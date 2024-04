Kevin O’Leary: Sijoitusstrategia ja menestyksekäs sijoitussalkun rakentaminen

Leijonan luola-ohjelmasta tuttu Kevin O’Leary kannustaa sijoittamaan ETF:iin.

Sijoittamisen maailmassa on monia menestyviä henkilöitä, jotka ovat saavuttaneet huomattavaa menestystä omilla strategioillaan. Yksi näistä henkilöistä on Kevin O’Leary, joka on tunnettu myös nimellä ”Mr. Wonderful”.

O’Leary on tunnettu roolistaan ABC:n Shark Tank -ohjelmassa (suom. Leijonan luola), mutta hänen menestyksensä ulottuu paljon pidemmälle kuin vain televisioruutuun.

O’Leary on menestynyt sijoittaja, jonka sijoitusstrategia perustuu kassavirtaa tuottaviin sijoituksiin. Hän korostaa kassavirran merkitystä sijoitusportfoliossaan ja suosii pörssinoteerattuja indeksirahastoja eli ETF:iä. O’Learyn menestyksekäs salkun rakentaminen perustuu hajauttamiseen eri omaisuusluokkien välillä ja niiden jatkuvaan seurantaan.

Vakautta ja passiivista tuloa etsiville sijoittajille O’Learyn sijoitusstrategia voi tarjota hyviä periaatteita menestyksekkään salkun rakentamiseen. Kassavirtaa tuottavat ETF:t ja kiinteistösijoittaminen voivat olla houkuttelevia vaihtoehtoja.

O’Learyn sijoitusstrategia perustuu kassavirtaa tuottaviin sijoituksiin

Kevin O’Leary korostaa tasaisen ja luotettavan tulovirran merkitystä sijoitusportfoliossa. O’Learyn mukaan menestyksekäs sijoittaminen ei ole pelkästään riskinottoa ja suurten tuottojen tavoittelua, vaan ennen kaikkea jatkuvaa kassavirran tuottamista.

O’Learyn suosikkisijoituksiin kuuluvat ETF:t. Hän on itse myynyt ETF-yhtiönsä ja sijoittanut perheensä varallisuuden ETF:iin, jotka keskittyvät laadukkaisiin osinkoyhtiöihin ja positiiviseen kassavirtaan. O’Leary mainitsee erityisesti ALPS O’Shares US Quality Dividend ETF:n (OUSA) ja ALPS O’Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF:n (OUSM) olevan suuressa roolissa hänen sijoitusstrategiassaan.

O’Learyn mukaan sijoittajan tulisi unohtaa ”Shark Tank” ja kryptovaluutat, ja keskittyä enemmän kassavirtaa tuottaviin sijoituksiin. Vaikka hänellä on pieni osuus sijoituksistaan Bitcoinissa ja kullassa, hänen keskeinen sijoitusstrategiansa on pitkälti keskittynyt OUSA:n ja OUSM:n kaltaisiin ETF:iin.

Kassavirtaa tuottavat ETF:t

ALPS O’Shares US Quality Dividend ETF (OUSA) ja ALPS O’Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) on suunniteltu tarjoamaan sijoittajille mahdollisuus suurten- ja pienempien yhtiöiden osinkoja.

Näiden ETF:ien tavoitteena on tarjota tasapainoista tuottoa ja kasvua. Ne keskittyvät yrityksiin, joilla on vahva tase ja osingon kasvuhistoria.

ALPS O’Shares US Quality Dividend ETF (OUSA) on osa S&P 500 -indeksiä ja se valitsee parhaat yritykset sen 100 osakkeesta. Rahasto valitsee yrityksiä, joilla on korkealaatuiset taseet ja positiivinen kassavirta. Toisaalta ALPS O’Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) keskittyy Russell 2000 -indeksiin ja valitsee pienemmät yhtiöt, jotka menestyvät ja tuottavat reaalista tulosta.

Näiden ETF:ien avulla sijoittajat voivat saavuttaa tasaisen tulovirran osinkojen muodossa samalla, kun heillä on mahdollisuus pääoma-arvon kasvuun.

Kassavirtaa tuottavat sijoitukset tarjoavat vakautta salkkuun ja auttavat vähentämään riskiä.

