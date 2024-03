Sijoituskirjailijat: Tuotot tehdään ostamalla vahvaa liiketoimintaa

Sijoituskirjailijat Henri Elo ja Jari Saarhelo uskovat vakaasti, että osakesijoittajan kannattaa panostaa sijoituskohteissaan laatuun.

Kirjan kirjoittajat Henri Elo (vas.) ja Jari Saarhelo frisbeegolfaamassa Espoossa syyskuussa 2023. Kirjan päivitysprojekti alkoi lokakuussa.

Miten sijoittaja voisi laajentaa näkökulmaa ja etsiä tuottoa Suomen lisäksi maailmalta, ja mitä sijoittajan pitää ottaa huomioon ulkomaille sijoittamisessa? Entä millaiset osakesijoitukset tarjoavat kestävää tuottoa yli tuulten ja tuiskujen?

Esimerkiksi näihin kysymyksiin vastaa Henri Elon ja Jari Saarhelon Osakesijoittajan maailmanvalloitus.

Kirjasta on ilmestynyt nyt neljäs tarkistettu painos. Suuri osa teoksen taulukoista ja kuvaajista sekä osa tekstisisällöstä on ajantasaistettu. Perusrunko on ennallaan. Näin kirja palvelee entistä paremmin lukijoita myös vuonna 2024 ja siitä eteenpäin.

Sekä indeksi- että osakesijoittajan mahdollisuudet tuottojen metsästykseen eri osakemarkkinoilta ovat lisääntyneet 2000-luvulla huimasti. Siitä huolimatta aiheesta ei juurikaan ole ollut olemassa kirjallisuutta suomeksi. Tähän puutteeseen Elo ja Saarhelo ovat kirjassaan paneutuneet.

Teos avaa seikkaperäisesti ja konkreettisesti osake- ja rahastosijoittamista myös niille, joille omatoiminen sijoittaminen ei ole tuttua.

Elon kokemus kotimaan markkinoista ja Saarhelon kokemus ulkomaisiin yhtiöihin sijoittamisesta täydentävät toisiaan. Kumpikin katsoo sijoittamista Warren Buffettin näkökannalta, eli yrityksen luvut ja liiketoiminta ovat tärkeä arvioinnin kohde.

Hyvä liiketoiminta tärkeämpää kuin osakkeen hinta

Osakemarkkinoilla on nähty varsinkin Yhdysvalloissa ennätyksellisen pitkä osakekurssien nousukausi, jonka rikkoi vain hetkellisesti koronakriisi. Onko tässä tilanteessa siis myöhäistä aloittaa sijoittaminen?

Henri Elon mielestä aina on hyvä hetki omistaa liiketoimintaa.

”Ymmärrä, missä rahasi lepäävät ja missä yhtiöissä ne takovat sinulle uutta kassavirtaa tälläkin hetkellä. Ymmärrys tuo mielenrauhaa ja vakautta omistamiseen”, Elo toteaa.

Saarhelo puolestaan kertoo oivaltaneensa Buffetin teksteistä, että osakesijoitusta pitäisi miettiä samalla tavalla kuin yritysostoa.

”Buffethan neuvoo miettimään sijoituskohdetta, kuin aikoisi ostaa koko yrityksen ja omistaa sen loputtomiin. Oleellista on sijoitetulle pääomalle saatava tuotto, ei niinkään miten markkina hinnoittelee osakkeen joskus tulevaisuudessa”, Saarhelo toteaa teoksen alkusanoissaan.

Elon mukaan laadukas sijoitussalkku koostuu eri toimialojen laatuyhtiöistä, jotka toimivat eri maantieteellisillä alueilla.

”Koronnousu on aiheuttanut kaksi asiaa. Hyvän taseen yhtiöt voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa, kun velkaisilla yhtiöillä kasvavat korkokulut rasittavat tulosta aiempaa enemmän. Koronnousu on samalla tehnyt korkosijoituksista aiempaa houkuttelevampia.”

Miksi tuottoa kannattaa etsiä kotikontujen ulkopuolelta?

Miksi suomalaisen sijoittajan sitten kannattaa sijoittaa maailmalle? Elon mukaan Helsingin pörssissä on puutteita, mitkä ovat korjattavissa laajentamalla horisonttia.

”Kun yhtiöllä on kestävä kilpailuetu, sen markkina-asemaa ei vallata helposti. Suomesta ei löydy kaikkien toimialojen yrityksiä – mahdollisia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta – esimerkkeinä autoteollisuus, lääketeollisuus, lohiyhtiöt ja isot teknologiajätit ja alustatalouden yhtiöt. Tämä on yksi syy tähytä Suomen ohella maailmalle. Toinen on ylipäänsä sijoitusten hajauttaminen riskin pienentämiseksi.”

Vaikka Elon ja Saarhelon kirjassa esitellään useita sijoitusmuotoja, maantieteellisiä alueita ja sijoittamisen periaatteita, yksi tärkeä teema on vahvasti läsnä läpi kirjan.

”Kun sijoittaja sijoittaa osakkeeseen, hän omistaa palan yritystä. Tätä osaketta hän ei myy lauman mukana yhtä helposti pörssin sadesäällä, jos hän tietää, että osakkeen takana on laadukas yritys, joka pärjää liiketoiminnassaan. Juuri laumaa seuraamalla tehdään isoimmat erheet”, Elo varoittaa.

Teoksen uuden painoksen yksi helmistä on laaja listaus uusista kotimaan pörssiyhtiöistä vuosilta 2018-2023. Siihen on koottu laajasti sijoittamisen perustietoa ja esimerkkejä kiintoisassa muodossa. Kirja erottuu sillä, että se käsittelee laajasti paitsi Suomeen myös Pohjoismaihin, Eurooppaan ja maailmalle sijoittamista.

Kirjassa on avattu eri sijoitustuotteita sekä kirjoittajien omia kokemuksia ja sijoittamisen keskeisiä periaatteita. Yksi mielenkiintoisimpia piirteitä teoksessa ovat lukuisat sijoittajien haastattelut.

