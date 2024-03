Verkostoituminen on tarinankerrontaa

Verkostoituminen on ihmisen luontevaa käytöstä. Ihminen hakeutuu sinne missä on toisia ihmisiä, on sitten kyseessä illanvietto ravintolassa tai liiketoimintasuuntautunut aamupala kaupungin keskustassa.

Tässä kirjoituksessa käsittelen yrittäjän elämää helpottavaa verkostoitumista. Vaihtoehtoja on lukuisia, joista voi valita. Osa ryhmistä on hyvinkin hanakasti pyytämässä sinua mukaan.

Yrittäjä voi valita toimipisteensä yhteisöllisestä työtilasta, jotka tarjoavat suhteellisen edullisella hinnalla jäsenyyden, joka mahdollistaa työskentelyn puitteiltaan hyvissä tiloissa ja toisten jäsenten verkoston.

Sitten on aamiais- tai lounasryhmiä, joista suurin osa toimii ihan vaan itsestään syntyneinä porukoina, joissa puidaan asioita sieltä ja täältä. Sitten on toisessa ääripäässä nämä ryhmät, joissa toiminta on tiukasti säädeltyä, jossa jokaisella kalliin jäsenmaksun maksaneella on liikkumavara tarkoin määritelty yritysesittelystä ja läsnäolosta alkaen.

Julkinen sektori rahoittaa erilaisia elinkeino- ja elinvoima-asioihin keskittyviä yrityspalveluita. Näillä toimijoilla on useamman vuoden ollut tapana järjestää erilaisia tapahtumia ja aamiaistilaisuuksia, joissa yrittäjät tutustuvat toisiinsa ja saavat tietoa julkisen vallan tarjoamista palveluista ja luonnollisesti myös julkisen vallan toimialakohtaisesta ohjauksesta.

Yrittäjäyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia jäsenilleen. Yrittäjien aamukahvit ovat monelle yrittäjälle viikon tai kuukauden tärkein aamukahvi.

Verkostoituminen on työtä

Verkostoon olet liittynyt saadaksesi kertoa oman tarinasi ja kuulla toisten tarinoita. Tarina syntyy työstä, jota yrittäjänä teet. Tarinan jakaminen verkostoitumalla on usein myös työtä, joka vaatii keskittymistä. Yrittäjän tulee suunnitella omat ”hissipuheet” eli lyhyet ja ytimekkäät esittelyt, joissa tiivistyy vuosien koulutuksen ja pitkän työkokemuksen sekä elämän koulima luonne.

Yrittäjä pitää ajan tasalla eri sosiaalisen median kanavat ja yrityksen nettisivut. Aamukahvitilaisuudet, suosittelulounaat, one to one -tapaamiset ja illan Teams-palaverit voivat viedä todella paljon aikaa.

Verkostoitumisen velvoitteet tehtyä voi lopun käytettävissä olevasta ajasta käyttää sen tuotteen tai palvelun valmistamiseen, myyntiin, kehittämiseen ja toimittamiseen tai mitä ikinä yrittäjäarki sisältääkin.

Jossain kohtaa useimmilla herää ajatus, että voisi toimia viisaammin sen sijasta, että kalenteroi verkostoitumiseen merkittävän osan ajasta, jonka voisi käyttää paremmin.

Kannattaakin miettiä, että missä on mukana ja mikä on oma panostuksesi siihen mukanaoloon.

Kokemuksia

Yhteisöllisissä työtiloissa toimivat yrittäjät ovat kiitelleet mahdollisuutta tehdä töitä omassa rauhassa, mutta samalla mahdollisuutta osallistua yhteistoimintaan.

Toisille taas sopii hyvin järjestetty ja tiukasti ohjattu malli paremmin. Yrittäjä, joka on tyytyväisenä käynyt aamiaistilaisuuksissa viikoittain useamman vuoden, kokee saavansa hyvän vastineen rahalle. Hyvinvointiyrittäjänä hän on saanut suositusten kautta paljon uusia asiakkaita tämän ryhmän avulla ja ansiosta. Hän pitää juuri siitä, että kaikki on selkeästi ohjattua ja toiminta ohjaa kaupankäyntiin, ei pelkästään ryhmän sisällä, vaan myös ryhmän ulkopuolelle.

Eräs yrittäjä kertoi, kuinka oli ollut monta vuotta viikoittain kokoontuvassa aamiaisryhmässä, jossa joka viikko käytiin läpi suositusten määrä ja kuinka monta on tavannut sekä ketä on kutsunut tutustumaan. Ryhmän sisäisten kauppojen määrä oli hyvä ja eurojakin tuli. Yrittäjä ei kuitenkaan kokenut saavansa vastinetta vaivannäölleen ja toisaalta ryhmän sisäiselläkin kaupalla tuli raja vastaan.

Tarina

Tärkein osa yrittäjän tarinaa on asiakkaan kertoma tarina. Asiakas kertoo sinusta sen mitä haluat (tai et halua) toisten kuulevan.

Asiakkaiden sinusta kertoma tarina on lopulta sinun tarinasi, josta rakennat hissipuheesta alkaen käsityksen itsestäsi yrittäjänä.

Asiakkaiden suosittelut ovat tärkeitä. On asiakkaita, jotka suosittelevat pyytämättä. Paras asiakastarina kuitenkin syntyy ulkopuolisen avulla. Itse yrittäjän pyytäessä suosittelua, tulee helposti joku perushyvä poiminta, joka on sinänsä totta, mutta ei erotu. Itsensä kehuminen on vaikeaa muutenkin.

Siksi onkin hyvä saada nostettua muutama, ihan vaan pari-kolme, hyvää tarinaa esille. Nämä näkyvät valituilla kanavilla halutuilla menetelmillä. Esim. niissä verkostoitumistapaamisissa missä voi nauttia hyvästä aamiaisesta tai lounaasta mukavassa, samanhenkisessä, seurassa.

Verkostoituja löytää ja löydetään.