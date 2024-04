Duell petraa tulostaan – osake ei ole hinnalla pilattu

Duell kasvaa Keski-Euroopassa. Silti osakkeen arvostuskertoimet ovat alhaiset.

Duell on Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle noteerattu moottoriurheilun tukkukauppa, joka maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen 8 500 jälleenmyyjää. Duellin valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyyn, pyöräilyyn, mönkijöihin/UTV:ihin, mopoihin ja skoottereihin, moottorikelkkailuun sekä veneilyyn.

Viime vuonna yhtiö kamppaili markkinoiden epävarmuudesta ja heikosta suhdanteesta aiheutuvien haasteiden keskellä. Inflaation jatkuminen ja yleinen markkinatilanne laskivat kuluttajaluottamusta. Nämä tekijät heikensivät ennustettavuutta.

Viime kuukausina yhtiön tilanne on näyttänyt valoisammalta.

Yhtiö julkisti torstaina joulu-helmikuun tulosraporttinsa, joka osoitti yhtiön kääntäneen myynnin selvään kasvuun.

Yhtiön liikevaihto kasvoi tuloskaudella 10,2 prosenttia vertailukaudesta 28,2 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 15,9 prosenttia, ja yhtiön orgaaninen liikevaihdon kasvu vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli 4,0 prosenttia.

Kuitenkin myyntikate laski 26,5 prosentista 25,2 prosenttiin. Oikaistu liikevoitto nousi vertailukauden 0,5 miljoonasta eurosta 0,7 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Jarkko Ämmälä kertoo, että toinen vuosineljännes eteni yhtiön suunnitelmien mukaisesti haastavilla markkinoilla.

”Talvisesonki toteutui Pohjoismaissa lähelle odotuksiamme. Ruotsin vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta keskittyminen Euroopan markkinoille tuki liikevaihdon kasvua, vaikka Eurooppa oli sesongin ulkopuolella”, Ämmälä toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan myyntikatteen laskuun vaikuttivat muun muassa Punaisenmeren merenkulun haasteista johtuneet viivästyneet ja ylimääräiset kuljetuskustannukset sekä tietyt varastojen arvostusoikaisut katsauskaudella.

Yhtiön nettovelka pieneni merkittävästi, noin 33 miljoonaa euroa, merkintäoikeusannin ja parantuneen nettokäyttöpääoman ansiosta.

Ämmälän mukaan Duell odottaa kuluttajakysynnän pysyvät edelleen vaisuna markkinoiden yleisen epävarmuuden vuoksi. Heikon ennustettavuuden vuoksi yhtiö ei anna näkymää tilikauden 2024 liikevaihdosta.

Duell arvioi kuitenkin oikaistun käyttökatteen paranevan edellisvuoden tasosta.

”Vastataksemme pitkittyneeseen markkinoiden heikkoon tilanteeseen jatkamme kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä”, hän toteaa.

Evlin analyytikko Atte Jortikka kertoo pankin katsauksessa, että Duellin seuraava tulosneljännes eli maalis-toukokuu on tyypillisesti yhtiön vahvin vuosineljännes sekä volyymilla että kannattavuudella mitattuna.

”Olemme tarkentaneet liikevaihtoennusteitamme ylöspäin sillä ennustamme kasvun jatkuvan Keski-Euroopassa. Pohjoismaissa ennustamme edelleen orgaanista liikevaihdon laskua Q3:lle, kun taas Q4:llä odotamme lievää kasvua pääasiassa pehmeämmän vertailukauden myötä”, Jortikka ennustaa.

Kannattavuuden osalta Evli arvioi korkeampien logistiikkakustannusten vaikuttavan edelleen Duellin myyntikatteeseen.

”Toisaalta yhtiön kannattavuuden parantamistoimet tukevat kannattavuutta. Ennustamamme korkeamman liikevaihdon kasvun sekä yhtiön meneillään olevan kannattavuuden parantamisohjelman myötä olemme nostaneet ennusteitamme tilikauden kolmannelle kvartaalille”, analyytikko kertoo.

Evlin päivitettyjen ennusteiden myötä Duell on hinnoiteltu varsin kohtuullisesti tuleville vuosille, Jortikka kertoo.

”Tilikausien 2024 ja 2025 ennusteiden perusteella yhtiötä hinnoitellaan 7-5x oik. EV/EBITA ja 11-6x oik. P/E kertoimilla.”

Vaikka yhtiön pitkän aikavälin potentiaali on Evlin näkemyksen mukaan korkea, loppumarkkinoiden kehityksessä on lyhyellä aikavälillä yhä epävarmuutta etenkin ennen yhtiölle tärkeää tilikauden toista puoliskoa. Jortikan mukaan Duellin velkataso on lisäksi edelleen suhteellisen korkealla tasolla. E

Evli säilyttää Evlin 0,04 euron tavoitehinnan ja ostosuosituksen. Senttiosake Duell hinnoitellaan Helsingin pörssissä tällä hetkellä 0,035 euron hintaan.