Passiivisen tulon lisääminen salkkuun

Toinen houkutteleva vaihtoehto passiivisen tulon lisäämiseksi on kiinteistösijoittaminen. Kiinteistösijoitukset voivat tarjota sijoittajille tasaisen vuokratulovirran ja samalla kasvupotentiaalia kiinteistön arvossa. Kiinteistösijoittaminen voi olla erinomainen tapa monipuolistaa salkkua ja lisätä passiivisen tulon lähteitä.

Kiinteistöjen lainoittaminen voi tarjota sijoittajalle korkotuloa tarjoamalla rahoitusta kiinteistöjen omistajille tai ostajille. Nämä lainat voivat tarjota kiinteän tuoton ja toimia hajautustekijänä tulovirran saamiseksi.

Epävarmassa markkinatilanteessa kassavirtaa tuottavien sijoitusten lisääminen salkkuun voi tarjota vakautta ja auttaa vähentämään riskiä. Vaikka houkutus nopeisiin voittoihin voi olla suuri, Kevin O’Learyn sijoitusstrategia korostaa kassavirran merkitystä ja pitkäaikaista menestystä.

Menestyksekäs salkun rakentaminen

Menestyksekkään salkun rakentaminen vaatii huolellista suunnittelua ja jatkuvaa seurantaa. Kevin O’Learyn sijoitusstrategian keskeinen osa on hajauttaminen. Hajauttaminen tarkoittaa varojen jakamista useisiin eri sijoituskohteisiin, jotta riski saadaan tasapainotettua.

O’Learyn salkku koostuu pääasiassa ETF:istä, kuten OUSA ja OUSM, mutta hänellä on myös pieni osuus Bitcoinissa ja kullassa. Tämä hajauttaminen eri omaisuusluokkien välillä auttaa suojaamaan salkkua markkinoiden vaihteluilta.

Lisäksi menestyksekkään salkun rakentaminen edellyttää jatkuvaa seurantaa ja säännöllisiä tarkistuksia. Sijoittajan tulisi arvioida salkkunsa suorituskykyä ja tehdä tarvittavat muutokset tarvittaessa. O’Leary korostaa myös verosuunnittelun merkitystä, jotta sijoittaja voi maksimoida tuottonsa ja minimoida verotaakan.

O’Learyn viisi vinkkiä sijoittamiseen

Sijoittaminen voi olla monimutkaista, mutta se ei tarkoita, että sen tulisi olla mahdotonta tai pelottavaa. Kevin O’Leary on rakentanut vaurautensa yritteliäisyyden ja älykkään sijoittamisen yhdistelmän avulla. Hänellä on muutamia testattuja ja toimivia sijoitusvinkkejä, joita voi hyödyntää omassa sijoitusstrategiassa.

O’Learyn sijoitusvinkit tarjoavat arvokasta opastusta aloitteleville ja kokeneille sijoittajille.

Aloittaminen pienestä ja sijoittaminen pitkällä aikavälillä, laadukkaisiin versioihin sijoittaminen, pörssinoteerattujen rahastojen hyödyntäminen, aikaisen aloittamisen merkitys sekä markkinoiden ajoittamisen välttäminen ovat kaikki keskeisiä strategioita, joita voi hyödyntää sijoitusuralla menestymiseksi.

Pitkällä aikavälillä sijoittaminen

Monilla ei ole suuria määriä ylimääräistä rahaa sijoitettavaksi, mutta se ei tarkoita, että sijoittaminen olisi mahdotonta. O’Learyn neuvon mukaan avain on aloittaa pienestä ja pysyä johdonmukaisena ajan mittaan.

”Ota 100 dollaria viikossa ja sijoita se pitkälle aikavälille”, O’Leary sanoi MarketWatchin mukaan.

”Markkinat antavat sinulle noin 6-8 prosentin tuoton pitkällä aikavälillä. Jos otat 100 dollaria viikossa ja aloitat sen sijoittamisen osakemarkkinoille ja annat sen kasvaa 30-40 vuoden ajan, jos teet niin ja sinulla on siihen kurinalaisuutta, tulet olemaan miljonääri 60-vuotiaana, jolloin tarvitset todella rahaa eläkkeelle siirtymiseen. Joten mielestäni se on melko pragmaattinen strategia”, hän kuvailee.

Laadukkaisiin versioihin sijoittaminen

O’Leary ei usko siihen, että sijoittajana hänen pitäisi kieltää itseltään niitä asioita, joista hän nauttii. Sen sijaan hän ostaa laatua määrän sijaan.

