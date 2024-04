Pääomia virtaa Bitcoiniin, markkinatunnelmat korkealla

Uusiin suoraan Bitcoiniin sijoittaviin ETF-rahastoihin virtaa pääomia. Myös bitcoiniin liittyvät markkinatunnelmat ovat korkealla.

Bitcoinin hintakehitys kolmen vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Bitcoinin hinta on käynyt jälleen yli 70 000 dollarissa viime viikolla. Alkuviikosta vaihtokurssi on kuitenkin laskenut hieman yli 66 700 dollariin. Kuukaudessa hinta on noussut 7,6 prosenttia.

Bitcoinin hintapaineita pitää yllä edelleen se tosiasia, että pääomia virtaa uusiin pörssinoteerattuihin spot-ETF-rahastoihin, jotka sijoittavat suoraan bitcoiniin.

Yahoo Finance kertoo, että jokaisena päivänä viime viikolla on tähän mennessä nähty positiivisia nettopääomavirtoja spot-bitcoin-ETF:iin rahastonhoitajilta, kuten BlackRockilta ja Franklin Templetonilta. Viime maanantaina pääomien sisäänvirtauksia oli 15 miljoonaa dollaria, kun taas tiistaina ja keskiviikkona sisäänvirtauksia oli 418 miljoonaa dollaria ja 243 miljoonaa dollaria.

Tämä on käänne edelliseltä viikosta, jolloin nähtiin ulosvirtauksia maanantaista perjantaihin.

Spot-ETF:t tarjoavat institutionaalisille sijoittajille helpommin lähestyttävän ja säännellyn keinon päästä kryptomarkkinoille, nopeuttanut institutionaalisten sijoittajien kryptosijoitusten yleistymistä ja tuonut lisää likviditeettiä ja vakautta markkinoille.

Odotettu puoliintuminen laskee tarjontaa

Pääoman tulo perinteiseltä rahoitussektorilta spot-bitcoin-ETF:iin toimii merkittävänä hintakatalysaattorina bitcoinin hinnannousulle, mutta se ei ole ainoa. Analyytikot ovat yksimielisiä siitä, että tuleva bitcoinin puoliintuminen voi edelleen ajaa pääomia bitcoin-markkinoille.

Bitcoinin puoliintuminen on tapahtuma, joka tapahtuu noin neljän vuoden välein, ja sen odotetaan tapahtuvan jälleen tänä huhtikuussa. Puolittuminen vähentää bitcoin-palkkiota, jonka louhijat saavat lohkoketjun lohkojen vahvistamisesta, nykyisestä 6,25 bitcoinista 3,125 bitcoiniin. Tämä voi aiheuttaa bitcoinin tarjonnan supistumisen, mikä saattaa johtaa hinnan nousuun.

Historiallisesti puoliintumiset ovat synnyttäneet bitcionin hintaan nousevia trendejä, jolloin hinta on noussut useita kuukausia sen jälkeen ja saavuttanut usein uusia huippulukemia.

Maconomics-yhtiön toimitusjohtajan Ross Mac kertoo Yahoo Finance Liven haastattelussa, että bitcoin on epävakaudestaan huolimatta välttämätön omaisuuserä useiden sijoittajien salkuissa. Kun Bitcoin saa yhä enemmän institutionaalisia sijoittajia, siitä voi tulla paljon vähemmän epävakaa omaisuuserä tulevaisuudessa.

Bitcoinin markkinasentimentti nousussa

Bitcoiniin liittyviä markkinatunnelmia on mahdollista arvioida myös sitä varten kehitetyn indikaattorin avulla.

The Tie -niminen yritys mittaa bitcoiniin liittyviä tunnelmia laskemalla, kuinka optimistisia viimeaikaiset viestit X:ssä (entinen Twitter) ovat verrattuna pitkän aikavälin keskiarvoon. Tämä pitkän aikavälin tunneindikaattori mittaa, kuinka positiivisia nämä viestit olivat viimeisten 50 päivän aikana, ja vertaa sitä viimeisten 200 päivän aikana.

Jos mittari on 50 tai korkeampi, se tarkoittaa, että markkinaosapuolet olivat optimistisempia viimeisimmän jakson aikana kuin pidemmän aikavälin aikana. Kaikki alle 50:n luvut viittaavat täysin päinvastaiseen tilanteeseen. Indikaattorin arvonmuutos on aiemmin korreloinut bitcoinin hintakehityksen kanssa. Positiivisen korrelaatio ei silti kerro mitään syy-seuraus-suhteesta, eli ei ole täysin varmaa, vaikuttavatko tunnelmien muutokset hintaan.

Kyseinen indikaattori saavutti arvon 85,7 maaliskuun 13. päivänä, The Tie:n toimittamat lisätiedot paljastavat.