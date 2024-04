Bitcoinin lohkopalkkion puoliintuminen lähestyy – mitä se tarkoittaa?

Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, lohkopalkkion puoliintuminen saattaa nostaa bitcoinin hintaa selvästi.

Bitcoinin puoliintuminen tarkoittaa sen lohkopalkkion automaattista puoliintumista. Lohkopalkkio on Bitcoinin louhijan saama korvaus uuden lohkon lisäämisestä lohkoketjuun.

Louhiminen on keino synnyttää uusia bitcoineja. Millään muulla tavalla niitä ei synnykään. Kun lohkopalkkio puoliintuu, markkinoille tulevien bitcoinien määrä vähenee. Tämä johtuu siitä, että louhintaoperaatiot edellyttävät louhijoilta panostuksia kalliisiin laitteistoihin. Lisäksi louhinnasta koituu sähkökuluja. Kun palkkio pienenee, ei louhinta ole enää kaikille louhijoille kannattavaa. Siten uusia bitcoineja tulee tarjontaan aiempaa vähemmän.

Lohkopalkkio puolittuu aina noin neljän vuoden välein. Näitä puoliintumisia tulee tapahtumaan kaiken kaikkiaan 32 kappaletta, jonka jälkeen kaikki 21 miljoonaa bitcoinia on louhittu. Viimeinen puoliintuminen tapahtuu arvioiden mukaan vuonna 2140.

Seuraava lohkopalkkion puoliintumisen on ennustettu toteutuvan vielä kuluvan huhtikuun aikana. Kun lohkopalkkio puoliintuu 6,25 bitcoinista 3,125 bitcoiniin.

Miten puoliintuminen vaikuttaa bitcoinin hintaan?

Lontoolainen varainhoitoyhtiö Nickel Digital Managementin mukaan viimeisin Bitcoinin puoliintuminen vaikutti kryptovaluutan 460 prosentin nousuun 300 päivän aikana siitä, kun puoliintuminen tapahtui.

Edellinen puoliintuminen tapahtui toukokuussa 2020. 100 päivää sen jälkeen Bitcoin oli noussut 36 prosenttia ja sitten 460 prosenttia 300 päivän jälkeen. Vuoden 2016 puolituksessa kryptovaluutan arvo kuitenkin laski 2,7 prosenttia 100 päivän jälkeen, mutta oli jo 133 prosenttia plussalla 300 päivän jälkeen. Ensimmäisessä puolituksessa vuonna 2012 hinta nousi 240 prosenttia 100 päivän jälkeen ja peräti 896 prosenttia 300 päivän jälkeen.

Puoliintuminen kiinnostaa suursijoittajia

Puoliintumisen positiivista vaikutusta Bitcoinin hintaan puoltaa myös se, että se saattaa lisätä suursijoittajien mielenkiintoa kryptovaluuttaa kohtaan.

Institutionaalisten sijoittajien ja varainhoitajien keskuudessa tehdyn maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan 69 prosenttia uskoo, että tämän vuoden puoliintuminen lisää institutionaalisia sijoituksia Bitcoiniin.

Nickel Digital Managementin teettämän kyselytutkimuksen mukaan 69 prosenttia kyselyyn osallistuneista institutionaalisista sijoittajista uskoo, että tämänvuotinen puoliintuminen lisää institutionaalisia sijoituksia Bitcoiniin ja 18 prosenttia odotti dramaattista kasvua. Vain kaksi prosenttia uskoo, että puoliintuminen vähentää investointeja kryptovaluuttaan.

Tutkimukseen osallistui institutionaalisia sijoittajia ja varainhoitajia Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Sveitsissä, Singaporessa, Brasiliassa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, jotka hallinnoivat yhteensä noin 816 miljardin dollarin arvosta omaisuutta.

Bitcoinien määrä lisääntyy jatkossa kullan määrää hitaammin

Nickel Digitalin toimitusjohtaja ja perustajaosakas Anatoli Crachilov kertoo, että huhtikuun 2024 puoliintumisen jälkeen bitcoinin uusi vuotuinen liikkeeseenlaskutaso (0,83 %) tulee ensimmäistä kertaa kestävästi alhaisemmaksi kuin kullan liikkeeseenlaskutaso (1,7 %).

”Lisäksi toisin kuin kultaa, bitcoinien liikkeeseenlaskua ei voida lisätä kysynnän kasvun myötä. Näin ollen puoliintuminen tarjoaa Bitcoinille maailmanlaajuisen näyttämön, jossa se voi tuoda esiin vahvan varallisuuden ominaisuuksiaan”, Chachilov toteaa.

Crachilovin mukaan keskeistä kryptovaluutan tarjonnan asteittaisessa vähentämisessä on se, että sitä ohjaa algoritminen protokolla. Se on jyrkässä ristiriidassa keskuspankkien tavanomaisen rahan tarjonnan laajentamisen kanssa, joka johtaa usein inflaatiopaineiden vaivaamiin rahoitusjärjestelmiin.

Mutta kuten aina sijoitusmaailmassa, mennyt ei ole tae tulevasta.

Markkinoilla hinnoitellaan jatkuvasti odotuksia. Mikäli sijoittajat odottavat puoliintumisen nostavan bitcoinin hintaa, on se saattanut lisätä bitcoinin kysyntää ja nostanut siten hintaa jo ennen puoliintumista. On siis periaatteessa mahdollista, että puoliintumisen vaikutus on jo hinnoiteltu. Siten aiempien puoliintumisten jälkeiset rajut Bitcoinin hinnannousut eivät vielä takaa, että nytkin kävisi samoin.