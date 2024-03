Sinkon osinkonäkemyksessä on vinha perä

Keskustelu ”vanhojen partojen” osinkonäkemyksistä on ryöpynnyt. Monet puolustelevat omien osakkeiden ostoja, mutta niissä ja osingottomuudessa on riskinsä.

Kokenut luokanopettaja, sijoittaja ja sijoitusluennoitsija, vuonna 1938 syntynyt, Erkki Sinkko heitti Kauppalehden haastattelussa 22.3.2024 ajatuksen omien osakkeiden oston kieltämisestä.

Minä käsitän tämän lukijana enemmän heittona ja mielipiteenä kuin vakavana argumenttina. Olennaisempaa Sinkon kommentoinnista on mielestäni säännöllisten osinkojen arvostaminen.

”Hän kiittelee, että avokätiset osingonmaksajat pitävät sijoittajat kiinni osakkeessa huonon suhdanteen yli”, Kauppalehti kirjoitti Sinkosta.

Viime päivien lehti- ja sosiaalisen median kirjoittelussa osingon maksun hyvät puolet ovat jääneet paitsioon ja omien osakkeiden ostoa on puolusteltu.

Aivan alkuun, omien osakkeiden ostolla on puolensa. Viittaan mielestäni huomionarvoiseen kommenttiin sijoittaja, sijoitusvalmentaja Svenne Holsmtrömiltä. Hän totesi sijoittaja Ilkka ”Ipe” Parviaisen ylläpitämässä Facebook-sijoitusryhmässä viikonloppuna:

”Mutta on kuitenkin pari mielenkiintoista osakeomaisuusluokkaa, jossa tämä (omien osakkeiden osto) voi olla oikein fiksuakin. Ensinnäkin pörssilistatuissa sijoitusyhtiöissä, jos substanssialennus on huomattava. Silloin sijoitusyhtiön tulee toimia näin. Toiseksi kiinteistösijoitusfirmoissa, jos P/B on merkittävästi alle 1,0. Normi P/B on 0,8-0,95, mutta jos se olisi vaikkapa 0,6-0,7 ilman merkittävää kiinteistöjen arvonalentumisriskiä ja kassa vahva niin silloin ehdottomasti omien ostot eikä osinkoja vuokratuotosta.”

Sinkon osinkoargumentissa on vinha perä siksi, että yhtiö voi oikeasti tarvita vanhoja omistajiaan.

Sijoittaja, livetviittaaja Tomi Lahti nauttii ”reaaliosingosta” Wärtsilän yhtiökokouksessa 2023. Oikeassa kuvassa sijoittaja Erkki Sinkko. Kuvat: Tomi Lahti, Zijoittajan kuva-arkisto

Osinko on tärkeä sijoituskriteeri monille

Monille sijoittajille säännöllinen osinko on tärkeä sijoituskriteeri – syystäkin. Osingonmaksajat ja hyvän osinkotuoton yhtiöt ovat tyypillisesti kokonaistuotoltaan parempia kuin ne, jotka eivät maksa osinkoa. Osinko on sijoittajalle ja yhtiölle helppo ja konkreettinen tuottoelementti, jossa ajoituksia ei tarvitse miettiä. Osinkoa on myös on helppo arvioida ja seurata sen kehitystä.

Kun sijoittaja myy tai keventää – tai kun yhtiö käynnistää omia osakkeiden osto-ohjelman – ajoituksia pitää pohtia ainakin jonkin verran. Verotuksellisesti osinko ja omien osakkeiden osto ovat voitonjakomuotona verotuksellisesti muutaman vuoden sijoitushorisontilla lähellä toisiaan.

Pääomavero myyntivoitosta on 30 prosenttia (yli 30 000 euron osalta 34 %) ja osinkovero vastaavasti 25,5 prosenttia. Avaan tätä tarkemmin seuraavassa jutussa.

Tilanteessa, jossa sijoittajan sijoitushorisontti on pitkä ja osake on pitkällä aikavälillä selvästi nouseva, omien osakkeiden voi tulla verotuksellisesti edullisemmaksi siksi, että tällöin sijoittaja saa tuottoa myös ”osinkoveron osuudelle”.

Kun yhtiö ostaa omia osakkeita osana voitonjakoa, sijoittajan omistus kasvaa ilman, että hänen tarvitsee tehdä lisäsijoituksia – verrattuna siihen, että mainittu summa jaettaisiin osinkona ja hän ostaisi sillä rahalla lisää osakkeita.

Lopulta osake myytäessä ja hankintameno-olettamaa sovellettaessa ei ole enää väliä ostohinnalla, jos osake on noussut vuosien saatossa merkittävästi.

Omien osakkeiden haittapuolena on pääomamarkkinoiden liikkeiden vaikea ennustettavuus lyhyellä aikavälillä.

Selkeä voitonjakopolitiikka lisää omistaja-arvoa

Selkeä voitonjakopolitiikka, joka voi sisältää niin osinkoja kuin omien osakkeiden ostoja, on tärkeä paitsi sijoittajan myös johdon kannalta. Kun politiikka on selkeä, aikaa ei tarvitse käyttää liikaa voitonjaon pohtimiseen.

Palaan Sinkkoon. Jos osinko jätetään kokonaan maksamatta, voi käydä niin, että osa sijoittajista kaikkoaa ja kurssi laskee myös siitä syystä. Tällöin vaikeutuvat niin rahoitusjärjestelyt kuin yrityskauppamahdollisuudet tulevaisuudessa. Arvo mataa ja sijoittajia ei enää kiinnosta.

Voitonjako vaatii toki tasapainoilua. Ei ole järkeä maksaa osinkoa veroineen avokätisesti ja tämän jälkeen rahoittaa kalliisti, mahdollisesti osakeannilla, tärkeää investointia tai yrityskauppaa.

Voitonjakopolitiikassa ennustettavuus on eri kokoisille omistajille arvokasta.

Minusta olennaisen huomion teemaan antoi LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen yhtiökokouksessa 12.3.2024, video kohdasta 8 min.

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen LapWallin tilinpäätösinfossa Helsingissä helmikuussa 2024. Kuva: Henri Elo

Puuelementtivalmistaja maksaa osinkoa, vaikka yhtiö on toteuttamassa merkittävän investoinnin 2024-2025. Pekkarinen toteaa:

”Me todettiin siitä, että yhtiö on listautunut pari vuotta sitten, meillä on vajaa 4 000 osakkeenomistajaa ja yhtiön tase on siinä kunnossa, että osinko voidaan maksaa vaarantamatta yhtiön liiketoimintaa. Nähtiin tärkeäksi, että hyvä osinkotaso jatkuu, vaikkakin se edellisestä vuodesta jonkin verran tippui.”

—

Kirjoittaja omistaa LapWallin osakkeita. Avaan seuraavassa artikkelissa lähipäivinä osingonjaon ja omien osakkeiden oston verovaikutuksia esimerkin kera.