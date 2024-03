Yrittäjästä sijoittaja?

Aika moni meistä yrittäjistä haaveilee sijoittamisesta.

Mielikuvissa hyvän exit:n jälkeen otetaan iisimmin ja tienataan sijoittamalla. Kuulostaa minustakin hyvältä. Pohdin onko yrittäjistä suoraan hyviksi sijoittajiksi vai olisiko edessä uuden ammatin opiskelu (tottahan sijoittamisenkin voi ulkoistaa helposti jos siltä tuntuu)?

Omistajina yrittäjät tuntuvat pysyvän lestissään. Kasvuyrityksillä tienanneet sijoittavat usein uusiin kasvuyrityksiin, yrittäjät toisiin yrittäjiin ja perheet itselle tuttuihin toimialoihin. Ristiriitaista onkin miksi oma liiketoiminta tuntuu aina niin vaikealta ja vaaralliselta, muiden touhu helpommalta ja sijoittaminen suorastaan yksinkertaiselta.

Viimeisen viiden vuoden aikana olen oppinut, että sijoittaminen on paljon yrittämistä vaikeampaa. Ainakin minulle. Pidän sijoittamista toisena ammattina, joka on syvällisesti opiskeltava yrittäjäuran jälkeen. Ja silti voi tulla erivärisiä joutsenia ja kaikki mennä ”pöpelikköön” – aivan kuten yrittämisessäkin.

Yrittäjillä on vastassaan asiakkaat, markkinat ja toiset yritykset. Sijoittajien kohtaloa määrittelevät miljoonat finanssialan ammattilaiset, tekoäly, tietokoneet ja ailahtelevat markkinat. Ehkä jokaisen yrittäjän on hyvissä ajoin pohdittava mitkä ongelmat mieleensä valitsee. Silti varmaa on, ettei yrittämisestä hellittämällä ongelmat vähene. Useimmilla päinvastoin.

Sijoittaminen on ammattitaito, jota kannattaa opiskella jo nuorena. Omien oppien ja virheiden kautta löytyy oma tapa sijoittaa, eikä oikeaa oppia ole olemassa. Sijoittajia on aivan laidasta laitaan kuten yrittäjiäkin. Siksi vain kovalla työllä syntyy omanlaista tekemistä ja tulosta.

Haaveilun sijaan kannattaa etsiä apua, käyttää reilusti aikaa, kokeilla asioita ja kuvitella joskus olevansa osaava sijoittaja – yleensä vain niinä päivinä kun kurssit osoittavat koilliseen.