana ja Ison-Britannian digitaalisen vahinkovakuutusmarkkinan johtavana yhtiönä henkilöasiakassegmentissä. Odotamme digitaalisen myynnin edesauttavan kotivakuutusten, henkilövakuutusten, Ison-Britannian ajoneuvovakuutusten ja pk-yrityssegmentin houkuttelevaa kasvua ja mahdollistavan jo 14 vuotta peräjälkeen jatkuneen kannattavuuden parannuksen jatkumisen”, sanoo konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

Sammon muutos puhtaaksi vahinkovakuutuskonserniksi on vähentänyt merkittävästi sen altistumista markkinariskille. Yhtiö on siksi tarkistanut vakavaraisuussuhdetavoitettaan aiempaa alhaisemmaksi. Uusi tavoite 150–190 prosenttia, kun aiempi taviote oli 170–190 prosenttia.

Lisäksi vahinkovakuutustoimintaan keskittyminen on nostanut Sammon omalle varallisuudelle saadun tuoton 12 prosentista 18 prosenttiin vuodesta 2020 vuoteen 2023 tultaessa.

Sampo näkee silti pääomanhallinnan optimointiin lisämahdollisuuksia. Näiden optimointitoimien yhtiö odottaa kerryttävän käytettävissä olevaa pääomaa jopa 1,2 miljardia euroa.

Ahkera pääoman palauttaja

Vahinkovakuuttaja Sampo on perinteisesti ollut hyvä osingonmaksaja. Yhtiön osinkopolitiikan mukaan se tulee maksamaan vakaata ja kestävällä tasolla olevaa perusosinkoa, joka kasvaa konsernin operatiivisen tuloksen mukaisesti ajan myötä.

Maksettaviin osinkoihin sovellettavan Sammon osinkopolitiikan mukaan osinko on vähintään 70 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta.

Sampo on sitoutunut vahvaan ja tehokkaaseen taseeseen konsernin pääomakehikon mukaisesti. Perusosinkoa yhtiö voi täydentää omien osakkeiden ostojen tai lisäosingon muodossa tapahtuvin ylimääräisen pääoman palautuksin.

Sampo on viime vuosien aikana myös palauttanut Nordea-omistuksesta luopumisesta syntynyttä ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille omien osakkeiden takaisinostojen kautta. Ensimmäinen osto-ohjelma alkoi vuonna 2021.

Yhtiö palautti vuoden 2023 aikana ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille 0,5 miljardin euron arvosta hankkimalla ja mitätöimällä 12,6 miljoonaa omaa osakettaan, mikä vastasi kahta prosenttia osakekannasta.

Sammon kokonaisosakemäärä on laskenut 10 prosenttia vuodesta 2021, kun yhtiö aloitti omien osakkeiden takaisinostot.

Vuoden 2023 tuloksesta Sammon hallitus ehdottaa 1,80 euron osakekohtaista osinkoa, joka koostuu 1,60 euron perusosingosta ja 0,20 euron lisäosingosta. Kokonaisosinko 1,8 euroa tarkoittaa siten nykyisellä pörssikurssilla 4,4 prosentin osinkotuottoa.

Vara Researchin mukaan analyytikot odottavat kuluvalta vuodelta 2,36 euron osakekohtaista tulosta. Siten korkeaa osinkotuottoa on luvassa jatkossakin.

Takana vahva tuloskausi

Viimeinen vuosineljännes sujui Sammolta väkevästi.

Konsernin tulos ennen veroja oli 386 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 67 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos nousi viime vuoden 0,14 eurosta 0,76 euroon.

Analyytikoiden konsensusennuste odotti Sammon raportoivan 385 miljoonan euron tuloksen ennen veroja, joten tulospetraus oli odotettu.

Tulosparannuksen suurin selittäjä oli Sammon tytäryhtiöistä pohjoismainen vahinkovakuuttaja If, jonka tulos ennen veroja nousi vertailukauden 60 miljoonasta eurosta 369 miljoonaan euroon.

Kannattavuuskehitys jatkui Pohjoismaissa positiivisena ja Ifin diskonttaamaton oikaistu riskisuhde parani 0,5 prosenttiyksikköä vuositasolla. Underwriting-tuloksen eli tuloksen kaikkien kulujen jälkeen kehitystä tuki myös Isosta-Britanniasta saatu 19 prosentin kasvu hinnankorotusten alkaessa näkyä tuloslaskelman puolella.

Yhtiö ei neljännen vuosineljänneksen tulosraportin julkaisun yhteydessä antanut arvioita vuoden 2024 näkymistä. Maaliskuun alussa yhtiö kuitenkin julkaisi uudet taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2024–2026. Samalla konserni julkaisi ensimmäiset näkymänsä vuodelle 2024.

Sampo odottaa saavuttavan vuonna 2024 yhdistetyn kulusuhteen, joka on vuosille 2024–2026 asetetun alle 85 prosentin tavoitteen mukainen. Tavoitteeseen sisältyy oletus diskonttokoron kahden prosenttiyksikön suuruisesta positiivisesta vaikutuksesta.

Onko osake alennuksessa?

Jättipankki Bank of American analyytikko Freya Kong kertoo Kauppalehdelle, että Sammon osakkeessa on selvä nousuvara. Osake hinnoitellaan alehintaan verrokkeihinsa nähden.

”Sammon osakkeen arvostus näyttää houkuttelevalta ja sillä tulisi käydä kauppaa preemiolla muuhun vakuutusmarkkinaan nähden. Sen ensi vuoden ennustettuun tulokseen pohjautuva p/e-kerroin on 15 tuntumassa, kun muiden eurooppalaisten vahinkovakuuttajien vastaavat kertoimet ovat kymmenen tuntumassa”, Kong kertoo.

Kongin mukaan Sammon arvostuskerroin voisi olla korkeampikin, koska yhtiöllä on johtava markkina-asema Pohjoismaissa ja liiketoiminta Britanniassa kasvaa nopeasti.

Isossa-Britanniassa yhtiön maksutulo kasvoi loka-joulukuussa 34 prosenttia paikallisessa valuutassa hinnoitteluympäristön säilyessä vuosineljänneksellä vakaana.