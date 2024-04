Exel Compositesin osake uppoaa – tulos yllättäen tappiolle

Komposiittivalmistaja Exel Composites tarjoili markkinoille ikävän pommin, kun yhtiön liikevoitto painui yllättäen pakkaselle.

Yhtiön osake lähti tulosraportin jälkeen jyrkkään syöksyyn. Noin kello 12.40 osake oli laskenut lähes 24 prosenttia.

Oikaistu liikevoitto oli tammi-maaliskuussa -0,6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa. Yhtiötä seuraava Inderes odotti 0,9 miljoonan euron positiivista liikevoittoa.

Saadut tilaukset laskivat vuosineljänneksellä 8,7 prosenttia vertailukaudesta ja 21 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä 28,6 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski lähes 19 prosenttia 23,4 miljoonaan euroon. Inderes odotti 28,5 miljoonan euron liikevaihtoa.

Toimitusjohtaja Paul Sohlbergin mukaan alempi liikevaihto verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen johtui tilausten saapumisen ajankohdasta. Sen vuoksi yhtiö pystyi realisoimaan vain osan liikevaihdoksi ensimmäisellä neljänneksellä.

”Saatuamme strategisen tehtaan selvitystyön päätökseen viime vuonna oli ilahduttavaa nähdä Pohjois-Amerikan toiminnoissamme liikevaihdon kasvua edelliseen neljännekseen ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutoin Exelin liikevaihto pysyi alhaisemmalla tasolla kaikilla asiakastoimialoilla ja Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna”, toimitusjohtaja kertoo.

Vaikka suhteellinen muuttuva kustannustaso parani ensimmäisellä neljänneksellä, yhtiöllä on toimitusjohtajan mukaan edelleen mahdollisuus parantaa toimintansa tehokkuutta ja kustannusrakennetta lisäämällä kapasiteetin käyttöastetta ja säätämällä kustannuksiamme.

Tulospettymyksestä huolimatta Exel Composites odottaa liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen kasvavan merkittävästi vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023.

”Tilauskantamme vuodelle 2024 on korkeampi kuin vuosi sitten. Vaikka tämän vuoden alussa saadut tilaukset olivat korkeammalla tasolla kuin aiemmin, näkymä suotuisan markkinakehityksen jatkuvuuteen on edelleen rajoittunut. Yleisen taloustunnelman huomioon ottaen arvioimme kysynnän olevan hieman pehmeää vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja samanaikaisesti Exelillä on edelleen vapaata tuotantokapasiteettia”, Sohlberg arvioi.