Talouden tuntemattomat jättiläiset: Ambev on Etelä-Amerikan halpa olutjätti

Ambev on kannattava, velaton ja edullinen olutpanimo Brasiliasta.

Ambev on tuotantomäärällä mitattuna maailman kolmanneksi suurin panimo. Sillä on pitkä historia juontuen kahden Brasilian vanhimman panimoon, jotka molemmat perustettiin 1800-luvun lopussa. Vuonna 1999 kahden panimon yhdistyminen muodosti Ambevin. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 16,5 miljardia dollaria ja sillä oli noin 43 000 työntekijää.

Brasilian lisäksi Ambev toimii Kanadassa, suuressa osaa Etelä- ja Keski-Amerikkaa sekä Karibian saarivaltioissa, joihin se on laajentunut yritysostoin pitkin 2000-lukua. Oluen lisäksi Ambevilla on lisenssi pullottaa ja jaella Pepsin eri virvoitusjuomia viidessä Etelä-Amerikan maassa. Sillä on myös omia alkoholittomia juomabrändejä.

Ambevin liikevaihdosta 58 prosenttia tulee Brasiliasta. Yhdeksän prosenttiyksikköä tästä muodostuu alkoholittomien juomien myynnistä. Kanadan osuus liikevaihdosta on 12 prosenttia. Ambevin yksi ongelma on Argentiina, jonka kansantalous on retuperällä. Volyymilla mitattuna Argentiina on yhtiön toiseksi tärkein markkina. Noin 17 prosenttia sen liikevaihdosta tulee Etelä-Amerikasta.

Vankka asema kasvavalla markkinalla

Ambev hallitsee kotimarkkinoitaan noin 60 prosentin markkinaosuudella. Sillä on portfoliossaan kolme vahvaa brändiä: Skol, Brahma ja Antarctica. Kotimarkkinoilla sen vakavin kilpailija on maailman toiseksi suurin panimo Heineken ja brasilialainen Grupo Petropolis, joka on maailman 12. suurin panimo.

Statistan mukaan Brasilian olutmarkkinan odotetaan kasvavan 4,6 prosentin vuosivauhtia 2024-2028. Dollarimääräisesti olutmarkkinan koko on vielä selvästi alemmalla tasolla kuin ennen koronaa.

Brasilian kansantalous on kasvanut kahtena viimeisenä vuonna lähes kolmen prosentin vauhtia ja inflaatio on rauhoittunut yli kymmenen prosentin tasolta 4,6 prosenttiin. Brasilian osakemarkkina on ollut pitkään verrattain matalalle arvostettu.

Ambevin osake on edullinen suhteessa verrokkeihin ja suorituskykyyn

Ambevin osakkeella voi käydä kauppaa New Yorkin pörssiin listatulla ADR:llä eli talletustodistuksella. Dollareissa mitattuna Ambevin osake on laskenut Brasilian realin heikentyessä. Samanaikaisesti liiketoiminta on kasvanut realeissa mitattuna. Viime vuonna yhtiön liikevaihto ja osakekohtainen tulos polkivat paikoillaan suhteessa vertailukauteen.

Vuonna 2023 real vahvistui Yhdysvaltain dollaria vastaan usean vuoden heikentymisen jälkeen. Ambev näkee, että realin heikentyminen lisää erityisesti elintarvikkeiden inflaatiota. Alhaisempi inflaatio on puolestaan Ambevin liiketoiminnalle suotuisampi tilanne kuluttajien ostovoiman ja kustannusten hallinnan kannalta. Viime vuosina inflaatio on nostanut merkittävästi Ambevin kustannuksia erityisesti Brasiliassa.

Ambevin kassavirran (violetti) ja nettotuloksen (oranssi) kehitys sekä Ambevin kurssikehitys (sininen) ja Brasilian realin ja Yhdysvaltain dollarin (keltainen) kehitys.

Muihin olutyhtiöihin verrattuna Ambevin osake on edullinen. Sen arvostuskertoimet ovat huomattavasti verrokkiryhmän keskiarvoa alhaisemmat suhteessa niin tulokseen, liiketulokseen kuin kassavirtaan. Alhaisempi arvostustaso ei ole perusteltavissa Ambevin tuloskunnolla.

Ambevin pääoman tuottoprosenttien sekä tulosmarginaalin kymmenen vuoden keskiarvot ovat huomattavasti korkeammat kuin verrokkiryhmän. Vuonna 2023 Ambevin sijoitetun pääoman tuotto oli 17,5 prosenttia ja oman pääoman tuotto 18,4 prosenttia eli lähellä kymmenen vuoden historiallista keskiarvoja.

Ambevin ja verrokkien arvostuskertoimet sekä sijoitetun pääoman, oman pääoman tuoton ja tulosmarginaalin kymmenen vuoden keskiarvo. Verrokkien keskiarvo. Lukujen lähde: QuickFS.

Ambev poikkeaa muista olutpanimoista myös toisella tapaa. Sillä ei ole käytännössä lainkaan velkaa. Brasilian korkea korkotaso ei siis rasita yhtiön tulosta. Ambev toteuttaa tarkkaa kulukontrollia ja sen johtamisjärjestelmä perustuu nollabudjetointiin. Vahva tase ja korkeat pääoman tuotot ovat siis vahvan markkina-aseman lisäksi omistajaystävällisen kulttuurin ansiota.

Vahva osingonmaksaja

Ambevista omistaa toinen panimoalan jättiläinen Anheuser Busch InBev lähes 62 prosenttia ja hieman yli 10 prosenttia yhtiöstä omistaa Antarctica oluen perustaneen Zerrenner perheen säätiö. Vapaan kaupankäynnin kohteena on siis vain 28 prosenttia osakkeista. Tiukka side maailmaan suurimpaan panimoon tarjoaa Ambevin käyttöön liudan tunnetuimpia olutbrändejä, esimerkiksi Budweiserin, Coronan ja Stella Artoisin.

Omistuspohjan ja Brasilian osinkoja suosivan verokohtelun vuoksi Ambev maksaa korkeaa osinkoa. Julkaisuhetken 2,5 dollarin osakekurssilla osake tarjoaa hieman yli kuuden prosentin osinkotuoton. Viime vuoden tulokseen suhteutettuna osingonjakosuhde on yli 80 prosenttia, mutta yhtiön osakekohtainen kassavirta on ollut tyypillisesti aina osakekohtaista tulosta suurempi.

Ambevin osakekohtainen tulos, kassavirta ja osinko sekä osingonjakosuhde.

