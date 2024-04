Comptelin ex-toimitusjohtajalle ehdollinen vankeustuomio sisäpiiririkoksesta

Comptelin entinen toimitusjohtaja Juhani Hintikka todettiin korkeimmassa oikeudessa syylliseksi törkeään sisäpiiritiedon väärinkäyttöön.

Korkein oikeus on antanut ratkaisunsa WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikkaa koskevassa sisäpiiritiedon väärinkäyttöön liittyvässä rikosasiassa. Tietoturvaratkaisuja tarjoava WithSecure kertoi helmikuussa 2022 tiedotteessaan Helsingin hovioikeuden ratkaisusta asiassa, joka liittyi aikaan, jolloin yhtiön toimitusjohtaja Juhani Hintikka toimi teleoperaattoreita palvelevan Comptel Oyj:n toimitusjohtajana. Tuolloin tietoturvayhtiö oli nimeltään F-Secure.

Tapausta käsiteltiin pitkään eri oikeusasteissa.

Oikeusprosessit liittyvät aikaan paljon ennen Hintikan siirtymistä WithSecureen, eivätkä ne liity WithSecureen millään tavalla.

Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut Hintikan sakkoihin sisäpiirintiedon väärinkäytöstä, mutta Helsingin hovioikeus hylkäsi kaikki Hintikkaa vastaan nostetut syytteet epäillystä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä vuonna 2014.

Myöhemmin korkein oikeus kuitenkin myönsi syyttäjän hakemuksesta valitusluvan.

Hintikan saaman tuomion taustalla on hänen vuonna loka-marraskuussa 2014 tekemänsä osakekaupat. Hän osti noin 337 000 euron edestä Comptelin osakkeita vain hieman ennen joulukuussa julkistettua Comptelin sopimusta Telenor Norway -yhtiön kanssa.

Nelivuotisen sopimuksen todettiin olevan jatkoa yritysten pitkälle asiakassuhteelle ja sen olevan arvoltaan kahdeksan miljoonaa euroa sisältäen tietojärjestelmäratkaisun ohjelmistolisenssejä ja palveluita.

Korkein oikeus toteaa, että kysymyksessä olevaa tilausta koskevan pörssitiedotteen julkistamista seurannut osakekurssin nousu tukee johtopäätöstä siitä, että tilauksella on ollut olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon. Comptelin osakekurssi nousi joulukuussa yli 50 prosentilla ja jäi pysyvästi korkeammalle tasolle kuin mitä se oli ennen sopimusuutista.

Korkein oikeus on ratkaisi 5. huhtikuuta asian ja katsoi tuomiossaan Juhani Hintikan syyllistyneen törkeään sisäpiiritiedon väärinkäyttöön. Korkein oikeus tuomitsi hänet neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Tuomio perustui äänestysratkaisuun, joka hyväksyttiin kolmen oikeusneuvoksen äänin viidestä. Tuomio muodostaa Suomessa ennakkoratkaisun.

Tuomio merkitsee sitä, että kaikki kolme oikeusastetta ovat arvioineet asiaa eri tavoin. Tuomion myötä asia on loppuun käsitelty.

”Rehellisyys ja luotettavuus ovat WithSecuren ytimessä ja yhtiön liiketoiminnan perusta. WithSecuren hallitus arvioi korkeimman oikeuden tuomiota ja tekee tarpeelliset päätökset viipymättä”, sanoo WithSecuren hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

WithSecure ilmoitti 8. huhtikuuta, että WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikka on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä yhtiön palveluksessa.

Päätös jättää toimitusjohtajan tehtävät on seurausta korkeimman oikeuden antamasta tuomioista.

“Päätös ei liity Juhani Hintikan toimiin WithSecuressa millään tavalla. Juhani Hintikka on ammattimaisesti ohjannut WithSecuren merkittävien muutosten läpi yhtiön muuntautuessa johtavaksi eurooppalaiseksi tietoturvayhtiöksi ja haluan lämpimästi kiittää häntä siitä. Korkeimman oikeuden päätöksen vuoksi Hintikka on päättänyt, että on yhtiön edun mukaista, että hän jättää tehtävänsä”, sanoo Siilasmaa.

Hallitus on aloittanut prosessin uuden toimitusjohtajan löytämiseksi ja nimittänyt Antti Koskelan yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Koskela on toiminut yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja tuotejohtajana vuodesta 2021alkaen.