Hän antoi esimerkin sijoittamisesta laadukkaisiin vaatteisiin nopean muodin sijaan.

”Sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Voit ostaa roskaa tai voit alkaa sijoittaa esineisiin, joilla on sinulle todellista merkitystä”, hän sanoi eräällä YouTube-videollaan.

Tämä pätee mihin tahansa asiaan aina kelloista kitaroihin.

”Sinun on ajateltava pragmaattisesti. Osta vähemmän tavaraa, mutta kun ostat tavaraa, tee siitä sijoitettavaa tavaraa, olipa kyseessä sitten kello, kitara tai jopa kuulakärkikynä. Voit käyttää 29 senttiä kynään ja heittää sen pois tai voit ostaa keräilykappaleen. Joku saattaa sanoa: ’Se on mitätöntä ja typerää.’ En usko niin. Se on tyylikästä.”

Pörssinoteeratut rahastot

Eräässä YouTube-videon osassa nuori nainen kysyi O’Learylta, mitä hänen pitäisi tehdä 20 000 dollarille, joka hänellä on tällä hetkellä pankkitilillään.

”Haluat laittaa sen töihin. Suosin näinä päivinä ETF:iä – pörssinoteerattuja rahastoja. Nykyään useimmat verkkovälittäjät antavat sinun avata tilin ilman kuluja, mikä on fantastista. ETF:t ovat käytännössä hyvin lyhytaikaisia valtion joukkovelkakirjoja, jotka tuottavat noin 1,9 – 2,1 prosenttia. Ne ovat läpinäkyviä, niillä on alhaiset kulut, ne ovat hyvin likvidejä – voit ostaa ja myydä niitä.”

Sijoittamisen aloittaminen mahdollisimman aikaisin

Vaikka olet vuosikymmenien päässä eläkkeestä, paras aika aloittaa sijoittaminen on nyt.

”Kaikki rakastavat lykätä asioita,” O’Leary sanoi videollaan. Hänen mukaansa aina on jokin syy jättää tekemättä jotain – ja se on sijoittajan vihollinen.

”Kun on kyse sijoittamisesta, haluat aloittaa nopeasti, koska aika on puolellasi.”

Sijoittamisen aloittamisen jälkeen on tärkeää jatkaa sitä aktiivisesti.

”Löydä tapa saada itsesi kurinalaiseksi, laita jotain sivuun joka viikko ja anna sen kasvaa puolestasi,” O’Leary sanoi.

”Se vie aikaa, yleensä monia, monia vuosia sijoitusten kasvamiseen ja varallisuuden rakentamiseen. Joten sinulla on oltava pitkän aikavälin strategia. Ideaalissa tilanteessa olisit aloittanut eilen, mutta menneisyydessä vatvominen ei ole järkevää. Aloittakaamme tänään. Prosessin tärkein askel on sitoutua itseesi ja omaan tulevaisuuteesi.”

Markkinoiden ajoittaminen ei kannata

Olivatpa markkinat ylhäällä tai alhaalla, on tärkeää sijoittaa johdonmukaisesti, O’Leary sanoi.

”Et voi ajoittaa markkinoita,” hän sanoi YouTube-videolla.

”Joskus koko vuoden tuotto tulee muutamassa päivässä. Ja jos et ole sijoittanut näinä päivinä, menetät tilaisuuden. Sinun on totuttava volatiliteettiin – markkinoiden nousuun ja laskuun. Mutta älä yritä ajoittaa sitä.”

O’Leary huomautti, että historiallisesti markkinat ovat aina nousseet ajan myötä.

”Tärkeintä on muistaa, että sijoittaminen on pitkäaikainen peli,” O’Leary jatkoi.

”Kun aloitin rahan sijoittamisen markkinoille, tarkkailin pakkomielteisesti salkkuani joka tunti aina sulkemisgongiin asti. Mitä ajan ja energian tuhlausta. Jos haluat rahan kasvavan, sinun on oltava markkinoilla johdonmukaisesti ajan myötä. Volatiliteetti, korjaukset ja karhumarkkinat ovat kaikki odotettavissa. Jos tarkastelet historiallista markkinadataa viimeisten vuosikymmenten ajalta, näet, että viiva ei ole suora, mutta kokonaisuudessaan se kallistuu ylöspäin.”