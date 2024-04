LapWall paikkasi volyymikasvulla vaikean suhdanteen haasteet

LapWallin myyntihinnat ovat laskeneet, mutta vahva volyymikasvu auttoi yhtiötä saamaan torjuntavoiton asuntomarkkinoiden suhdannekuopasta.

LapWallin seinäelementtien asennukset Vuokatissa. Kuva: LapWall Oyj.

Puuelementtivalmistaja LapWall julkisti tammi-maaliskuun tulosraporttinsa. Yhtiö jatkoi vakaasti kasvun tiellä huolimatta rakentamisen taantumasta Suomessa.

Yhtiön liikevaihto nousi vertailukaudesta 9,4 prosenttia 10,1 miljoonaan euroon. Tilauskanta on kehittynyt positiivisesti ja se oli katsauskauden lopussa 18,1 miljoona euroa, kun vuotta aiemmin se oli 15,1.

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja laski viime vuoden 1,1 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon. Yhtiötä seuraava Inderes odotti 0,8 miljoonan liikevoittoa ilman liikearvon poistoja, joten LapWall onnistui ylläpitämään kannattavuuttaan odotuksia paremmin.

Yhtiö teki 7. maaliskuuta investointipäätöksen 19 miljoonan euron tehdashankkeestaan Pyhännälle. Investointi laskee LapWallin mukaan osavalmistus- ja kokoonpanokustannuksia merkittävästi sekä parantaa materiaalinkäytön tehokkuutta hyödyntämällä toimialan uusinta teknologiaa. Investointi mahdollistaa LapWallin strategian mukaisen kannattavan kasvun ja markkinaosuuden merkittävän kasvattamisen.

LapWallin avainluvut tammi-maaliskuussa 2024, vertailukaudella sekä koko vuonna 2023. Kuva: LapWall Oyj.

Myyntihinnoissa kova lasku

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen kertoo, että yhtiön strategia on osoittanut toimivuutensa, vaikka asuinrakentaminen on syvässä suhdannekuopassa. Tosin täysin immuuni yhtiö ei sentään suhdanteille ole.

”Rakentamisen lasku ja kilpailutilanne ovat näkyneet siinä, että myyntihinnat ovat laskeneet suhteellisesti enemmän kuin käyttämiemme raaka-aineiden hinnat. Myyntivolyymi kasvoi edellisestä vuodesta noin 20 prosenttia, mutta myymiemme elementtien keskineliöhinta tippui vajaa 10 prosenttia. Materiaalikustannukset ovat tippuneet vain hieman valmistettua neliötä kohden”, Pekkarinen kertoo.

Kuitenkin tiukka kiinteiden kustannusten hallinta ja volyymin kasvu mahdollistivat hyvän liiketuloksen. Myyntihinnoissa on nyt pohja nähty ja suunta on tästä ylöspäin, Pekkarinen ennustaa.

Toimitusjohtajan mukaan asuntorakentamisen lasku on näkynyt voimakkaasti seinäelementtien kysynnässä ja Pyhännän yksikössä, jossa tuotanto on osittaisessa kahdessa vuorossa.

Näkymät toiselle vuosineljännekselle ovat positiiviset. Tarjouskanta on hyvä ja odotammekin, että uusia hankkeita tulee käynnistymään. Odotamme myös matalassa asuinrakentamisessa pientä piristymistä kevään ja kesän aikana.

LapWallin tavoitteena on ottaa yksikerrosseinäelementtien markkinasta noin kolmasosa kuluvan strategiajakson aikana, Pekkarinen kertoo. Siinä tavoitteessa Pyhännän jätti-investointi on avainasemassa.

”Merkittävä askel kohti tätä tavoitetta on otettu päättäessämme käynnistää yhtiömme historian suurin investointi Pyhännälle. Investointi on arvoltaan noin 19 miljoonaa euroa. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja maanrakennustyöt käynnistyvät lähiviikkojen aikana. Toteutettava investointi parantaa LapWallin kilpailukykyä merkittävästi, ja uskommekin entistä useamman rakennusliikkeen luopuvan omasta elementtituotannostaan. LapWallilla on erinomainen valmius olla aktiivinen toimija konsolidoituvassa markkinassa.”

Odotuksissa tuloskasvu viime vuodesta

Yhtiön Pälkäneen tehtaan tuotannossa työskennellään kahdessa vuorossa. Vetelin tehtaalla käynnistyi hiljattain toinen kokoonpanolinja ja tuotantoa on kasvatettu suunnitellusti.

”Nämä mahdollistavat entistä vahvemman markkinaosuuden kattoelementtisegmentissä”, Pekkarinen kertoo.

Toimitusjohtaja uskoo, että liiketoiminnan kannattavaa kasvua tukevat myös vahvat toimialaamme koskevat megatrendit, joita ovat kiihtyvä ilmastonmuutos, laatu- ja kosteudenhallintavaatimukset, hiilijalanjälki- ja kierrätysvaatimukset sekä rakentamisen työvaiheiden siirtyminen tehtaisiin.

Osaavan työvoiman saaminen työmaille on tulevaisuudessa entistä vaikeampaa. Myös vihreän siirtymän lainsäädäntövaatimukset vauhdittavat puuelementtien käyttöä rakentamisessa.

Yhtiön ohjeistus kuluvan vuoden liikevaihdolle on 43–48 miljoonaa euroa ja liikevoitolle ilman liikearvon poistoja 4,3–4,8 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 41,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja 4,0 miljoonaa euroa.