Pankki varoittaa käärmeöljykauppiaista – kryptohuijarit lupailevat satumaisia tuottoja

Bitcoinin kurssin nousu vauhdittaa kryptovaluuttahuijauksia, varoittaa OP Ryhmä.

Siellä missä raha liikkuu, liikkuu myös hämäräpuolen kulkijoita. Suomalaiset menettävät vuosittain valitettavan paljon omaisuuttaan erilaisille taloushuijareille.

Finanssiala ry:n mukaan suomalaiset menettivät viime vuonna eniten rahaa sijoitushuijauksiin, yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 vastaava summa oli 8,5 miljoonaa euroa, eli vuodessa sijoitushuijaukset kasvoivat jopa 91 prosenttia. Järjestö on arvioinut, että läheskään kaikista sijoitushuijauksista ei ilmoiteta omalle pankille, jolloin niiden todellinen määrä voi olla huomattavasti suurempi.

Rikolliset toimivat myös kryptovaluuttamarkkinoilla. Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen suosion kasvu lisää sijoitusrikoksia myös näillä markkinoilla.

Kryptovaluutoista erityisesti bitcoin on ollut viime kuukausien kuuma sijoituskohde. Syykin tähän on selvä: bitcoinin arvo dollareissa on noussut vuodessa lähes 150 prosenttia, ja sen kurssi saavutti uuden ennätyksen maaliskuussa. Nousua ovat kiidättäneet ennen kaikkea uudet suoraan bitcoiniin sijoittavat spot-ETF:t sekä bitcoinin lohkopalkkioiden puoliintuminen.

Kryptohuijaukset ovat petoksia, joissa hyödynnetään kryptovaluuttojen monimutkaisuutta ja tuntemattomuutta. Petoksissa voidaan käyttää esimerkiksi väärennettyjä sijoitusmahdollisuuksia tai huijaussovelluksia.

Rikosuhripäivystyksen mukaan tavallisia kryptohuijauksia ovat muun muassa väärennetyt kauppapaikat eli sijoitusalustat. Nämä ovat tekaistuja alustoja, jotka jäljittelevät laillisia sijoituspalveluita. Ne houkuttelevat uhreja lupaamalla suuria tuottoja, mutta rahat päätyvät huijareille.

Kryptomarkkinoilla on esiintynyt myös pyramidihuijauksia. Uusien sijoittajien rahat maksetaan vanhoille sijoittajille, mikä luo illuusion tuotosta. Järjestelmä romahtaa, kun uusia sijoittajia ei enää tule.

Käänne kryptohuijauksissa

OP Ryhmä kertoo tiedotteessaan, että rikolliset hyödyntävät häikäilemättömästi ajankohtaisia ilmiöitä tehdäkseen huijauksista uskottavia. OP:n asiantuntija muistuttaa, että jos joku sijoitusvinkki tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, se ei luultavasti ole totta.

”Sijoitushuijaukset ylikorostuvat, kun jokin markkina kasvaa todella nopeasti ja mahdollistaa sijoittajille korkeita tuottoja”, kertoo OP:n Väärinkäytösten hallinnan päällikkö Kim Sirén.

Sirénin mukaan kryptovaluuttahuijauksia nähtiin noin vuoden ajan huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Hänen mukaansa selvä käänne tapahtui kuitenkin pian sen jälkeen, kun Bitcoinin kurssi alkoi hätyytellä ennätyslukemia.

Tällainen on tyypillinen kryptovaluuttahuijaus

Tyypillisissä kryptovaluuttahuijauksissa rikolliset uskottelevat uhrille sijoituskohteen tuottavan varmuudella suuria voittoja. Uhrille pyritään myös luomaan kiireen ja paineen tunne esimerkiksi sanomalla, että tarjous on voimassa vain rajoitetun ajan.

OP Ryhmän mukaan usein sijoitushuijaus saa alkunsa sosiaalisessa mediassa, jossa uhri saa joko suoran yhteydenoton esimerkiksi sijoitusneuvojaksi tekeytyvältä huijarilta tai luovuttaa yhteystietonsa valemainokseen.

Rikolliset saattavat tehdä uhrin rahoilla myös oikeita sijoituksia todellisiin kryptovaluuttoihin, mutta siirtää omistukset omaan kryptolompakkoonsa eli kryptovaluuttojen säilytyspaikkaan. Uhri ei välttämättä ymmärrä, että ostetut kryptovaluutat eivät tällöin ole hänen omistuksessaan.

”Pelko siitä, että ei pääse osaksi huikeita tuottoja aiheuttaa sijoitushuijausten uhreille kiireen tunnetta, josta seuraa epärationaalista käytöstä. On erittäin tärkeää sijoittaa aina vain sellaiseen, minkä itse ymmärtää ja toimiluvan omaavien palvelutarjoajien kautta. Liian hyviin tarjouksiin ei kannata uskoa, sillä lähes aina, jos joku tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, se ei ole totta”, Sirén painottaa.

Miten sijoitushuijauksen voi välttää?

OP Ryhmä on koonnut listan neuvoista, joita noudattamalla sijoitushuijauksen voi välttää.

Ensimmäinen ja kenties tärkein asia on muistaa, että pankkitunnuksia ei saa antaa kenellekään – pankki, viranomaiset tai mikään muu luotettava toimia ei koskaan kysy niitä.

Kannattaa suhtautua varauksella poikkeuksellisen hyviä tuottoja lupaileviin sijoitustuotteisiin ja niitä markkinoiviin mainoksiin, sivustoihin ja myyjiin.

Jos houkuttelevassa mainoksessa on tunnetun pankin tai muun luotettavan toimijan logo, kannattaa varmistaa kyseisen pankin tai toimijan asiakaspalvelusta onko kyseessä aito tuote ja mainos vai kyseisen toimijan logoa hyödyntävä huijaus.

Ennen sijoittamista mihinkään sijoitustuotteeseen, kannattaa tarkistaa sitä tarjoavan yrityksen tiedot. Sijoitustuotteita tarjoavalla taholla tulee olla asianmukainen toimilupa.

Lisäksi kannattaa varmistaa, että yritys ei ole Finanssivalvonnan varoituslistalla. Alla olevassa Finanssivalvonnan listassa on uusimmat luvattomat palveluntarjoajat.