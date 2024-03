SkiStar on sitkeä tuloksentekijä – pankilta ostosuositus

Ruotsalaisyhtiöllä on hyvät edellytykset kannattavaan kasvuun.

Ruotsalainen SkiStar AB on Tukholman pörssissä listattu hiihtokeskusoperaattori. Yhtiön ydinliiketoimintoja ovat alppihiihto Ruotsissa ja Norjassa sekä siihen liittyvät majoitus-, hiihtokoulut ja vuokrauspalvelut.

SkiStar ylläpitää Skandinavian suurimpia hiihtokeskuksia Sälenissä, Vemdalenissa, Åressa ja Hammarbybackenissa Ruotsissa sekä Hemsedalissa ja Trysilissä Norjassa. Yhtiön markkinaosuus Ruotsissa on 51 prosenttia, Norjassa 17 prosenttia ja Skandinaviassa 39 prosenttia.

Yhtiöllä on kiinteistökehitys- ja hallinnointiosastoja, ja se on esimerkiksi Taalainmaalla sijaitsevan Scandinavian Mountains -lentokentän osaomistaja. Yhtiö toimittaa myös hiihtoinfrastruktuuria muille toimijoille, esimerkiksi se on asentanut Sveitsin Nätschenin hiihtohissit.

Skistarilla on SkiStarshop Concept Store -myymäläketju, jossa myydään pääasiassa talviurheiluun liittyviä vaatteita ja varusteita, sekä siihen liittyvä verkkokauppa skistarshop.com.

SkiStarin viimeisin tulosraportti on syys-marraskuulta, jolloin yhtiön liikevaihto nousi 226 miljoonaan kruunuun edellisvuoden 181 miljoonasta kruunusta.

SkiStarin myynnin (Net sales), myyntikatteen (Gross income) ja liikevoiton (Operating income) kehitys vuosina 2017.2023.

Koko päättyneellä tilikaudella yhtiön liikevaihto nousi 4,3 miljardiin kruunuun edellisvuoden 4,1 miljardista kruunusta. Osakekohtainen tulos kuitenkin laski 5,1 kruunuun edellisvuoden 8,5 kruunusta.

Analyytikoiden konsensusennusteet povaavat syyskuussa alkaneelle kuluvalle tilikaudelle 4,6 miljardin kruunun liikevaihtoa ja 6,5 kruunun osakekohtaista tulosta, joten yhtiöltä odotetaan selvää kannattavaa kasvua.

Handelsbankenin analyytikko Fredrik Lithell toteaa pankin aamukatsauksessa, että korkeammista asuntolainakuluista ja kohonneesta inflaatiosta huolimatta hiihtokeskusoperaattori SkiStarin tuloksentekokyky on sitkeää, sillä suurin osa ruotsalaisyhtiön asiakkaista on keski- ja korkeatuloisia.

”Myös kasvava määrä kansainvälisiä ulkoiluharrastajia vierailee SkiStarin keskuksissa, kun samaan aikaan paikalliset keskukset ovat ongelmissa. Kansainväliset asiakkaat kuluttavat enemmän rahaa kuin kotimaiset, mikä kompensoi kotimaisten asiakkaiden vähäisempää määrää”, Lithell toteaa.

Handelsbanken odottaa SkiStarin liikevoittomarginaalien nousevan selvästi kuluvan ja ensi vuoden aikana, vaikkakaan yhtiö ei pankin ennusteessa yllä vuoden 2022 tasoon.

Lithellin mukaan liikevoittomarginaalin paraneminen nostaa osakekohtaisten tuottojen kasvun noin 20 prosenttiin kahdeksi vuodeksi ennen kuin se hidastuu.

”Nousu on seurausta hinnoittelusta, paremmasta kulukuurista, pidemmästä korkeasta sesongista ja matalamman sesongin paremmasta hyödyntämisestä (ulkomaiset asiakkaat)”, analyytikko summaa.

Handelsbanken antaa SkiStarin osakkeelle ostosuosituksen seuraavan kolmen kuukauden ajanjaksolle. Seuraavan kolmen vuoden aikana pankki odottaa ruotsalaisyhtiön osakkeen yltävän markkinoita parempaan kehitykseen ja tavoitehinta osakkeelle on 200 kruunua.

Tällä hetkellä SkiStar noteerataan 142 kruunun hintaan Tukholman pörssissä, joten osakkeessa on pitkällä aikavälillä reipas nousuvara, mikäli Handelsbankenin tavoitehintaan on uskominen.