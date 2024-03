SSAB:n fossiilivapaan teräksen kasvustrategia etenee

Yhdysvaltain energiaministeriö on valinnut SSAB:n tutkimaan mahdollisuuksia fossiilivapaan teräksen tuotantoon Yhdysvalloissa.

SSAB:n uusi tuoteinnovaatio SSAB Zero kiinnostaa asiakkaita yli toimialarajojen. Kuva: SSAB.

Teräsyhtiö SSAB kertoo tiedotteessaan, että se on valittu Yhdysvaltain energiaministeriön jopa 500 miljoonan dollarin avustusneuvotteluihin HYBRIT-tuotantolaitoksen mahdolliseen rakentamiseen. Tuotantolaitos pystyisi tuottamaan fossiilivapaata rautaa käyttämällä vihreää vetyä fossiilisten polttoaineiden sijaan.

Hankkeessa tutkitaan myös mahdollisuutta laajentaa SSAB:n Iowan Montpelierissa sijaitsevien terästuotantotoimintojen kapasiteettia ja kykyä, mutta myös uusiutuvan energian käytön lisäämistä.

”Olemme iloisia, että energiaministeriö on valinnut meidän hankkeemme neuvotteluihin rauta- ja terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisen nopeuttamiseksi. Näemme markkinoilla suurta kiinnostusta kestäviin tuotteisiin, ja tämä projekti tarjoaa kriittisen mahdollisuuden vahvistaa etulyöntiasemaa tällä teollisuudenalalla Yhdysvalloissa,” sanoi SSAB Americas -divisioonan johtaja Chuck Schmitt.

Aloite antaisi SSAB:lle mahdollisuuden laajentaa kestävää kotimaista terästuotteiden toimitusketjuaan ja myös edistää Yhdysvaltojen uusiutuvan energian siirtymätavoitteita vastauksena Bipartisan Infrastructure Act- ja Inflation Reduction Act -lakeihin.

Kierrätettyihin raaka-aineisiin perustuva teräs

SSAB:n hallitus teki tammikuussa 2022 suuntaa-antavanpäätöksen yhtiön Ruotsin ja Suomen tuotantojärjestelmän muuttamisesta pääosin hiilidioksidipäästöttömäksi.

Vuonna 2021 SSAB alkoi tuottaa ja toimittaa pienempiä määriä fossiilivapaata terästä Pohjois-Ruotsissa sijaitsevan HYBRIT-pilottitehtaan kautta. Vuonna 2023 SSAB esitteli SSAB Zeron, joka pohjautuu kierrätettyihin raaka-aineisiin ilman fossiilisia hiilidioksidipäästöjä ja käyttää fossiilivapaata energiaa sen valmistukseen.

SSAB Zero on valmistettu kierrätetystä teräksestä ja tuotettu fossiilivapaalla sähköllä ja biokaasulla – tuloksena on teräs, joka ei käytännössä aiheuta fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

SSAB:n Raahen tehdas on saanut fossiilivapaan tuotantoteknologian muutokseen ympäristöluvan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Yhtiö haki Raahen tehtaan uuden minimill-pohjaisen tuotantoteknologian muutokselle ympäristölupaa viime vuoden huhtikuussa.

Ympäristölupaan sisältyy Raahen terästehtaan teräksenvalmistus ja nauhavalssausprosessien uudistaminen minimill-teknologialla. Lupapäätös kattaa sekä tehtaan ennalleen jäävät toiminnot että uudet prosessit. Jos päätöksestä tulee valituksia, prosessi pitenee ja siirtyy tuomioistuimen käsittelyyn.

Fossiilivapaan teräksen kysyntä yllätti

Teräsyhtiö on mullistamassa rautamalmipohjaista teräksenvalmistusta, ja sen tavoitteena on toimittaa fossiilivapaata terästä markkinoille ensimmäisenä maailmassa vuonna 2026. Vuoden 2030 tienoilla kaikki tuotantolaitokset pystyvät toimittamaan fossiilivapaata terästä.

Yhtiö tiedotti viime vuonna monista uusista asiakkuuksista fossiilivapaan teräksen tuotannossa, esimerkkeinä neloskvartaalilla Vattenfall, Scania ja Sandvik. Esimerkiksi Scanian osalta on tarkoitus dekarbonisoida kaikki SSAB:n terästoimitukset Scanian raskaaseen kalustoon vuodesta 2030 ja aloittaa toimitukset pienemmässä kaavassa vuonna 2026.

Marraskuussa SSAB, rakennusyhtiö Peab ja kiinteistöyhtiö Wihlborgs kertoivat ensimmäisen fossiilivapaan teollisen 6 000 neliön rakennusprojektin valmistumisesta Lundissa. Katto- ja seinäelementit on tuottanut fossiilivapaasti Ruukki Construction Suomessa.

Viimeisimmän SSAB:n tulosjulkistuksen sijoittajapuhelussa kävi useaan kertaan ilmi, että yhtiön johto on yllättynyt uuden SSAB Zero Steelin kysynnästä. Tuote oli kaavailtu alun perin Euroopan autoteollisuudelle, mutta kysyntää on ollut myös muilla SSAB:n asiakastoimialoilla ja eri maissa, erityisesti USA:ssa.