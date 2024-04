Isännöintiliitto varoittaa uudiskohteiden vastikeyllätyksistä

Uusissakin taloyhtiöissä pitää varautua vastikenostoihin.

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Uudiskohteita voidaan markkinoida edullisilla asumismenoilla ja alhaisilla vastikkeilla. Todellisuudessa juuri valmistuneen taloyhtiön maksuvalmius voi olla heikko, koska minkäänlaista puskuria ei ole ehtinyt kertyä, Kertoo Isännöintiliitto tiedotteessaan.

Kun kulut nousevat budjetoidusta tai jos taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu kaikkia kuluja, joudutaan vastikkeita nostamaan monissa tapauksissa jopa merkittävästi.

”Haaste on siinä, että uudiskohteen budjetti ei välttämättä ole realistinen, koska se on tehty jo kolmekin vuotta ennen rakennuksen valmistumista. Kuten on huomattu, kulut ja inflaatio voivat nousta todella merkittävästi ja myös yllättää kaikki”, kertoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Koro-Kanervan mukaan toinen ikävämpi mahdollisuus on se, että asumiskulut on voitu tarkoituksella kirjata niin alas kuin mahdollista, jotta kohde näyttäisi paperilla houkuttelevammalta.

Ostajan on siten hyvä perehtyä ostettavan uudiskohteen talouteen huolella ennen ostopäätöksen tekoa. Esimerkiksi taloussuunnitelmasta on hyvä katsoa, minkälaisia kuluja taloyhtiölle on laskettu, mihin perustuen ja milloin laskelma on laadittu.

Koro-Kanervan mukaan mainoslause ”Helppoa asumista ilman remonttihuolia ja edulliset asumiskustannukset” kuulostaa houkuttelevalta, mutta todellisuus voi olla ihan muuta.

”Kun uudiskohdetta on myyty tällaisella mielikuvalla edullisista asumismenoista, saattaa ostajalla hämärtyä todellisten kuukausittaisten asumiskulujen määrä seuraavina vuosina. Jos laadittu budjetti ei pidä, on luvassa ikäviä yllätyksiä luovutuskokouksessa ja tulevissa yhtiökokouksissa. Vastikekulut voivat olla todellisuudessa paljon suuremmat kuin mitä laskelmissa on ilmoitettu ja tähän täytyy osakkaiden talouden taipua.”

Mikäli uudiskohteen budjetti ei vastaa todellisia kuluja, ainoa keino saada talous kuntoon, on nostaa vastikkeet oikealle tasolle. Isännöintiliiton mukaan myös suuremmissa erissä maksettavat kulut kuten kiinteistövero tai vakuutusmaksut voivat aiheuttaa nostopainetta, koska taloyhtiön kassassa ei juuri valmistuneessa kohteessa ole yleensä ylimääräisiä varoja.

”Keskusteluissa on ollut esillä enimmäkseen vanhojen taloyhtiöiden vastikenousut. Ostajan kannattaa kuitenkin varautua myös uudiskohteessa siihen, että yhtiö voi joutua tekemään päätöksen vastikkeen korottamisesta tai ylimääräisten hoitovastikkeiden keräämisestä”, sanoo Koro-Kanerva.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto selvitti hoitovastikkeiden kehitystä asuntokaupan kohteina olleissa taloyhtiöiden asunnoissa vuosina 2021–2023.

Omalla tontilla olevien taloyhtiöiden asuntojen hoitovastikkeet ovat nousseet vuodesta 2021 viime vuoteen verrattuna 7,9 prosenttia ja vuokratontilla olevissa taloyhtiöissä jopa 12,4 prosenttia. Tiedot perustuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hintaseurantapalvelun asuntokauppadataan.

Nousu on siten ollut merkittävää. Kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa kertoo, että käytännössä sadan neliön perheasunnossa ja omalla tontilla olevassa taloyhtiössä hoitovastike on noussut kahdessa vuodessa kuukausitasolla noin 30 euroa ja vuokratontilla olevissa taloyhtiöissä nousu hoitovastikkeessa on ollut samanlaisessa asunnossa lähes 50 euroa.